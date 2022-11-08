Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc

Hậu trường 08/11/2022 10:11

Đi đến giới hạn chịu đựng và quyền nuôi hai con đang bị de dọa, Elly Trần "cầu cứu" cộng đồng mạng.

Sáng ngày 8/11, Elly Trần khiến dân mạng "dậy sóng" khi công khai chuyện chồng ngoại quốc ngoại tình.

Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc - Ảnh 1
Elly Trần và chồng ngoại quốc có với nhau 2 người con xinh xắn, dễ thương. Ảnh: Internet

Theo đó, nữ diễn viên cho biết, trong khi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp với cô thì Dane có mối quan hệ ngoài luồng. Dane và người tình thường xuyên đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội, công khai quan hệ với bạn bè và gia đình. 

Tuy nhiên, theo Elly Trần, điều chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô là con cái. Theo đó, Dane yêu cầu nữ diễn viên để hai con ngủ với anh và nhân tình, nếu không sẽ không đóng tiền học.

Việc này khiến Elly Trần vô cùng bức xúc: "Chồng hợp pháp của tôi ép tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng với nhân tình của anh ta nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học co hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. Ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ?".

Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc - Ảnh 2
Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc - Ảnh 3
Chồng Elly Trần ép cô cho hai con ngủ cùng nhân tình. Ảnh: Chụp màn hình

Elly Trần còn cho biết, chồng và nhân tình thậm chí còn dạy hai con của cô nói dối mẹ. Tuy nhiên, hai bé đã lớn và nhìn nhận được mọi chuyện. "Tôi đã 2 lần cảnh báo. Nhưng chồng tôi và nhân tình của anh ta vẫn tiếp tục, thậm chí còn dạy con tôi về nói dối mẹ để mua thật nhiều đồ chơi cho. Và đương nhiên là các con tôi đã không giấu mẹ sự thật.

Chồng hợp pháp của tôi từng nói với tôi sẽ dùng tiền và tất cả mối quan hệ của anh ta đập cho tôi chết", nữ diễn viên cho biết.

Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc - Ảnh 4
Tiểu tam dạy 2 con của Elly Trần nói dối mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện những bài đăng của Elly Trần đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người động viên cô mạnh mẽ trong giai đoạn này và giải quyết dứt khoát để tránh những tổn thương cho ba mẹ con. 

Được biết, chồng của Elly Trần mang quốc tịch Mỹ, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thể hình tại Việt Nam. Nữ diễn viên và chồng ngoại quốc gắn bó với nhau khá lâu, nhưng họ luôn kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh từng cập nhật trên mạng xã hội về mối quan hệ "đã kết hôn" với Elly Trần từ năm 2011. 

Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc - Ảnh 5
Dane thường đăng ảnh bên các con, anh có nhiều năm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Internet

Cách đây 2 năm, Elly Trần liên tục có những dòng trạng thái tiêu cực đề cập đến chuyện trầm cảm và bị phản bội. Đây được cho là thời gian cô và Dane trục trặc trong quan hệ tình cảm.

Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây 'cắm sừng', thái độ của 'tiểu tam' gây bức xúc - Ảnh 6

Sinh năm 1987, Elly Trần tham gia lĩnh vực người mẫu và một số dự án phim. Tuy nhiên, cô được công chúng biết tới nhiều hơn qua những hình ảnh quyến rũ, táo bạo. Tháng 8/2013, diễn viên Tiểu thư vào bếp sinh con gái đầu lòng Cadie Mộc Trà.

Đầu năm 2016, Elly Trần mang bầu lần 2 và sinh bé trai tên Alfie. Sau khi sinh con, Elly Trần hạn chế tham gia hoạt động giải trí, tập trung chăm sóc các con và kinh doanh.

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