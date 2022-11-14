Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh 'nịnh ngọt' chồng tỷ phú trong ngày CLB Hà Nội thắng lớn, ngày càng ra dáng vợ hiền - dâu thảo

Hậu trường 14/11/2022 14:48

Đỗ Mỹ Linh đang dần hạn chế hoạt động giải trí để về làm hậu phương vững chắc cho chồng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Mới đây, hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang, bố mẹ đẻ và gia đình chồng xuống sân ăn mừng chiến thắng của CLB Hà Nội khi vô địch giải V-League 2022 thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau lễ cưới, đây là lần đầu Hoa hậu Việt Nam 2016 cùng chồng ra sân cổ vũ cho CLB Hà Nội. Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đánh bại CLB Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 để trở thành nhà vô địch V-League 2022, đồng thời xác lập kỷ lục 6 lần đăng quang giải đấu này.

Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh 'nịnh ngọt' chồng tỷ phú trong ngày CLB Hà Nội thắng lớn, ngày càng ra dáng vợ hiền - dâu thảo - Ảnh 1
Mỹ Linh cùng ông xã Vinh Quang (áo trắng) và người thân chụp ảnh kỷ niệm với chiếc Cup. Ảnh: Ngoisao.net

Trên mạng xã hội, người đẹp đã dành những lời có cánh cho chồng. Cụ thể khi ngắm nhìn ông xã đang tập trung được ghi hình và trả lời phỏng vấn, cô nàng ngay lập tức nịnh khéo: "Chúc mừng baby, bớt nhăn rồi nhé". Cách hành xử tinh tế của Đỗ Mỹ Linh khi làm "hậu phương" cho chủ tịch CLB Hà Nội khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ và không khỏi ghen tỵ.

Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh 'nịnh ngọt' chồng tỷ phú trong ngày CLB Hà Nội thắng lớn, ngày càng ra dáng vợ hiền - dâu thảo - Ảnh 2
Đăng ảnh chúc mừng chồng, Đỗ Mỹ Linh không quên "nịnh ngọt" bạn đời. Ảnh: Chụp màn hình

Đỗ Mỹ Linh tổ chức đám cưới cùng Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang ngày 23/10 với sự tham dự của khoảng 2.000 khách mời. Đám cưới được bảo vệ nghiêm ngặt, báo chí không được tác nghiệp. Tham dự đám cưới của cô có Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Ngọc Hân, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo, Tú Anh, Hoàng Anh, Thanh Tú...

Trong lần chia sẻ với truyền thông hậu đám cưới cổ tích, Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống của cô trong gia đình hào môn mọi thứ đều nhẹ nhàng. Vì Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ cô rất hạnh phúc vì được nhà chồng tôn trọng.

"Chồng và gia đình bên chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi mình đã có gia đình, mái ấm riêng thì việc hoạt động showbiz cũng phải cân nhắc. Tôi phải lựa chọn xem hoạt động nào phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại rồi đưa ra quyết định", Đỗ Mỹ Linh nói.

Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh 'nịnh ngọt' chồng tỷ phú trong ngày CLB Hà Nội thắng lớn, ngày càng ra dáng vợ hiền - dâu thảo - Ảnh 3
Hoa hậu Việt Nam 2016 bên ông xã. Ảnh: FBNV

Trong đám cưới, Đỗ Mỹ Linh còn thể hiện tình cảm thân thiết với mẹ chồng khi nói lời cảm ơn đến bà. Người đẹp gọi mẹ chồng là "mẹ Hòa" một cách rất tự nhiên. Điều đó cho thấy, Đỗ Mỹ Linh và gia đình chồng đã thân thiết từ lâu. Và cả 2 bên đều có quan hệ rất tốt đẹp.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang cũng dành nhiều tình cảm cho vợ. Anh gọi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là "định mệnh của cuộc đời". Doanh nhân cũng là người chủ động chia sẻ với vợ mọi cảm xúc trong cuộc sống. "Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế", Chủ tịch CLB Hà Nội xúc động trong ngày cưới.

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