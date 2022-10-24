Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa

Hậu trường 24/10/2022 11:16

Nhóc tỳ thứ 3 nhà Tăng Thanh Hà gây ấn tượng bởi làn da trắng hồng, "trộm vía" trông khá bụ bẫm, cứng cáp.

Hôm nay (24/10) là sinh nhật lần thứ 36 của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Nhân ngày đặc biệt, nữ diễn viên đăng ảnh cùng con thứ 3 trên trang cá nhân, cho biết thiên thần nhỏ đã cất tiếng gọi "mama" khiến cô vô cùng hạnh phúc. Theo Hà Tăng, đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà cô nhận được. 

Phía dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tăng Thanh Hà. Đồng thời không khỏi xuýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé Mason. Ở góc nghiêng, nhóc tỳ Mason nhà nữ diễn viên trông khá bụ bẫm, cứng cáp. Cậu bé còn sở hữu làn da trắng hồng đáng yêu.

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 1
Cậu bé Mason cất tiếng gọi "Mama" đầu đời, khiến Tăng Thanh Hà như vỡ òa. Ảnh: FBNV

Hồi giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi thông báo trên mạng xã hội việc đã sinh con thứ 3. Bức ảnh gia đình "ngọc nữ" quây quần bên thiên thần nhỏ mới chào đời tại bệnh viện nhanh chóng gây "sốt". Nữ diễn viên viết: "Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ mong, rồi cũng đã được gặp em. Cả nhà yêu em vô cùng".

Quá trình "ngọc nữ" mang bầu và sinh con đều diễn ra trong âm thầm, không lộ bất kỳ hình ảnh nào cho tới khi đã "mẹ tròn con vuông". Đến nay, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin về con. Dựa vào một số chia sẻ của bạn bè cặp đôi, cư dân mạng cho rằng "thiên thần nhỏ" mới ra đời nhà Hà Tăng là con trai, được gia đình đặt tên là Mason. 

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 2
Nữ diễn viên sinh con thứ 3 vào tháng 12/2021. Ảnh: FBNV

Dù gia đình có điều kiện nhưng Tăng Thanh hà vẫn một tay con thơ, cô thức khuya chăm con ốm và dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Không ít lần Tăng Thanh Hà đăng tải dòng trạng thái lúc tờ mờ sáng do cô bị đánh thức, làm phiền bởi cậu con trai. "Cần lắm một người tiếp chuyện tôi lúc 5 giờ sáng" hay "Hét như vậy rồi ai mà ngủ được. Con nói mẹ nghe tại sao đèn đường còn chưa tắt mà dậy rồi. Anh dậy sớm thế rồi ai chơi với anh?"; "Góc quen thuộc, bỉm sữa number 3. Đêm đến chỉ có mẹ và em"...

Không chỉ bận rộn giữa đêm vì chăm con nhỏ, Tăng Thanh Hà cũng còn vất vả vì những đứa con lớn bởi thực chất các nhóc tỳ mới chỉ lên 4 lên 5 và vẫn cần hơi ấm của mẹ, vẫn nhõng nhẽo để được mẹ nuông chiều. 

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 4
Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 6
Nữ diễn viên một tay chăm 3 con. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn cùng đại gia Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Việt. Nữ diễn viên dành trọn thời gian để chăm sóc gia đình, phụ giúp công việc kinh doanh ở nhà chồng. Bên cạnh đó, cô cũng phát triển một số dự án riêng. 

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh 7
Tăng Thanh Hà bên cạnh ông xã. Ảnh: FBNV

Trong 10 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà đã hạ sinh 3 người con cho Louis Nguyễn có "đủ cả nếp cả tẻ". Con đầu lòng của cặp đôi là bé trai Richard, sinh năm 2015. Ái nữ Chloe là con thứ 2, sinh sau Richard 2 năm, và một thiên thần nhỏ chào đời vào cuối năm 2021 vừa qua, tên Mason. Sự xuất hiện của 3 nhóc tỳ khiến hôn nhân của Tăng Thanh Hà thêm phần hạnh phúc.

 

Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách

Tăng Thanh Hà hiếm hoi tiết lộ ngoại hình con út, chưa đầy 1 tuổi đã biết ngồi đọc sách

Nhóc tỳ Mason hiếm hoi mới được mẹ cho lên sóng, "trộm vía" lớn nhanh và có niềm đam mê với sách.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà con Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn

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