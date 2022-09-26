Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ

Hậu trường 26/09/2022 10:59

Từ chị em "trên bến dưới thuyền", nay Hà Hồ và Lệ Quyên chạm mặt nhau chỉ xem như người vô hình.

Vốn dĩ là hai ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt, thế nên việc Hà HồLệ Quyên dù không còn ưa nhau vẫn phải xuất hiện chung trong nhiều sự kiện. Mặc dù chạm mặt nhau không ít lần, thế nhưng nhiều năm qua cả hai vẫn xem nhau như "người dưng ngược lối". 

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã có đoạn clip chia sẻ về cảnh Hà Hồ và Lệ Quyên cùng hội ngộ tại một sự kiện tại Hà Nội. Cả hai nữ ca sĩ đình đám được bố trí ngồi cùng một bàn tiệc với các khách mời khác như: Đàm Vĩnh Hưng, Hương Giang, Khánh Thi... Việc Hà Hồ - Lệ Quyên ngồi chung một bàn nhận được sự chú ý, mọi động thái đều được ghi nhận lại.

Điều đáng chú ý là khi Lệ Quyên được xướng tên lên để giới thiệu thì Hà Hồ quay hướng nhìn sang chỗ khác. Mãi đến khi "nữ hoàng phòng trà" chào hỏi mọi người xong và yên vị ở ghế, Hồ Ngọc Hà mới quay lại tương tác với những khách mời khác.

Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 3
Khi Lệ Quyên được xướng tên và đứng lên để chào mọi người, Hồ Ngọc Hà quay đi chỗ khác. Ảnh: Chụp màn hình

 

Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 5
Tuy nhiên khi Hương Giang đứng dậy chào quan khách, thì Hà Hồ lập tức quay lại nhìn đồng nghiệp và mỉm cười. Ảnh: Chụp màn hình

Thái độ bơ đẹp của Hà Hồ với người chị thân thiết một lần nữa nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều người cho rằng ban tổ chức nên khéo léo trong việc bố trí chỗ ngồi. Bởi hơn ai hết, người đứng đầu sự kiện phải hiểu rõ mối quan hệ trong showbiz. Bên cạnh đó, một số dân mạng lại suy nghĩ ra thuyết âm mưu là cả hai đã âm thầm chơi lại nhưng cố ý làm mặt lạnh để tránh sự chú ý.

Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 7
Dân mạng bình luận rôm rả về cuộc chạm mặt "bất đắc dĩ" của Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng tạo nên một tình bạn đẹp trong showbiz. Cả hai đã có quãng thời gian coi nhau như chị em ruột, thậm chí đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. 

Nhưng rồi một ngày không vui, họ không còn nhìn mặt nhau nữa. Lý do cụ thể chẳng được đưa ra tường tận, Hồ Ngọc Hà cho rằng mối quan hệ với Lệ Quyên không bất hòa như tin đồn, đơn giản chỉ là sự lệch tông trong quan điểm sống. Còn "nữ hoàng phòng trà" cũng chỉ chia sẻ mập mờ, cho rằng tất cả được giải thích bằng 2 từ “duyên phận”. Giọng ca Giấc mơ có thật nhấn mạnh: “Chỉ là không thể ở bên cạnh người đó được nữa, không thể chia sẻ được nữa thì như thế, có thể tự dưng hết duyên". Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện hai người cãi nhau, chỉ là do tính cách có quá nhiều phần giống nhau nên không thể tiếp tục làm chị em tốt được nữa.

“Chúng tôi là những người bên ngoài đàn bà nhưng bên trong 99% là đàn ông, tôi và Hà giống nhau cực kì. Vì vậy, đôi khi sự giống nhau đó lại trở thành lực đẩy vì người ta nói trái dấu mới hút nhau", Lệ Quyên nói thêm.

Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 8
Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ - Ảnh 9
Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng có mối quan hệ thân thiết trước khi "cạch mặt" nhau. Ảnh: Internet

Về nguyên nhân dẫn đến "cạch mặt" của đôi bạn thân, có rất nhiều nghi vấn được đặt ra. Có người cho rằng, Hà Hồ và đàn chị xích mích vì liên quan đến chuyện đời tư tình ái. Người lại bảo họ nghỉ chơi vì "con gà tức nhau tiếng gáy"... Ngay đến Đàm Vĩnh Hưng cũng phải thừa nhận: “Thực sự điều này hơi bị khó đấy. Cả showbiz này cũng đều đang mong chứ không phải chỉ riêng tôi đâu”.

Cho đến nay, mặc dù vẫn xuất hiện chung trong một sự kiện hay biểu diễn trên một sân khấu thì cả hai vẫn xem như người dưng ngược lối. Nội tình chỉ người trong cuộc mới rõ, khán giả chỉ biết bày tỏ sự tiếc nuối vì tình bạn đã "vỗ cánh bay xa".

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Từ khóa:   Lệ Quyên Hồ Ngọc Hà Hà Hồ

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