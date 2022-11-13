Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng

Hậu trường 13/11/2022 13:55

Từ bỏ làng giải trí khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Phạm Hương hiện có một gia đình viên mãn, hạnh phúc tại Mỹ.

Từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp nhưng phải đến khi giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, từng gây bão truyền thông quốc tế và trong nước bởi màn thể hiện đầy thuyết phục.

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 1

Trở về từ Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, Phạm Hương phủ sóng ở nhiều sự kiện, show quảng cáo, chương trình truyền hình. Cô nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp được săn đón nhiệt tình của showbiz Việt.

Năm 2018, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương bất ngờ thông báo sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp. Một năm sau, cô gây xôn xao khi công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Maximus. Tháng 7/2021, Phạm Hương hạ sinh con trai thứ hai có tên Apollo. 

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 2

Dù đã định cư tại Mỹ nhưng sức hút của Hoa hậu Phạm Hương không hề giảm đi. Bằng chứng là những hình ảnh, clip của về cuộc sống của người đẹp gốc Hải Phòng mỗi khi đăng tải đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. 

Cô sống cùng gia đình nhỏ trong biệt thự trắng siêu "khủng" tại Mỹ. "Nhà tôi có 7 căn phòng với hành lang được thiết kế khá rộng rãi. Trước khi qua Mỹ sinh sống, tôi có mang theo những hình ảnh yêu thích nhất của mình để treo trong ngôi nhà của mình", Phạm Hương chia sẻ.

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 3
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 4

Được biết, nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ với tông màu trắng chủ đạo. Bên ngoài biệt thự "khủng" của người đẹp gốc Hải Phòng với phần sân vườn rộng, hoa cỏ phủ xanh tươi tốt khắp lối đi. Hoa hậu Phạm Hương từng cho biết, cô tự tay chăm chút, trang trí nhà cửa những dịp đặc biệt như: Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên đán...

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Phạm Hương đã đăng tải loạt ảnh mới của hoàng tử nhí Apollo. Có thể thấy, dù mới ít tuổi, song cậu bé đã thể hiện đam mê nghệ thuật khi tập đánh đàn vô cùng đáng yêu. Chưa kể, qua bức ảnh này, góc nhà đầy sang chảnh của Phạm Hương cũng được hé lộ thêm. 

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 5
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 6
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 7
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 8
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 9

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1991 còn chia sẻ căn phòng ngập tràn đồ hiệu của bản thân, trong ngôi biệt thự sang trọng của mình nàng Hoa hậu thiết kế một gian phòng chứa quần áo, túi xách,... ở đây có rất nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền đến từ các nhãn hàng thời trang đình đám.

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 10

Tuy nhiên không gian sống xa hoa vẫn chưa nổi bật bằng dàn siêu xe mà nàng Hoa hậu đang sở hữu. Phạm Hương nhiều lần đăng tải ảnh cùng những xế hộp có "1-0-2".

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 11

Cách đây không lâu cô nàng vừa thả dáng bên siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 Spyder, đây là dòng xe mui trần ở Việt Nam số lượng rất ít. Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu cũng từng sở hữu chiếc xe Fisker Karma màu hồng đầy điệu đà, ấn tượng người xem. Hay một dịp khác cô nàng cũng khoe Rolls-Royce Ghost Series II màu bạc sang trọng.

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 12
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 13
Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 14

Có thể thấy cuộc sống của Phạm Hương trên đất Mỹ không còn gọi là sung túc mà rất giàu có, người đẹp sinh năm 1991 có tất cả những món đồ đắt đỏ nhất dù ở nơi xứ người.

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 15

Hiện tại, Phạm Hương vẫn giữ kín thông tin về chồng đại gia nhưng cô khá cởi mở chia sẻ về cuộc sống chuẩn "mẹ bỉm sữa" đảm đang, tự tay chăm sóc khu vườn rộng và trang trí nhà cửa...

Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ, Hoa hậu Phạm Hương đã trả lời hàng loạt câu hỏi về cuộc sống hiện tại và dự định tương lai của mình. Trong đó, người đẹp gốc Hải Phòng thừa nhận cô đã dần quên hình ảnh của một hoa hậu nổi tiếng vì hiện là một mẹ bỉm sữa.

"Giờ chị chỉ muốn một cuộc sống đơn giản và bình dị thôi em ạ. Chị hài lòng với mọi thứ hiện tại", Phạm Hương viết.

Phạm Hương khoe con trai hơn 1 tuổi có năng khiếu đánh đàn, tiết lộ cuộc sống như mơ khi được chồng đại gia cưng như trứng mỏng - Ảnh 16

Phạm Hương khẳng định "cuộc dạo chơi showbiz" với cô đã đủ rồi. Hiện tại cô chỉ muốn sống bình yên bên gia đình và dành phần lớn thời gian để chăm sóc nuôi nấng các con.

"Mỗi cột mốc cuộc đời sẽ có nhiều điều khác nhau để chiêm nghiệm và trải nghiệm. Chị cảm thấy cuộc dạo chơi showbiz là đủ rồi em ạ", người đẹp cho hay.

Hoa hậu Diễm Hương nói gì trước tin đồn bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, yêu đương đồng giới?

Hoa hậu Diễm Hương nói gì trước tin đồn bí mật kết hôn lần 3 với đại gia, yêu đương đồng giới?

Cuộc sống tình cảm của Diễm Hương luôn là ẩn số với người hâm mộ, bởi người đẹp này vô cùng kín tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Phạm Hương con trai Phạm Hương

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 1 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh