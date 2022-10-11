Ông Michael Nguyen cho biết chịu thiệt hại gần 50.000 USD vì việc này. Bầu show nói: " Hồ Ngọc Hà và gia đình đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi chia sẻ cùng ca sĩ lúc này và động viên cô ấy giải quyết vấn đề, tập trung lo cho sức khỏe ".

Bầu show Michael Nguyen nói nữ ca sĩ bệnh nặng nên không thể biểu diễn trong đêm nhạc Love song tại San Jose, California, vào hôm 9/10 (giờ địa phương). Ban tổ chức chương trình xin lỗi khán giả và đưa ra hai phương án giải quyết, hoàn tiền vé hoặc đổi vé sang show New Year với Lệ Quyên ngày 31/12.

Đầu tháng 10, ca sĩ cùng chồng con sang Mỹ chuẩn bị cho tour diễn. Trước khi show San Jose bị hủy, cô hát hai buổi tại San Diego (ngày 2/10) và Houston (ngày 7/10).

Theo một nguồn tin, Hồ Ngọc Hà bị sốt siêu vi từ đầu tháng 10, sau khi hết sốt thì mệt. Vài ngày trước cô chia sẻ trên trang cá nhân là bị khan tiếng. Ca sĩ dự kiến về Việt Nam trong tuần này.

Ngoài hủy show trong đợt lưu diễn này, Michael Nguyen tiết lộ lịch diễn của Hồ Ngọc Hà vào cuối năm nay cũng dừng lại dù theo kế hoạch cô nhận khoảng tám show.

Trước đó ít ngày, biệt thự của nữ ca sĩ bị trộm đột nhập và "cuỗm" đi nhiều tài sản giá trị. Ảnh: Internet

Ngoài vấn đề sức khỏe, Hồ Ngọc Hà còn bị trộm vào nhà vài ngày trước. Theo đó, vào ngày 8/10, người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện trong biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) có nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi kiểm tra phát hiện bị mất nhiều tài sản có giá trị.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an khám đã nghiệm hiện trường, trích xuất camera bên trong căn biệt thự và khu vực xung quanh để truy xét vụ việc.

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà nằm ven sông Sài Gòn, rộng khoảng 300m2, được bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt.

Bước đầu người nhà Hồ Ngọc Hà trình báo với công an bị trộm đột nhập vào biệt thự lấy nhiều tài sản có giá trị. Qua kiểm tra, người nhà phát hiện bị mất 20 lượng vàng, 100.000 USD, nhiều trang sức.

Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là ngôi sao đình đám hàng đầu làng giải trí Việt Nam khi ngoài danh tiếng, cô còn sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước.

Nữ hoàng giải trí bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò người mẫu trên các sàn diễn thời trang. Đến năm 2004, cô chuyển sang lĩnh vực ca hát. Bất chấp những tranh cãi ban đầu về giọng hát, Hồ Ngọc Hà đã thoát ra khỏi hình tượng một “người đẹp hát”, trở thành nghệ sĩ gặt hái rất nhiều thành công trong làng nhạc Việt.

Dù nhiều ngôi sao trẻ mọc lên nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn là cái tên quyền lực trong giới giải trí, vô cùng đắt show. Không chỉ làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, mà cô nàng còn làm giám khảo cho nhiều gameshow, đi dự sự kiện và thực hiện nhiều show diễn.

Sau nhiều năm lăn lộn trong thị trường giải trí, Hồ Ngọc Hà sở hữu khối tài sản khiến không ít người mơ ước với biệt thự rộng lớn, xế hộp sang trọng, bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền…