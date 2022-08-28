Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ

Hậu trường 28/08/2022 18:50

Gia đình giàu có, nhưng Hồ Ngọc Hà luôn hướng các con đến những điều giản dị, ưu tiên nói tiếng Việt trước rồi mới đến ngoại ngữ.

Sau khi cặp sinh đôi Lisa và Leon chào đời, cuộc sống gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý được rất nhiều khán giả quan tâm. Hiện tại, hai nhóc tỳ đã gần 2 tuổi, biết nói chuyện bập bẹ, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà thường xuyên giao tiếp với các con bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển.

Tuy nhiên, khi được gợi ý về việc thuê bảo mẫu dạy ngôn ngữ, giúp các bé nói được nhiều thứ tiếng thành thạo từ nhỏ, Hồ Ngọc Hà đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm muốn con nói lưu loát tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ.

"Cảm ơn chị. Nhưng em không nghĩ vậy, tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

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Hồ Ngọc Hà quan niệm trong cách dạy con, phải học tiếng Việt trước rồi mới đến ngoại ngữ. Ảnh: IGNV

Có mẹ là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng nhưng các con Hồ Ngọc Hà lại không chưng diện đồ hiệu. Lisa và Leon từ nhỏ đã mặc trang phục kiểu dáng rất đơn giản, màu sắc trang nhã như trắng, be. Hồ Ngọc Hà khéo léo kết hợp quần áo hai con rất mix & match với nhau. Chính vì vậy, dù trang phục không kiểu cách nhưng Lisa và Leon vẫn thật nổi bật.

"Lâu lâu đi đâu hay chụp ảnh mỗi tháng mẹ mới cho 'diện'. Mà cũng chỉ hơn bình thường tí ti và toàn những màu sắc trung tính. Và Mẹ Hà chuộng ủng hộ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Đặc biệt từ anh Subeo cho đến tụi con thì không ai được mặc đồ hiệu vì mẹ con nói tụi con chỉ nên ăn mặc có gout một cách bình thường cho đúng lứa tuổi và thoải mái nhất có thể" - nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ - Ảnh 2
Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ - Ảnh 3
Giọng ca "Tìm lại giấc mơ" luôn chọn trang phục tối giản, ưu tiên dùng hàng Việt Nam để cưng diện cho các nhóc tỳ. Ảnh: IGNV

Hồ Ngọc Hà cũng cho biết, trong chế độ dinh dưỡng, chỉ mua cho con những đồ cần thiết, không mua bừa bãi. Chia sẻ ra những cách dạy con của mình, Hồ Ngọc Hà mong muốn mọi người hiểu, đừng trách sao không cho con ăn diện để chụp ảnh. Cô cũng rèn cho Lisa và Leon tính tự lập từ nhỏ qua những việc như cất bình sữa, tự ăn khi ngồi vào bàn,...

Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ - Ảnh 4
Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ - Ảnh 5
Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ - Ảnh 6
Khi còn rất nhỏ, Lisa và Leon đã có thể tự ngồi vào bàn ăn và thưởng thức một cách ngon lành. Ảnh: IGNV

Ngay cả với Subeo - con trai cả của Hồ Ngọc Hà cũng cực kỳ giản dị trong cách sống. Dù là con của đại gia nhưng cậu bé lại ăn mặc rất đơn giản: áo thun, quần short, đi dép. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Subeo không quần áo hàng hiệu, không giày thể thao đắt đỏ, cậu nhóc trông giống hệt những đứa trẻ ở gia đình bình thường, sống hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà: Ăn mặc bình dân, phải nói tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ - Ảnh 7
Các nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà được uốn nắn từ nhỏ về cách sống. Ảnh: IGNV

Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen ngợi. Các nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ hiện đang là những "sao nhí" có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, độ hot không hề kém cạnh người mẹ nổi tiếng.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Leon - Lisa

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