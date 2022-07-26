Cũng trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc đã tâm sự về chuyện phải đối mặt với biến cố sức khỏe khiến cơ thể gầy gò chỉ còn 43 kg.

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây sốt khi xuất hiện trong bộ ảnh thời trang , đánh dấu sự trở lại của "ngọc nữ" một thời sau khi sinh con thứ ba. Đây là lần hiếm hoi Hà Tăng quay trở lại nghệ thuật sau nhiều năm ở ẩn, vun vén hạnh phúc gia đình.

"Căn bệnh này đã khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng. Giai đoạn đó tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi, ai cũng nói tôi ốm quá xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế", cô bộc bạch.

Theo diễn viên sinh năm 1986, cô đã trải qua một cuộc hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Cô bị trào ngược dạ dày thực quản, suốt 3 năm không thở tốt, bị ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi như bị cảm cúm.

Mặc dù đã chữa trị nhiều cách nhưng bệnh vẫn không khỏi hẳn mà tái đi tái lại và có dấu hiệu nặng hơn. Đến tháng 10/2020, Tăng Thanh Hà còn nhận được thông báo là bản thân có nguy cơ ung thư thực quản.

Căn bệnh đã khiến Tăng Thanh Hà có quãng thời gian sụt cân nghiêm trọng. Ảnh: FBNV

Khi tuyệt vọng cần giúp đỡ, Tăng Thanh Hà may mắn gặp được một cô thực hành về dinh dưỡng. Người này đã đồng hành chỉ dẫn để Hà Tăng kết nối với cơ thể mình và tìm được một chế đô dinh dưỡng phù hợp với bản thân, cũng như thay đổi cách sống để giúp cơ thể tự chữa lành.

Sau 4 tháng áp dụng, Tăng Thanh Hà thấy khoẻ hơn. Cô đã khóc khi tận hưởng một ngày trọn vẹn không triệu chứng và thở những hơi thở thật sâu.

"Cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi quyết định đăng ký học để trở thành một chuyên viên Thực hành về dinh dưỡng như cô ấy. Tôi học để hiểu hơn về dinh dưỡng, trước hết là giúp bản thân mình, gia đình và những người xung quanh đang trải qua căn bệnh này. Tôi muốn cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh động, hỏi thăm, động viên tôi những lúc bệnh trở nặng", cô chia sẻ thêm.

Hiện sức khỏe Hà Tăng đã ổn định. Nữ diễn viên "có da có thịt", tươi tắn hơn. Ảnh: FBNV

Sau khi chia sẻ về hành trình vượt qua bệnh tật, Tăng Thanh Hà nhận được rất nhiều lời động viên từ đồng nghiệp. Diễn viên Nguyệt Ánh viết: "Tuyệt vời, chúc mừng Hà đã lắng nghe được cơ thể mình muốn gì. Chúc Hà sẽ lan tỏa được những kiến thức bổ ích để có sức khỏe thật tốt". Trong khi đó, Thân Thúy Hà chia sẻ: "Giờ đã vượt qua được giai đoạn đó rồi, vui thôi, ăn uống tuỳ thích bù đắp lại, một chuyến Thái Lan thôi".

Diễn viên Lương Mạnh Hải bày tỏ: "Không có gì là không thể với một người như Hà. Chúc mừng em đã chiến thắng một hành trình dài. Em luôn xuất sắc trên mọi mặt trận Hà ơi".

Ngoài ra, một số nghệ sĩ như Trương Minh Quốc Thái, Hiếu Hiền, Diễm My, Lương Hoàng Gia Bảo, Dương Mỹ Linh... cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến Tăng Thanh Hà.

Sao Việt gửi lời động viên đến Tăng Thanh Hà. Ảnh: Chụp màn hình

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt", nữ diễn viên nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim đình đám như Hương phù sa, Cánh đồng bất tận, Đẹp từng centimet, Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế,...

Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - người có xuất thân "trâm anh thế phiệt", con trai cả của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP).

Bước chân vào cánh cổng hào môn cũng là lúc Tăng Thanh Hà gác lại sự nghiệp diễn viên. Cô hầu như không còn tham gia các hoạt động thuộc giới showbiz. Thay vào đó, Hà Tăng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh và đạt được những thành tựu nhất định.

Cuộc sống hôn nhân của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng là hình mẫu hạnh phúc, viên mãn nhiều người hướng tới. Sau 10 năm kết hôn, cặp vợ chồng đình đám đã có 3 nhóc tỳ là Richard - Chloe - Mason.