Hiền Hồ cúi đầu trong ngày quay trở lại sau ồn ào 'anh em nương tựa', khán giả phản ứng gay gắt đòi tẩy chay

Trước ồn ào tình cảm với đại gia hơn mình 31 tuổi, Hiền Hồ "ở ẩn" trong 6 tháng qua. Mới đây, nữ ca sĩ công bố chính thức quay trở lại nghệ thuật.

Tháng 4 vừa qua, showbiz Việt chấn động khi loạt ảnh giữa ca sĩ Hiền Hồ và người đàn ông đã có gia đình bị rò rỉ trên mạng xã hội. Giữa ồn ào này, nữ ca sĩ chọn cách im lặng, khóa các trang mạng xã hội của mình. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, giọng ca sinh năm 1997 mới lên tiếng xin lỗi về chuyện tình cảm. Người đẹp nói khi những thông tin, hình ảnh của cô xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, bản thân nữ ca sĩ đã nhận nhiều chỉ trích từ vụ việc này. Giọng ca 9X “thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra”.

Hình ảnh Hiền Hồ thân mật bên vị đại gia U60 "gây bão" mạng xã hội. Ảnh: Internet Về ồn ào tình cảm, Hiền Hồ nhận sai khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Cô gửi lời xin lỗi những người bị liên quan, khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình. Người đẹp 9X mong nhận được sự thông cảm, bao dung từ phía mọi người. Dù vậy, dân mạng vẫn không hài lòng vì scandal của nữ ca sĩ. Thậm chí, hàng loạt khán giả liên tục yêu cầu “phong sát” Hiền Hồ, không để cô hoạt động trong showbiz bởi bê bối đời tư. Sau 6 tháng im hơi lặng tiếng, Hiền Hồ chính thức quay trở lại hoạt động nghệ thuật như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tối ngày 11/9, giọng ca 25 tuổi đăng bức ảnh trong đêm nhạc được tổ chức cùng ngày, trong hình cô đang cúi mặt. Được biết, đêm nay, nữ ca sĩ tổ chức đêm nhạc bán vé và có khách mời tại TP.HCM. Sau đêm nhạc này, Hiền Hồ phát hành sản phẩm mới.

Hiền Hồ đăng tải hình ảnh trong ngày quay trở lại nghệ thuật. Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, đón nhận hình ảnh và thông tin trên khiến khán giả phẫn nộ. Họ cho rằng thời gian dừng hoạt động để suy ngẫm về sai lầm của Hiền Hồ là quá ngắn ngủi. Sự trở lại của cô được đánh giá không tôn trọng khán giả. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng sẽ tẩy chay Hiền Hồ, không chấp nhận một nghệ sĩ vướng bê bối đời tư. Hiện trên các trang mạng, diễn đàn showbiz đang bàn tán xôn xao về sự quay trở lại của giọng ca Em ngày xưa khác rồi. Đa số đều ủng hộ việc tẩy chay mạnh mẽ nghệ sĩ khi vướng scandal, đặc biệt những vụ việc liên quan đến đạo đức cần chân thành hơn sau mỗi lời xin lỗi. Rất nhiều khán giả khẳng định sẽ không chấp nhận việc "tẩy trắng" của Hiền Hồ và sẽ không ủng hộ nữ ca sĩ cũng như các sản phẩm của cô. Khán giả giận dự, đòi "phong sát" hoạt động nghệ thuật của giọng ca 9X. Ảnh: FBNV Hiền Hồ được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017 và về đội của huấn luyện viên Tóc Tiên. Kết thúc cuộc thi với vị trí á quân, nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những giọng ca thành công nhất mùa giải. Sở hữu giọng hát được đánh giá là nội lực, sâu lắng và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1997 gặt hái được nhiều thành công trong âm nhạc, có thể kể đến như MV Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Có như không có, Đừng ai nói tôi điên, Gặp nhưng không ở lại, Cưới nhau đi... Từ khi bước chân vào showbiz, Hiền Hồ không ít lần vướng thị phi, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đến khi lộ ảnh loạt ảnh thân mật bên người đàn ông đã có gia đình, nữ ca sĩ mới thật sự dính vào scandal lớn trong sự nghiệp, mất đi tình cảm và sự quý mến từ công chúng.

Hiền Hồ có động thái gây chú ý trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu sau thời gian im lặng từ drama 'anh em nương tựa'? Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì ồn ào tình ái, Hiền Hồ có động thái mới vào ngày giỗ Tổ ngành sân khấu thu hút sự chú ý cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-cui-dau-trong-ngay-quay-tro-lai-sau-on-ao-anh-em-nuong-tua-khan-gia-phan-ung-gay-gat-doi-tay-chay-501741.html