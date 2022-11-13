Trở về từ Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, Phạm Hương phủ sóng ở nhiều sự kiện, show quảng cáo, chương trình truyền hình. Cô nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp được săn đón nhiệt tình của showbiz Việt.

Từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp nhưng phải đến khi giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, từng gây bão truyền thông quốc tế và trong nước bởi màn thể hiện đầy thuyết phục.

Dù đã định cư tại Mỹ nhưng sức hút của Hoa hậu Phạm Hương không hề giảm đi. Bằng chứng là những hình ảnh, clip của về cuộc sống của người đẹp gốc Hải Phòng mỗi khi đăng tải đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Năm 2018, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương bất ngờ thông báo sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp. Một năm sau, cô gây xôn xao khi công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Maximus. Tháng 7/2021, Phạm Hương hạ sinh con trai thứ hai có tên Apollo.

Cô sống cùng gia đình nhỏ trong biệt thự trắng siêu "khủng" tại Mỹ. "Nhà tôi có 7 căn phòng với hành lang được thiết kế khá rộng rãi. Trước khi qua Mỹ sinh sống, tôi có mang theo những hình ảnh yêu thích nhất của mình để treo trong ngôi nhà của mình", Phạm Hương chia sẻ.

Được biết, nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ với tông màu trắng chủ đạo. Bên ngoài biệt thự "khủng" của người đẹp gốc Hải Phòng với phần sân vườn rộng, hoa cỏ phủ xanh tươi tốt khắp lối đi. Hoa hậu Phạm Hương từng cho biết, cô tự tay chăm chút, trang trí nhà cửa những dịp đặc biệt như: Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên đán...

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Phạm Hương đã đăng tải loạt ảnh mới của hoàng tử nhí Apollo. Có thể thấy, dù mới ít tuổi, song cậu bé đã thể hiện đam mê nghệ thuật khi tập đánh đàn vô cùng đáng yêu. Chưa kể, qua bức ảnh này, góc nhà đầy sang chảnh của Phạm Hương cũng được hé lộ thêm.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1991 còn chia sẻ căn phòng ngập tràn đồ hiệu của bản thân, trong ngôi biệt thự sang trọng của mình nàng Hoa hậu thiết kế một gian phòng chứa quần áo, túi xách,... ở đây có rất nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền đến từ các nhãn hàng thời trang đình đám.

Tuy nhiên không gian sống xa hoa vẫn chưa nổi bật bằng dàn siêu xe mà nàng Hoa hậu đang sở hữu. Phạm Hương nhiều lần đăng tải ảnh cùng những xế hộp có "1-0-2".

Cách đây không lâu cô nàng vừa thả dáng bên siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 Spyder, đây là dòng xe mui trần ở Việt Nam số lượng rất ít. Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu cũng từng sở hữu chiếc xe Fisker Karma màu hồng đầy điệu đà, ấn tượng người xem. Hay một dịp khác cô nàng cũng khoe Rolls-Royce Ghost Series II màu bạc sang trọng.

Có thể thấy cuộc sống của Phạm Hương trên đất Mỹ không còn gọi là sung túc mà rất giàu có, người đẹp sinh năm 1991 có tất cả những món đồ đắt đỏ nhất dù ở nơi xứ người.

Hiện tại, Phạm Hương vẫn giữ kín thông tin về chồng đại gia nhưng cô khá cởi mở chia sẻ về cuộc sống chuẩn "mẹ bỉm sữa" đảm đang, tự tay chăm sóc khu vườn rộng và trang trí nhà cửa...

Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ, Hoa hậu Phạm Hương đã trả lời hàng loạt câu hỏi về cuộc sống hiện tại và dự định tương lai của mình. Trong đó, người đẹp gốc Hải Phòng thừa nhận cô đã dần quên hình ảnh của một hoa hậu nổi tiếng vì hiện là một mẹ bỉm sữa.

"Giờ chị chỉ muốn một cuộc sống đơn giản và bình dị thôi em ạ. Chị hài lòng với mọi thứ hiện tại", Phạm Hương viết.

Phạm Hương khẳng định "cuộc dạo chơi showbiz" với cô đã đủ rồi. Hiện tại cô chỉ muốn sống bình yên bên gia đình và dành phần lớn thời gian để chăm sóc nuôi nấng các con.

"Mỗi cột mốc cuộc đời sẽ có nhiều điều khác nhau để chiêm nghiệm và trải nghiệm. Chị cảm thấy cuộc dạo chơi showbiz là đủ rồi em ạ", người đẹp cho hay.