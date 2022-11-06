Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ?

Hậu trường 06/11/2022 13:58

Những món ăn vợ chồng Tăng Thanh Hà lựa chọn để đãi khách đều đắt giá, thể hiện đẳng cấp nhà giàu.

Tối 5/11, Tăng Thanh HàLouis Nguyễn tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại nhà riêng ở TP.HCM. Buổi tiệc nhỏ tổ chức ngoài trời, được thiết kế thanh lịch, trang nhã và có sự góp mặt của người thân, một số bạn bè thân thiết.

Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 1
Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 2
Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 3
Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới, có nhiều bạn bè thân thiết tham dự. Ảnh: Internet

Trong ngày đặc biệt, Tăng Thanh Hà diện đầm trễ vai màu trắng, tóc búi cao. Louis Nguyễn lịch lãm trong trang phục vest tối màu. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cả hai nói về quãng đường 10 năm chung sống và có ba con xinh xắn, ngoan ngoãn.

Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 4
Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 5
Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 6

Buổi tiệc được tổ chức ở không gian ngoài trời với nhiều cây xanh, hoa tươi và nến. Hai tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Ở lối cổng vào là bức vẽ chân dung về các thành viên trong gia đình Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn cùng ba con.

Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 7
Hình vẽ của 5 thành viên nhà Hà Tăng và 2 chú cún đáng yêu. Ảnh: Internet

Mới đây, thực đơn tiệc kỷ niệm cưới Hà Tăng - Louis Nguyễn cũng được hé lộ. Theo đó, cặp đôi đãi khách toàn "sơn hào hải vị", chuẩn phong cách thượng lưu.

Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 8
Menu và những món ăn sang trọng trong tiệc của Hà Tăng. Ảnh: Internet

Menu từ trên xuống dưới gồm có: Đậu nành Nhật hấp muối, Bánh tart cá ngừ vây xanh, khoai lang cá tuyết chiên giòn, trái cây thạch tào bẹ, bào ngư hấp xốt gan.

Tiếp theo là món Lươn Nhật nướng, gan ngỗng Pháp, xốt nấm truffle, Cá răng ướp đậu tương, nấm Đà Lạt, Thân bò ngoại Wagyu AS, trứng cá tầm oscietre, rau Đà Lạt.

Kế đến là món cơm với loạt nguyên liệu gồm: Trứng cầu gai, bào ngư hấp, vây cá bơn, cá mặt quỷ, trứng cá hồi, lương Nhật nướng, sò điệp.

Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 9
Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 10
Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 11
Vợ chồng tăng Thanh Hà đãi khách những món ăn sơn hào hải vị. Ảnh: Internet

Trong suốt 12 năm yêu nhau và 10 năm về chung một nhà, những dịp đặc biệt, vợ chồng Hà Tăng luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Dịp kỷ niệm chín năm ngày cưới, nữ diễn viên đăng ảnh bên chồng kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và gia đình của chúng ta. Mẹ con em thật may mắn khi có anh bên cạnh. Yêu anh". Còn Louis bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".

Trong tiệc kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà đãi khách những món gì mà khiến ai nấy đều trầm trồ? - Ảnh 12

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai tình cảm năm 2009 và đến ngày 4/11/2012, cả hai trao nhau lời thề ước tại thánh đường ở Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. 10 năm qua, chuyện tình của nữ diễn viên và ông xã được công chúng ngưỡng mộ vì sự giản dị, gắn bó bền chặt theo thời gian.

Sau khi về làm dâu nhà hào môn, Hà Tăng rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình. Cuộc hôn nhân viên mãn của họ có 3 "trái ngọt" là bé Richard, Chloe và Mason. Mặc dù đã có 3 con nhưng vợ chồng Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn đều dành thời gian đi du lịch để hâm nóng tình cảm đôi lứa. Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi luôn tổ chức ăn mừng hoành tráng.

Ở tuổi 36, Tăng Thanh Hà vẫn thu hút bởi nhan sắc mặn mà. Cô khá kín tiếng về đời tư. Nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày, món ăn gia đình, chơi cùng con…

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