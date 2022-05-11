'Rầm rộ' clip Hiền Hồ 'nhá hàng' tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', lại còn tập luyện ca khúc của một nữ ca sĩ nổi tiếng?

Hậu trường 11/05/2022 15:01

Cư dân mạng phẫn nộ trước đoạn clip nghi vấn Hiền Hồ đang chuẩn bị tái xuất sau loạt drama tình cảm.

Hiền Hồ là cái tên hot search nhiều nhất trong thời gian qua. Cụ thể, vào tháng 3, loạt hình ảnh tình cảm riêng tư được cho là của Hiền Hồ với một người được cho là đại gia bị hé lộ. Sau thời gian im lặng , giọng ca ‘Có như không có’ lên tiếng xin lỗi khán giả nhưng gần như không nhận được sự tha thứ. Nhiều netizen cho rằng cô khó lòng được chấp nhận khi quay trở lại showbiz.

'Rầm rộ' clip Hiền Hồ 'nhá hàng' tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', lại còn tập luyện ca khúc của một nữ ca sĩ nổi tiếng? - Ảnh 1
Ồn ào tình cảm Hiền Hồ và 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet

 

Mới đây, netizen xôn xao trước đoạn clip được đăng tải trên nền tảng Tik Tok. Theo đó clip được cho là ghi lại cảnh Hiền Hồ đang hát hò, tập luyện ca khúc của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Trong clip, Hiền Hồ xuất hiện với mái tóc đen quen thuộc, đeo kính râm để tránh sự chú ý của mọi người. Ngoại hình nhỏ nhắn của cô cùng giọng hát không thể lẫn đi đâu được. Cô tự tin thể hiện ca khúc Muộn màng là từ lúc của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Nhiều người ngỡ ngàng và cho rằng nữ ca sĩ 9x đang tập luyện để sẵn sàng quay trở lại showbiz Việt sau ồn ào ‘anh em nương tựa’.

'Rầm rộ' clip Hiền Hồ 'nhá hàng' tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', lại còn tập luyện ca khúc của một nữ ca sĩ nổi tiếng? - Ảnh 2
'Rầm rộ' clip Hiền Hồ 'nhá hàng' tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', lại còn tập luyện ca khúc của một nữ ca sĩ nổi tiếng? - Ảnh 3
Netizen xôn xao trước đoạn clip nghi vấn Hiền Hồ tái xuất - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên sự thật về clip này lại không như những gì khán giả tưởng tượng. Được biết đây là kênh Tik Tok lạ, không phải chính chủ của Hiền Hồ. Những clip được đăng tải hầu như đều được reup lại từ những khoảnh khắc trước đó rất lâu, từ khi cô chưa vướng ồn ào tình cảm. Có lẽ hành động của người đăng tải clip này nhằm mục đích câu like câu view. Kể từ khi ồn ào ‘anh em nương tựa’ nổ ra, những cụm từ hay thông tin liên quan đến Hiền Hồ đều được dư luận tìm kiếm và quan tâm nhiều hơn.

'Rầm rộ' clip Hiền Hồ 'nhá hàng' tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', lại còn tập luyện ca khúc của một nữ ca sĩ nổi tiếng? - Ảnh 4
Hiền Hồ chưa có động thái quay lại showbiz - Ảnh: Internet

 

Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ Hiền Hồ vẫn chưa có động thái chính thức nào cho biết bản thân sẽ quay trở lại hoạt động showbiz trong thời gian sắp tới. Có thể Hiền Hồ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc được khán giả chấp nhận vì những sai lầm của bản thân đã phạm phải.

Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà'

Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà'

Dù đã gửi lời xin lỗi đến khán giả nhưng dường như chỉ từng đó là chưa đủ để Hiền Hồ có thể lấy lại tình cảm như xưa của người hâm mộ.

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Từ khóa:   hiền hồ Hiền Hồ - Hồ NHân vbiz

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