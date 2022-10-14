Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả ở hải ngoại vì không thể tổ chức thành công chuyến lưu diễn tại Mỹ và hy vọng khán giả, kiều bào sẽ thấu hiểu cho quyết định này của mình. Hồ Ngọc Hà cho biết nguyên nhân là cô bị sốt, viêm phế quản nặng không thể đảm bảo thể lực để mang đến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất.

Cũng trong buổi livestream, nữ ca sĩ đồng thời đề cập tới vụ trộm đột nhập biệt thự nhận được sự quan tâm, cho biết đang chờ đợi vào kết quả điều tra.

"Thực sự 10 ngày vừa qua là thử thách lớn đối với Hà về sức khỏe và tinh thần. Nhưng mọi việc đã qua và Hà đang cố gắng vực dậy. Gia đình Hà đã gặp một số chuyện không vui, và cũng đang được phía công an hỗ trợ. Hà hy vọng việc nào ra việc đó, sẽ giải quyết được trong thời gian sớm nhất", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Căn biệt thự ở Thủ Đức của gia đình Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập. Ảnh: Internet

Ngày 8/10, người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của nữ ca sĩ ở đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức có dấu hiệu nghi bị đột nhập. Sau đó, mọi người kiểm tra, phát hiện mất nhiều tài sản nên trình báo công an. Qua kiểm tra, người nhà phát hiện bị mất 20 lượng vàng, 100 nghìn USD, nhiều trang sức. Vụ trộm xảy ra ngay vào thời điểm vợ chồng nữ ca sĩ và các con ở nước ngoài.

Nhận được tin báo, công an khám đã nghiệm hiện trường, trích xuất camera bên trong căn biệt thự và khu vực xung quanh để truy xét vụ việc. Quản lý nữ ca sĩ cũng cho hay nữ ca sĩ nhận tin báo từ người thân ở Việt Nam và đang chờ phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Được biết, căn biệt thự của Hồ Ngọc Hà bị trộm "ghé thăm" nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức). Biệt thự nằm ở ven sông Sài Gòn, rộng khoảng 300m2. Nữ ca sĩ mới tậu căn nhà này sau khi sinh hai nhóc tỳ Leon và Lisa, trị giá khoảng 30 tỷ. Nơi đây nằm ở một vị trí đắc địa và được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

"Nữ hoàng giải trí" và chồng con trước căn biệt thự nguy nga. ẢNh: FBNV

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý từng sống cùng bố mẹ nữ ca sĩ ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh trước khi chuyển tới tổ ấm 30 tỷ, để ông bà tiện giúp đỡ con gái trong lúc bầu bí cũng như sinh nở vào năm 2020. Sở hữu tông màu trắng chủ đạo và được giọng ca "Love songs" chăm chút từng chi tiết, căn biệt thự này mang phong cách sang trọng, thanh lịch.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên qua ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face...

Cô đăng ký kết hôn với Kim Lý - nam diễn viên sinh năm 1983, có bố người Việt và mẹ người Thụy Điển. Năm 2020. họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.