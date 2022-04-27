HOT: Sau khi xin lỗi về ồn ào 'anh em nương tựa', netizen 'tận mắt nhìn thấy' Hiền Hồ tái xuất đầy mạnh mẽ trên sân golf?

Đoạn clip hiện đangthu hút nhiều sự quan tâm, tò mò từ phía cư dân mạng.

Sau ồn ào "anh em nương tựa", mọi động thái có liên quan đến ca sĩ Hiền Hồ được cư dân mạng chú ý hơn cả. Mới đây, sau chuỗi ngày "im hơi lặng tiếng" trước ồn ào bị nghi "tiểu tam giật chồng", Hiền Hồ bỗng bị nghi tái xuất trên sân golf và bị quay lại đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Netizen khẳng định chính mắt nhìn thấy Hiền Hồ trên sân golf vào ngày 26/4 - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, một tài khoản mạng cho biết đã chính mắt thấy nữ ca sĩ ra sân đánh golf vào chiều ngày 26/4 nên đã quay lại đoạn clip. Đồng thời, phía dưới phần bình luận, dân tình còn phát hiện nhân vật nữ trong bức ảnh có chiếc mũ trắng và chiếc áo giống với trang phục đánh golf Hiền Hồ từng mặc trước đó. Chính vì thế, netizen càng có thêm cơ sở xác minh người trong đoạn clip trên là Hiền Hồ.

Netizen phân tích nữ chính trong clip có trang phục giống như Hiền Hồ từng mặc trước đây - Ảnh: Internet Đoạn clip ngay khi chia sẻ thu hút không ít sự quan tâm. Nhiều hâm mộ còn tỏ ý mừng rỡ trước sự xuất hiện trở lại đầy mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau ồn ào. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán từ phía dân mạng vì chưa rõ mặt cô gái trong đoạn clip là ai. Hơn nữa, thời gian cụ thể quay đoạn clip này cũng chưa được xác thực. Chính vì thế, netizen vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ phía dân mạng - Ảnh: Internet Trước đó, chiều 19/4, trên trang cá nhân, Hiền Hồ chính thức có chia sẻ đầu tiên sau scandal "anh em nương tựa" liên quan đến một nam doanh nhân. Trong bài chia sẻ, nữ ca sĩ nhận hết lỗi sai về mình và gửi lời xin lỗi đến những khán giả, bạn bè đã bị ảnh hưởng vì ồn áo trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, Hiền Hồ cho biết sẽ xem đây là bài học lớn của cuộc đời. Cô cảm ơn những bình luận chia sẻ động viên của mọi người dành cho mình giúp cô thức tỉnh sau những việc đã xảy ra. Cô thừa nhận còn trẻ nên không chín chắn dẫn đến nhiều hệ lụy không lường được và mong nhận được sự thông cảm, bao dung. Hiện, lời xin lỗi này vẫn gây nhiều tranh cãi vì thật sự chưa thể xoa dịu được sự phẫn nộ từ cư dân mạng.

Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ đi dâng lễ tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhằm chuẩn bị trở lại showbiz hậu bê bối tình ái, thực hư thế nào? Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ tay xách lễ vật xuất hiện tại nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy nhiên, thực hư sự việc khiến ai cũng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-sau-khi-xin-loi-ve-on-ao-anh-em-nuong-tua-netizen-tan-mat-nhin-thay-hien-ho-tai-xuat-day-manh-me-tren-san-golf-464847.html