Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách

Hậu trường 26/09/2022 14:00

Nhóc tỳ Mason hiếm hoi mới được mẹ cho lên sóng, "trộm vía" lớn nhanh và có niềm đam mê với sách.

Giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà gây choáng toàn cõi mạng lẫn showbiz Việt khi thông báo trên trang cá nhân đã sinh con thứ ba. Nhóc tỳ "sinh ra ở vạch đích" này có tên là Mason, được hưởng trọn mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho ngay từ khi lọt lòng. 

Cũng giống như hai anh chị, Mason không lộ diện trước công chúng và cũng hiếm khi xuất hiện trong những bức ảnh được bố mẹ đăng tải. Thế nên, dù một khoảnh khắc nhỏ được chia sẻ thì những nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà cũng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

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Vợ chồng Tăng Thanh Hà hạnh phúc đón con thứ 3 vào tháng 12/2021. "Ngọc nữ màn ảnh" chưa tiết lộ cụ thể giới tính em bé, song nhiều người đồn đoán đây là một bé trai. Ảnh: FBNV

Mới đây Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng ảnh nhóc tỳ thứ 3. Cũng khá lâu rồi "ngọc nữ" mới chia sẻ hình ảnh cậu út trong nhà. Trong ảnh, cậu út nhà Hà Tăng đang chăm chú xem sách, khám phá thế giới động vật. Giống với anh chị mình, nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" cũng chỉ được mẹ cho xuất hiện ở góc nghiêng, không lộ diện gương mặt. 

Tuy nhiên, bé Mason trộm vía khá cứng cáp, lớn phổng phao và đã biết ngồi. Ai nấy càng mong được diện kiến dung mạo của con trai Hà Tăng nhiều hơn nữa.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà khoe cậu út ngồi chăm chỉ đọc sách. Ảnh: Chụp màn hình

Tăng Thanh Hà kín tiếng về cuộc sống riêng. Từ ngày về làm dâu nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn năm 2012, cô ít hoạt động nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh. Năm 2014, cô dự định tái xuất màn ảnh nhưng chưa kịp thực hiện thì có tin vui. Con đầu lòng của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn chào đời ngày 17/4/2015 ở một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Không có bất kỳ hình ảnh nào của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc tại bệnh viện được lọt ra ngoài vì yêu cầu đảm bảo sự riêng tư từ gia đình.

Khi có thai con thứ hai, Tăng Thanh Hà cũng rất kín tiếng. Cô thậm chí không xuất hiện công khai tại bất kỳ một sự kiện nào. Bé Chole, con gái Tăng Thanh Hà chào đời ngày 15/3/2017. Từ ngày có con gái, nữ diễn viên cởi mở hơn về gia đình trên trang cá nhân. 

Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách - Ảnh 4
Tăng Thanh Hà chưa từng lộ diện mặt các con trước công chúng. Ảnh: IGNV

Trải qua mười năm lui về làm dâu sau cánh cổng hào môn, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người chỉ biết ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Dù không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng mỗi khoảnh khắc, chia sẻ của "ngọc nữ màn ảnh" đều thu hút sự chú ý.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gốc Tiền Giang thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường. Dù bận rộn với việc kinh doanh riêng nhưng Hà Tăng vẫn luôn dành thời gian làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Kể từ khi có nhóc tỳ thứ ba, "bà mẹ bỉm sữa" càng thêm vất vả. Tuy nhiên đối với cô việc chăm sóc con là trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà có cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: IGNV

Ông xã của Tăng Thanh Hà cũng khiến không ít người phụ nữ ghen tị với nữ diễn viên bởi sau hơn 10 năm bên nhau, anh vẫn ân cần và tình cảm với vợ như thuở đầu. Louis Nguyễn luôn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của vợ như khai trương cửa hàng, hộ tống cô đến các buổi tiệc, buổi gặp mặt thương mại,... 

Trang cá nhân của Louis Nguyễn cũng ngập tràn hình ảnh về Tăng Thanh Hà, ngay cả khi đang đi đường mà thấy ảnh quảng cáo của vợ, nam doanh nhân cũng phải chụp bằng được để khoe lên mạng xã hội. Hay trong những dịp lễ Tết, gặp mặt bạn bè, gia đình, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn mặc đồ đôi hoặc cùng kiểu dáng, nắm tay nhau chụp ảnh vô cùng hạnh phúc.

 

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