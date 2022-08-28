Hiền Hồ có 'tin vui' sau 5 tháng ở ẩn, từ khóa 'đại gia U60' liền sáng nhất mạng xã hội?

Hậu trường 28/08/2022 14:42

Trên một Fanpage có lượng người theo dõi khá cao đã cập nhật dòng trạng thái rằng thông báo việc Hiền Hồ có tin vui sau 5 tháng ở ẩn.

Mới đây, trên một Fanpage có lượng người theo dõi khá cao đã cập nhật dòng trạng thái rằng thông báo việc Hiền Hồ sắp đi hát trở lại từ ngày 11/9.

Hiền Hồ có 'tin vui' sau 5 tháng ở ẩn, từ khóa 'đại gia U60' liền sáng nhất mạng xã hội? - Ảnh 1
Tin đồn Hiền Hồ sẽ đi hát trở lại vào tháng 9 - Ảnh: FBNV

 

Trước tin tức trên, khán giả không khỏi tò mò về màn comeback của Hiền Hồ vì scandal tình đã khiến cô mất đi một lượng fan hâm mộ không hề nhỏ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn bị các nhãn hàng, nhiều gameshow, sự kiện hủy hợp đồng.

Cách đây chưa lâu, khán giả còn không ngừng bàn tán khi xuất hiện cảnh Hiền Hồ đang luyện thanh cùng 1 giảng viên âm nhạc. Sâu chuỗi lại sự việc này với tin đồn cô sắp come back vào 11/9, cư dân mạng bày tỏ sự thắc mắc và hoài nghi về độ tin cậy của bài đăng trên.

Hiền Hồ có 'tin vui' sau 5 tháng ở ẩn, từ khóa 'đại gia U60' liền sáng nhất mạng xã hội? - Ảnh 2
Trước đó, khán giả còn không ngừng bàn tán khi xuất hiện cảnh Hiền Hồ đang luyện thanh cùng 1 giảng viên âm nhạc - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, nguồn tin trên chưa được xác thực. Netizen vẫn tiếp tục hóng chờ thông tin tiếp theo của Hiền Hồ.

Được biết, Hiền Hồ đang là cái tên hot trong những tháng vừa qua khi vướng ồn ào 'anh em nương tựa' với vị đại gia U60 khiến nữ ca sĩ phải ở ẩn một thời gian dài.

Hiền Hồ có 'tin vui' sau 5 tháng ở ẩn, từ khóa 'đại gia U60' liền sáng nhất mạng xã hội? - Ảnh 3
Hiền Hồ dính vào lùm xùm tình ái với đại gia U60 - Ảnh: Internet

 

Sau scandal Hiền Hồ đã đăng tâm thư dài xin lỗi người hâm mộ. Nữ ca sĩ cho biết lý do im lặng suốt thời gian qua là để ổn định tinh thần và trấn an bản thân. Tuy nhiên, lời xin lỗi này của nữ ca sĩ vấp phải không ít ý kiến trái chiều của dân mạng. Hiện tại, hình ảnh và thông tin của Hiền Hồ rất hiếm hoi.

 

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