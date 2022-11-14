Thực hư thông tin Lâm Khánh Chi qua đời sau khi phẫu thuật dây thanh quản gây hoang mang

Hậu trường 14/11/2022 12:35

Thông tin râm ran trên mạng xã hội khiến người hâm mộ của Lâm Khánh Chi vô cùng lo lắng.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải thông tin với nội dung gây hoang mang: "Ca sĩ Lâm Khánh Chi tự tử, bất ngờ kết thúc cuộc đời tại nhà riêng tối nay". Kèm theo đó là bức ảnh nghệ sĩ Hoài Linh và Ngọc Sơn đang thắp hương cùng vẻ mặt u buồn. Cộng đồng mạng vô cùng lo lắng trước thông tin liên quan đến Lâm Khánh Chi, song cũng có nhiều người ngờ vực, cho đây là bài đăng câu view bất chấp của một số thành phần.

Thực hư thông tin Lâm Khánh Chi qua đời sau khi phẫu thuật dây thanh quản gây hoang mang - Ảnh 1
Bất ngờ xuất hiện thông tin Lâm Khánh Chi qua đời gây hoang mang. Ảnh: Internet

Để trấn an người hâm mộ, người đẹp chuyển giới mới đây đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết đây là thông tin sai sự thật, hoàn toàn không có chuyện cô qua đời như bài viết đăng tải. 

Phía dưới bài đính chính của Lâm Khánh Chi, nhiều người tỏ ra khá bức xúc thay cho nữ nghệ sĩ khi một số người vì lượt view mà đem tính mạng người khác để thu hút sự chú ý.

"Thực sự mỗi ngày lên youtube đọc rất nhiều cái tít mà giật mình luôn chị. Ở quê mấy cô chú trung niên không rành mấy việc này, cứ thấy tít hiện lên là tin thật, rồi đi đồn khắp xóm nay ca sĩ này chết, mai MC này chết"; "Thất đức quá, người ta đang sống khỏe mạnh mà đăng tin người ta chết"; "Quá thất đức, lấy cái chết của người ta ra để đạt mục đích"... dân mạng bức xúc.

Thực hư thông tin Lâm Khánh Chi qua đời sau khi phẫu thuật dây thanh quản gây hoang mang - Ảnh 2

Lâm Khánh Chi hiện tại dù đã là một trong những mỹ nhân chuyển giới có nhan sắc đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Việt, nhưng cô cho biết mình vẫn chưa hoàn toàn hài lòng và muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Theo đó, Lâm Khánh Chi đã quyết định phẫu thuật thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn.

Cuối tháng 10 vừa qua, Lâm Khánh Chi đã đến Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật này. Cô trải qua cuộc phẫu thuật thuận lợi và hiện sức khỏe đã ổn định. Dù vậy, Lâm Khánh Chi vẫn chưa thể lấy lại giọng nói. Cô cũng cho biết mình phẫu thuật với mong muốn có giọng nói nữ tính hơn nhưng Lâm Khánh Chi hiểu không thể chắc chắn điều gì và đã chuẩn bị tinh thần trước khi sang Thái Lan.

Hiện tại, sau cuộc phẫu thuật với chi phí lên đến hơn 123 triệu đồng, Lâm Khánh Chi vẫn chưa thể nói chuyện mà phải viết ra giấy hoặc diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể. 

Trước Lâm Khánh Chi không lâu, MC Đại Nghĩa, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu... Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt. 

Việc nghệ sĩ qua đời chắc chắn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây chính là lý do khiến một số người cố tình dựng chuyện hòng câu view. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp chế tài nào dành cho những kẻ trục lợi bằng cách dựng chuyện kiểu này nên tình trạng đồn một gương mặt nghệ sĩ nào đó qua đời dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện, khiến khán giả ngày càng hoang mang còn nghệ sĩ thì chán ngán và bất lực.

Hà Trí Quang và bạn trai nôn nóng đón 2 con ruột ra đời, hé lộ ngày sinh 'thiên thần trong ống nghiệm'

Hà Trí Quang và bạn trai nôn nóng đón 2 con ruột ra đời, hé lộ ngày sinh 'thiên thần trong ống nghiệm'

Cặp đôi đang hồi hộp chờ ngày hai nhóc tỳ ra đời, họ đã chuẩn bị mọi thứ để đón thành viên mới trong gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi ca sĩ Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi bị đồn qua đời sao việt giải trí tin tức sao việt

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 2 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh