Bẵng đi một thập kỷ, giờ đây người ta thấy “họa mi núi rừng” sống an yên, dù chị không giấu nỗi vất vả của mình.

Sau những giông bão cuộc đời, từ một bà hoàng nhạc Rock, Siu Black bỗng dính vào nợ nần, phá sản, trầm cảm rồi về quê sinh sống.

Siu Black và ông xã Nguyễn Đức Hùng - từng là cầu thủ bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk quen biết nhau từ năm 1987. Sau 3 năm tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung nhà nhưng cuộc sống vợ chồng cũng không êm ấm. Trong gần 10 năm đầu bên nhau, có chung 2 con trai nhưng cặp đôi đã có 4 lần ly thân. Đến năm 2009 cuộc hôn nhân của Siu Black và cựu tuyển thủ bóng chuyền chính thức đổ vỡ.

Hồi tháng 6/2020, nữ ca sĩ từng khiến khán giả xôn xao khi thông báo tái hợp với chồng cũ sau gần 11 ly hôn. Mới đây, giọng ca "Họa mi núi rừng" lần đầu tiết lộ nguyên nhân thực sự đằng sau quyết định chia tay rồi quay lại trong một bài phỏng vấn.

Nguyên nhân khiến "Họa mi núi rừng" chấm dứt vì không chịu được thói trăng hoa của chồng. "Tôi đặc biệt không thích đánh ghen nên tôi nói với ổng: 'Tôi cho ông tự do, bây giờ ký đơn đi. Ông không ký tôi ký. Tôi không chấp nhận chung chạ với người khác'. Lúc đó ổng xé tờ đơn rồi thề thốt với tôi. Xong tôi vẫn chấp nhận sống chung với ổng xem thế nào", nữ ca sĩ nhớ lại quãng thời gian đó.

Tuy nhiên thời điểm đó cựu tuyển thủ bóng chuyền vẫn khó bỏ được tính trăng hoa. Vượt quá giới hạn chịu đựng, Siu Black kiên quyết ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Ảnh cũ của Siu Black chụp bên chồng con. Hiện, chồng cũ của cô đã quay về và tái hợp. Ảnh: Internet

Cơ duyên khiến Siu Black tái hợp chồng cũ cũng khá đặc biệt. Nữ ca sĩ kể, các con đều đã cưới vợ nhưng cả nhà vẫn ở nhờ nhà chị cô. Nữ ca sĩ quyết định xây một căn nhà nho nhỏ để mấy mẹ con có chỗ ở ổn định. Lúc này, chồng cũ bất ngờ xuất hiện, đề nghị hỗ trợ Siu Black chuyện làm nhà. Khi đó, ông đã có vợ mới và đã chia tay.

Chia sẻ lý do dẫn đến quyết định tái hợp, Siu Black bảo: "Thời gian qua, tính tình ông ấy thay đổi nên tôi tha thứ. Tôi thấy con cháu mình ngoan hơn, tuổi này chúng chỉ mong gần gũi bên ông nội, bà nội bình an như thế. Gia đình tôi từng nói số tôi không hợp với đàn ông, không cho tôi đi thêm bước nữa. Chồng cũ thì được, ông khác thì khỏi vào nên tôi cũng đồng ý nghe theo gia đình. Vì là người bên đạo nên bản thân tôi cũng không muốn có 2, 3 chồng".

"Họa mi núi rừng" cho biết, từ khi tái hợp chồng cũ, cô cảm thấy hạnh phúc hơn, con người cũng thay đổi nhiều hơn. "Mọi người hỏi: 'Thấy chán không'. Tôi đáp: 'Không, thấy vui'. Ổng thay đổi nhiều lắm. Tôi nói ra những gì nên làm, không nên làm, tôi thích hoặc ổng thích. Có gì cũng bàn luận với nhau, biết lắng nghe hơn hồi xưa. Khi ổng nói ổng thay đổi, tôi tin. Tôi đặt niềm tin rất cao. Tuy nhiên, tới giờ gần năm thứ 4 rồi tôi và ổng không hề đụng chạm xác thịt", nữ ca sĩ hóm hỉnh kể lại.

"Họa mi núi rừng" cho biết, dù quay lại nhưng vợ chồng chị không hề "đụng chạm thân xác". Ảnh: Internet

Hiện tại Siu Black đang có cuộc sống bình yên tại quê nhà. Ngày ngày, công việc của "họa mi núi rừng" là băm rau, chăm đàn heo. Nếu có lời mời, chị lại tất bật đi tỉnh hát hoặc quay các show từ sáng tới tối khuya.

Thu nhập từ việc hát không đều đặn nhưng có thể giúp Siu Black cải thiện cuộc sống và trả tiền xây nhà cho con trai.

Chị nói, hiện mình vẫn là lao động chính trong nhà, chịu trách nhiệm kinh tế cho hai con trai (đều đã xây dựng gia đình) và các cháu. Siu tâm sự, cuộc sống của chị giờ đơn giản, chị không giấu cuộc sống vất vả của mình.

Siu Black hiện có cuộc sống bình yên tại quê nhà. Ảnh: Internet

“Vất vả, nhưng tôi may mắn được gia đình hỗ trợ nhiều, tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi được ở bên cạnh con cháu. Dù đôi tay có lấm lem bùn đất, không còn quần áo xúng xính như khi làm nghệ sĩ nhưng tôi đỡ đau đầu và áp lực hơn rất nhiều.

Làm rẫy, nuôi heo thì nói là làm rẫy, nuôi heo. Sống như thế nào thì nói như thế, xưa nay tôi vẫn vậy, chả có gì phải màu mè. Một số người nghe ca sĩ đi nuôi heo cũng nói ra nói vào, tôi bảo: “Nuôi heo chứ đâu có đi ăn cướp, tôi không giật của ai cả”, Siu vẫn hào sảng như ngày nào.