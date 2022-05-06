Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà'

Hậu trường 06/05/2022 14:57

Dù đã gửi lời xin lỗi đến khán giả nhưng dường như chỉ từng đó là chưa đủ để Hiền Hồ có thể lấy lại tình cảm như xưa của người hâm mộ.

Quay trở lại hơn khoảng hơn 1 tháng trước, Hiền Hồ có lẽ là từ khóa hot nhất trên MXH khi nữ ca sĩ bị phanh phui chuyện tình cảm với một vị đại gia U60 đã có gia đình riêng. Sự việc đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc và không tin vào mắt mình, bởi lẽ giọng ca sinh năm 1997 từ trước tới nay luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả nhờ vào khả năng ca hát, lẫn tính cách ngoài đời cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên, sau sự việc vừa rồi không khó khi nói hình ảnh của giọng ca ''Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng'' đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt khán giả. 

Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà' - Ảnh 1
Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà' - Ảnh 2
Loạt ảnh thân mật giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân bị phanh phui ra bên ngoài - Ảnh: Internet

Bằng chứng là dù đã gửi lời xin trên trang cá nhân của mình nhưng phần đông netizen vẫn chưa thể tha thứ cho những gì cô đã làm. Cũng kể từ đó cho đến nay, Hiền Hồ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trên MXH cho đến khi bị một số ''thánh soi'' phát hiện điều này trên tài khoản TikTok của cô. 

Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà' - Ảnh 3
Bài đăng xin lỗi của nữ ca sĩ trên MXH - Ảnh: Internet

Cụ thể, cư dân mạng cũng phát hiện giọng ca ''Cần Xa'' đã bỏ follow một người nào đó trên kênh TikTok của mình. Động thái này khiến netizen không khỏi thắc mắc có thể cô nàng đang giận dỗi một ai đó, thậm chí một số người còn cho rằng có thể tài khoản vừa bị Hiền Hồ bỏ theo dõi chính là vị đại gia U60.

Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà' - Ảnh 4
Tài khoản TikTok của cô nàng hiện chỉ còn theo dõi 2 người, được biết, trước đó cô nàng đã ấn theo dõi 3 người- Ảnh: chụp màn hình
Hiền Hồ có động thái mới sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa', netizen châm chọc: 'Chắc giận dỗi anh họ đây mà' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phỏng đoán của người hâm mộ còn việc nữ ca sĩ bỏ theo dõi ai đấy vẫn đang là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Hiện giọng ca đến từ Đắk Lắk vẫn đang giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ động thái nào sẽ quay trở lại với làng giải trí trong thời gian sắp tới.

Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ trên xế hộp tiền tỷ vi vu ngoài phố hậu ồn ào 'anh em họ nương tựa', khoảnh khắc cận mặt khiến dân tình bàn tán xôn xao?

Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ trên xế hộp tiền tỷ vi vu ngoài phố hậu ồn ào 'anh em họ nương tựa', khoảnh khắc cận mặt khiến dân tình bàn tán xôn xao?

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Hiền Hồ lái G63 ra phố sau loạt  ồn ào "anh em nương tựa".

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