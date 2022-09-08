Hiền Hồ có động thái gây chú ý trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu sau thời gian im lặng từ drama 'anh em nương tựa'?

Hậu trường 08/09/2022 09:26

Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì ồn ào tình ái, Hiền Hồ có động thái mới vào ngày giỗ Tổ ngành sân khấu thu hút sự chú ý cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, cái tên Hiền Hồ lại khiến cư dân mạng dậy sóng một lần nữa trước tin đồn cô sẽ comeback sau thời gian im hơi lặng tiếng từ khi drama cặp đại gia U60 nổ ra. Vì thế, nhất cử nhất động của nữ ca sĩ luôn là đề tài bàn tán của nhiều người.

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Khả Trang cũng hào hứng kể về việc đi cúng Tổ nghề sân khấu vào hôm 12/8 âm lịch. Cô cho biết tới tận 3 địa điểm khác nhau để cúng Tổ nghề, sau 3 năm vắng bóng quay lại TP.HCM.

Đáng chú ý, trong hình ảnh một điểm cúng Khả Trang chia sẻ, cái tên Hiền Hồ xuất hiện đi kèm lễ vật khá hoành tráng. Đó là một giỏ trái cây lớn đề tên công ty được cho là của nữ ca sĩ, kèm lẵng hoa lớn ghi rõ: "Con Hiền Hồ kính dâng Tổ nghề".

Hiền Hồ có động thái gây chú ý trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu sau thời gian im lặng từ drama 'anh em nương tựa'? - Ảnh 1
Cái tên Hiền Hồ xuất hiện đi kèm lễ vật khá hoành tráng trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu - Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, Hiền Hồ vẫn chưa có bất cứ chia sẻ nào liên quan tới ngày giỗ Tổ nghề, trong khi đồng nghiệp đều nô nức khoe ảnh. Song có thể thấy giọng ca Gen Z vẫn âm thầm và chỉn chu cho việc cúng Tổ nghề sân khấu năm nay.

Được biết, Hiền Hồ là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Hồi tháng 3/2022, Hiền Hồ khiến cư dân mạng xôn xao khi lộ hàng loạt ảnh tình tứ bên người đàn ông U60 đã có gia đình. Giữa ồn ào này, nữ ca sĩ chọn cách im lặng, khóa các trang mạng xã hội của mình.

Hiền Hồ có động thái gây chú ý trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu sau thời gian im lặng từ drama 'anh em nương tựa'? - Ảnh 2
Hiền Hồ từng khiến cư dân mạng xôn xao khi lộ hàng loạt ảnh tình tứ bên người đàn ông U60 đã có gia đình - Ảnh: Internet

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, giọng ca ‘Có như không có’ mới lên tiếng xin lỗi về chuyện tình cảm. Người đẹp nói khi những thông tin, hình ảnh của cô xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, bản thân nữ ca sĩ đã nhận nhiều chỉ trích từ vụ việc này. Giọng ca 9X “thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra”. Dù vậy, dân mạng vẫn không hài lòng vì scandal của nữ ca sĩ. Thậm chí, hàng loạt khán giả liên tục yêu cầu “phong sát” Hiền Hồ, không để cô hoạt động trong showbiz bởi bê bối đời tư.

Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn'

Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn'

Đứng trước thông tin Hiền Hồ tái xuất, cư dân mạng đều không ngừng bàn tán xôn xao và đưa ra luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả bày tỏ thái độ khá bất ngờ trước việc hiền Hồ quay lại làng giải trí.

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