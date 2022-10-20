Lập tức, dưới phần bình luận, dân tình đua nhau trêu rằng dạo này tiếng Việt của Kim Lý quá đỉnh. Thậm chí, họ còn nghi ngờ dòng trạng thái mượt mà nói trên là do Hà Hồ viết: "Chị Hà viết giùm anh Kim câu này à?". Lúc này, Hà Hồ xuất hiện và gửi hẳn đoạn clip ghi lại cảnh ông xã miệt mài soạn tin nhắn ủng hộ Hà Hồ một cách nghiêm túc và chăm chú.

Mới đây, Kim Lý đăng loạt ảnh quấn quýt Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện. "May mắn là vợ của Kim không cô đơn trên sofa", nam diễn viên đính kèm MV mới ra mắt của người tình.

Ai nấy phì cười vì sự dễ thương của cặp đôi và khẳng định họ đã tin status này là của Kim Lý tự viết.

Thấy vậy, nam diễn viên Hương Ga quả quyết: "Tại sao anh nghĩ như vậy? Tiếng Việt của Kim đã tốt rồi"; "Lần sau mình gặp nhau Kim sẽ nói tiếng Việt với anh".

Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi bị nghi ngờ là người viết status cho Kim Lý. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Kim Lý cũng gây bất ngờ khi đăng status chia sẻ về bà ngoại của các con bằng tiếng Việt.

"Hả... anh Kim post status này sao?", một người bạn thắc mắc. Đáp lại, nam diễn viên nói: "Dạo này Kim có thể viết tiếng Việt tốt hơn mà".

Tiếp lời Kim Lý, Hồ Ngọc Hà khẳng định không đứng sau hỗ trợ việc này. "Tag" tên người bạn, nữ ca sĩ bật cười cam kết: "Thề danh dự".

Có thể thấy trình độ tiếng Việt của Kim Lý đã cải thiện rất nhiều. Ảnh: FBNV

Kể từ khi yêu và đến với Hồ Ngọc Hà, diễn viên Việt Kiều rất tích cực trao dồi vốn từ vựng tiếng Việt. Đặc biệt, khi cặp song sinh chào đời, Kim Lý càng quyết tâm học tiếng Việt để giao tiếp được với các con.

Được biết, thời gian qua Kim Lý theo học tiếng Việt từ một cô giáo mỗi ngày 1,5 tiếng và tuần 5 buổi. Thời gian này, anh chăm chỉ học để nói chuyện với Hồ Ngọc Hà và bố mẹ vợ.

Trước đó, Kim Lý từng được Hồ Ngọc Hà dạy cách phát âm một số từ tiếng Việt cơ bản. Tuy nhiên, nam diễn viên Việt kiều tỏ ra khá lúng túng và hay đọc thành một từ khác, thậm chí tỏ ra ngơ ngác khi không hiểu ý nghĩa là gì. Vẻ mặt ngơ ngác và lúng túng khi nói tiếng Việt của Kim Lý khiến nhiều khán giả thích thú.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý công khai hẹn hò vào năm 2017. Cơ duyên họ đến với nhau thông qua lần hợp tác trong một dự án âm nhạc.

Ngày 4/11/2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chào đón sự ra đời của hai thiên thần nhỏ, một trai, một gái. Cặp đôi đặt tên cho hai bé là Leon và Lisa.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang có cuộc sống gia đình viên mãn. Từng không tin vào hôn nhân, Hồ Ngọc Hà thú nhận đã vì Kim Lý mà thay đổi. Trải qua bao sóng gió, Hồ Ngọc Hà dường như đã tìm được bến đỗ thực sự của cuộc đời mình.