Quay trở lại hơn khoảng hơn 1 tháng trước, Hiền Hồ có lẽ là từ khóa hot nhất trên MXH khi nữ ca sĩ bị phanh phui chuyện tình cảm với một vị đại gia U60 đã có gia đình riêng. Sự việc đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc và không tin vào mắt mình, bởi lẽ giọng ca sinh năm 1997 từ trước tới nay luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả nhờ vào khả năng ca hát, lẫn tính cách ngoài đời cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên, sau sự việc vừa rồi không khó khi nói hình ảnh của giọng ca ''Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng'' đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt khán giả.

Loạt ảnh thân mật giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân bị phanh phui ra bên ngoài - Ảnh: Internet

Bằng chứng là dù đã gửi lời xin trên trang cá nhân của mình nhưng phần đông netizen vẫn chưa thể tha thứ cho những gì cô đã làm. Cũng kể từ đó cho đến nay, Hiền Hồ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trên MXH cho đến khi bị một số ''thánh soi'' phát hiện điều này trên tài khoản TikTok của cô.