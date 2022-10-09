Dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng biệt thự Hồ Ngọc Hà vẫn bị trộm đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản.

Ngày 9/10, thông tin từ VTC News cho biết, theo Công an TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức điều tra, làm rõ sau đơn trình báo mất trộm tài sản của gia đình ca sĩ Hồ Thị Ngọc Hà. Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị…

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ trộm tài sản lớn. Ảnh: CAND Trước đó, ngày 8/10, người thân của nữ ca sĩ phát hiện trong căn biệt thự của nghệ sĩ này nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền có nhiều đồ đạc bị xáo trộn nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra.

Căn biệt thự của nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà nằm ven sông Sài Gòn, rộng khoảng 300m2, được bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt. Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là ngôi sao đình đám hàng đầu làng giải trí Việt Nam khi ngoài danh tiếng, cô còn sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Nữ hoàng giải trí bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò người mẫu trên các sàn diễn thời trang. Đến năm 2004, cô chuyển sang lĩnh vực ca hát. Bất chấp những tranh cãi ban đầu về giọng hát, Hồ Ngọc Hà đã thoát ra khỏi hình tượng một “người đẹp hát”, trở thành nghệ sĩ gặt hái rất nhiều thành công trong làng nhạc Việt. Sau hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Hồ Ngọc Hà trở thành cái tên quyền lực và vô cùng đắt show. Không chỉ làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, mà cô nàng còn làm giám khảo cho nhiều gameshow, đi dự sự kiện và thực hiện nhiều show diễn. Sau nhiều năm lăn lộn trong thị trường giải trí, Hồ Ngọc Hà sở hữu khối tài sản khiến không ít người mơ ước với biệt thự rộng lớn, xế hộp sang trọng, bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền…

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