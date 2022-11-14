Để trấn an người hâm mộ, người đẹp chuyển giới mới đây đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết đây là thông tin sai sự thật, hoàn toàn không có chuyện cô qua đời như bài viết đăng tải.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải thông tin với nội dung gây hoang mang: "Ca sĩ Lâm Khánh Chi tự tử, bất ngờ kết thúc cuộc đời tại nhà riêng tối nay". Kèm theo đó là bức ảnh nghệ sĩ Hoài Linh và Ngọc Sơn đang thắp hương cùng vẻ mặt u buồn. Cộng đồng mạng vô cùng lo lắng trước thông tin liên quan đến Lâm Khánh Chi, song cũng có nhiều người ngờ vực, cho đây là bài đăng câu view bất chấp của một số thành phần.

"Thực sự mỗi ngày lên youtube đọc rất nhiều cái tít mà giật mình luôn chị. Ở quê mấy cô chú trung niên không rành mấy việc này, cứ thấy tít hiện lên là tin thật, rồi đi đồn khắp xóm nay ca sĩ này chết, mai MC này chết"; "Thất đức quá, người ta đang sống khỏe mạnh mà đăng tin người ta chết"; "Quá thất đức, lấy cái chết của người ta ra để đạt mục đích"... dân mạng bức xúc.

Phía dưới bài đính chính của Lâm Khánh Chi, nhiều người tỏ ra khá bức xúc thay cho nữ nghệ sĩ khi một số người vì lượt view mà đem tính mạng người khác để thu hút sự chú ý.

Lâm Khánh Chi hiện tại dù đã là một trong những mỹ nhân chuyển giới có nhan sắc đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Việt, nhưng cô cho biết mình vẫn chưa hoàn toàn hài lòng và muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Theo đó, Lâm Khánh Chi đã quyết định phẫu thuật thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn.

Cuối tháng 10 vừa qua, Lâm Khánh Chi đã đến Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật này. Cô trải qua cuộc phẫu thuật thuận lợi và hiện sức khỏe đã ổn định. Dù vậy, Lâm Khánh Chi vẫn chưa thể lấy lại giọng nói. Cô cũng cho biết mình phẫu thuật với mong muốn có giọng nói nữ tính hơn nhưng Lâm Khánh Chi hiểu không thể chắc chắn điều gì và đã chuẩn bị tinh thần trước khi sang Thái Lan.

Hiện tại, sau cuộc phẫu thuật với chi phí lên đến hơn 123 triệu đồng, Lâm Khánh Chi vẫn chưa thể nói chuyện mà phải viết ra giấy hoặc diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể.

Trước Lâm Khánh Chi không lâu, MC Đại Nghĩa, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu... Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

Việc nghệ sĩ qua đời chắc chắn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây chính là lý do khiến một số người cố tình dựng chuyện hòng câu view. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp chế tài nào dành cho những kẻ trục lợi bằng cách dựng chuyện kiểu này nên tình trạng đồn một gương mặt nghệ sĩ nào đó qua đời dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện, khiến khán giả ngày càng hoang mang còn nghệ sĩ thì chán ngán và bất lực.