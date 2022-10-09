Trộm đột nhập vào biệt thự Hồ Ngọc Hà 'cuỗm' sạch đi những gì?

Xã hội 09/10/2022 16:24

Dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng biệt thự Hồ Ngọc Hà vẫn bị trộm đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản.

Ngày 9/10, thông tin từ VTC News cho biết, theo Công an TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức điều tra, làm rõ sau đơn trình báo mất trộm tài sản của gia đình ca sĩ Hồ Thị Ngọc Hà.

Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị…

Trộm đột nhập vào biệt thự Hồ Ngọc Hà 'cuỗm' sạch đi những gì? - Ảnh 1
Trộm đột nhập vào biệt thự Hồ Ngọc Hà 'cuỗm' sạch đi những gì? - Ảnh 2
Căn biệt thự nơi xảy ra vụ trộm tài sản lớn. Ảnh: CAND

Trước đó, ngày 8/10, người thân của nữ ca sĩ phát hiện trong căn biệt thự của nghệ sĩ này nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền có nhiều đồ đạc bị xáo trộn nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra.

Căn biệt thự của nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà nằm ven sông Sài Gòn, rộng khoảng 300m2, được bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt.

Trộm đột nhập vào biệt thự Hồ Ngọc Hà 'cuỗm' sạch đi những gì? - Ảnh 3

Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là ngôi sao đình đám hàng đầu làng giải trí Việt Nam khi ngoài danh tiếng, cô còn sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước.

Nữ hoàng giải trí bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò người mẫu trên các sàn diễn thời trang. Đến năm 2004, cô chuyển sang lĩnh vực ca hát. Bất chấp những tranh cãi ban đầu về giọng hát, Hồ Ngọc Hà đã thoát ra khỏi hình tượng một “người đẹp hát”, trở thành nghệ sĩ gặt hái rất nhiều thành công trong làng nhạc Việt.

Sau hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Hồ Ngọc Hà trở thành cái tên quyền lực và vô cùng đắt show. Không chỉ làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, mà cô nàng còn làm giám khảo cho nhiều gameshow, đi dự sự kiện và thực hiện nhiều show diễn.

Sau nhiều năm lăn lộn trong thị trường giải trí, Hồ Ngọc Hà sở hữu khối tài sản khiến không ít người mơ ước với biệt thự rộng lớn, xế hộp sang trọng, bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền…

Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ

Hồ Ngọc Hà bơ đẹp Lệ Quyên khi ngồi chung mâm, thái độ sau đó của 'nữ hoàng giải trí' mới gây bất ngờ

Từ chị em "trên bến dưới thuyền", nay Hà Hồ và Lệ Quyên chạm mặt nhau chỉ xem như người vô hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà nhà Hồ Ngọc Hà bị trộm Hồ Ngọc Hà bị trộm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 43 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?