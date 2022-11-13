Mạnh miệng tuyên bố 'sau này có xảy ra chuyện gì cũng không ly hôn', Hoàng Yến Chibi khiến dân tình 'dậy sóng'

Phát ngôn mới của Hoàng Yến Chibi về hôn nhân đang gây nên những tranh cãi trái chiều.

Hoàng Yến Chibi sinh năm 1995 là tài năng nhí được gia đình vun đắp, trưởng thành từ nhà thiếu nhi (Cung Văn hóa Thiếu nhi quận Ba Đình, Hà Nội), rồi gia nhập showbiz và có sự nghiệp nghiêm túc. Người đồng hành của cô suốt 27 năm cuộc đời và 12 năm sự nghiệp là mẹ.

Hoàng Yên Chibi và mẹ. Ảnh: Internet

Bố mẹ của Hoàng Yến Chibi ly hôn khi cô con nhỏ. Nữ ca sĩ từng thổ lộ cô đã rất giận bố suốt những năm qua. Mỗi lần thấy cuộc gọi của bố, cô đều bấm tắt và nhắn tin nói dối rằng mình bận, không tiện nói chuyện, bởi cô rất sợ nghe điện thoại bố mình. Mãi sau này, Hoàng Yến mới mở lòng và tha thứ cho bố của mình.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Hoàng Yến Chibi đã tiết lộ về chuyện từng chứng kiến bố mẹ cãi nhau khi cô đón sinh nhật 18 tuổi. Và đúng ngày nữ ca sĩ tròn 18 tuổi thì ba mẹ nói chuyện ly hôn.

Nói về chuyện ly hôn của bố mẹ, Hoàng Yến Chibi tiết lộ: "Tôi không xem đó là nỗi buồn, nỗi đau, mà đó là biến cố. Cũng đau nhưng phải chấp nhận sự thật là ba mẹ chia tay rồi, mình phải sống tiếp con đường của mình thôi. Còn bản thân tôi, tôi quan niệm yêu bao nhiêu người cũng được, nhưng chỉ lấy một người, sau này có xảy ra chuyện gì thì nhất quyết không ly hôn.”

Trước chia sẻ này của Hoàng Yến Chibi, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ chỉ là "tấm chiếu mới", chưa trải đời nên mới tuyên bố "sau này có xảy ra chuyện gì thì nhất quyết không ly hôn". Tuy nhiên, cũng nhiều cư dân mạng đồng cảm với Hoàng Yến Chibi vì cô đã có suy nghĩ muốn chung thủy và sống trọn đời với người mình lấy làm chồng.

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