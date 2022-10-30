Cô bé 7 tuổi khiến Tăng Thanh Hà thổn thức vì quá xinh đẹp, 'bà trùm hoa hậu' chắc nịch 11 năm nữa sẽ đội vương miện

Trong ảnh, Viann thể hiện nhiều sắc thái khác nhau, khi thì dịu dàng yêu kiều, khi thì hồn nhiên rạng rỡ đúng với lứa tuổi. Đặc biệt, cô bé chính là "bản sao" hoàn hảo của Hoa hậu Hà Kiều Anh với những đường nét tuyệt phẩm như gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng hồng và vóc dáng cao ráo mảnh khảnh.

Mỗi bức ảnh được mẹ đăng tải, bé Viann đều thu hút sự chú ý, ngay cả Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh hay ngọc nữ màn ảnh Tăng Thanh Hà cũng thường để lại bình luận khen ngợi cô bé Viann hết lời.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung khẳng định: "11 năm nữa truyền thông Việt Nam sẽ dậy sóng khi có một Hoa Hậu Việt Nam con của một Hoa Hậu Việt Nam" như một lời dự đoán về tương lai của Viann. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Viann hiện tại đã là một Hoa hậu quốc dân. Anh bình luận: "Happy birthday hoa hậu quốc dân nhí của mẹ Kiều nha". Đông đảo sao Việt như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Bằng Kiều, người mẫu Thuý Hạnh cũng gửi lời chúc mừng đến Viann.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ rằng Viann từ nhỏ đã rất điệu đà, bé xíu đã biết tự phối đồ, tự chọn quần áo cho mình. Bên cạnh đó Viann rất độc lập, thông minh, luôn quan tâm đến người thân trong nhà.

Hoa hậu Việt Nam 1992 rất tự hào về tính cách tự lập của Viann khi luôn chủ động lo cho mình, luôn cố gắng tự làm mọi thứ không phiền đến ai. Chưa kể Viann dù nhỏ tuổi nhưng đã rất gọn gàng, ngăn nắp, lấy đồ gì ra đều xếp đúng chỗ cũ chứ không để bừa bãi.

Huỳnh Viann từ nhỏ được mẹ cưng chiều hơn so với 2 anh trai vì là con gái duy nhất trong nhà. Cô bé được đầu tư phát triển toàn diện từ thể chất đến trí tuệ, năng khiến. Ngoài bơi lội, đạp xe, chạy bộ, patin, cưỡi ngựa... Huỳnh Viann còn sớm được tiếp cận bộ môn đàn, múa, ballet, vẽ... và đam mê thời trang.

Viann luôn ngọt ngào với mọi người đúng chất của một cô công chúa. Là con gái duy nhất trong gia đình có 2 anh trai, cô út không chỉ mang đến làn gió mới cho ngôi nhà, mà còn là bảo bối được Hoa hậu Việt Nam 1992 yêu chiều hết mực.

Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của con gái, Hà Kiều Anh xúc động nhắn nhủ đến ái nữ: "Gửi con gái yêu thương. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của con gái mẹ. Công chúa nhỏ của gia đình ta đã lớn rồi. Mẹ luôn biết ơn ông trời đã ban tặng con cho mẹ. Con đã mang đến sự ngọt ngào, hạnh phúc nhất cho gia đình mình. Nơi nào có con nơi đó rộn rã tiếng cười. Với mẹ, con là cô gái bé nhỏ ấm áp và dịu dàng nhất. Con là sự gắn kết mọi người trong gia đình với nhau mà không cần bất cứ chất keo dính nào.

Mẹ sẽ cô đơn biết bao nếu không có con gái bên cạnh để cùng mẹ chia sẻ buồn vui. Con gái mẹ hôm nay tròn 7 tuổi, mẹ chỉ mong con khoẻ mạnh khôn lớn trưởng thành, sống thật vui vẻ và gia đình mình sẽ luôn bên nhau hạnh phúc là đủ rồi con nhỉ. Ba mẹ và các anh yêu Viann nhất trên đời".

Trước những lời khen ngợi và dự đoán về tương lai làm Hoa hậu của con, Hà Kiều Anh tỏ ra khiêm tốn. Cô từng bộc bạch: "Trở thành Hoa hậu Việt Nam là điều tuyệt vời và là niềm hãnh diện lớn của một người con gái. Tuy nhiên trên con đường này mình phải có bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua nhiều thử thách. Là một người mẹ, Kiều Anh chỉ mong con gái mình có một cuộc sống êm đềm, không sóng gió, không muốn con phải giống như mình luôn chịu nhiều áp lực của xã hội khi làm người nổi tiếng.

Nhưng con đường là do con chọn, cha mẹ chỉ có thể định hướng và tìm ra những phương án ít rủi ro nhất, cho con những lời khuyên chân thành nhất từ kinh nghiệm của chính mình. Thi hoa hậu cũng là một trong những trải nghiệm thú vị lúc còn trẻ. Thời đại 4.0, rồi chúng ta không thể bắt ép con làm điều mình thích mà không tôn trọng ý muốn của con nữa".