Netizen đặt 'nghi vấn' siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có 'liên quan' đến Hiền Hồ? Lý Bình 'bật mí' chủ nhân thật sự của chiếc siêu xe

Hậu trường 25/04/2022 16:13

Đám cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt, chiếc siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có liên quan đến Hiền Hồ không?

Sau thời gian hẹn hò thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ, sáng ngày 25/4 ca sĩ Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình đã chính thức về chung một nhà. Xuất hiện điển trai và không kém phần trang trọng trong trang phục áo dài, chú rể mới không giấu được niềm hạnh phúc khi liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

Netizen đặt 'nghi vấn' siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có 'liên quan' đến Hiền Hồ? Lý Bình 'bật mí' chủ nhân thật sự của chiếc siêu xe - Ảnh 1
Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình thu hút CĐM - Ảnh: Internet

 

Hôn lễ của cặp đôi đã thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ. Từ nhan sắc, trang phục, độ hoành tráng,... đều khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Đặc biệt, cộng đồng mạng không khỏi choáng váng trước giá trị khủng mà mâm sính lễ nhà trai tặng cho cô dâu. Được biết, cô dâu nhận sính lễ 88 cây vàng và 2 tỷ hột xoàn.

Netizen đặt 'nghi vấn' siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có 'liên quan' đến Hiền Hồ? Lý Bình 'bật mí' chủ nhân thật sự của chiếc siêu xe - Ảnh 2
Cô dâu Phương Trinh Jolie nhận được sính lễ khủng từ đàn trai - Ảnh: Internet

 

Đặc biệt, nam diễn viên sinh năm 1991 đã thu hút mọi ánh nhìn khi lái siêu xe G63 đến nhà gái để thực hiện nghi thức đón dâu. Hình ảnh Lý Bình đầy bảnh bao trên siêu xe khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ và tò mò.

Netizen đặt 'nghi vấn' siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có 'liên quan' đến Hiền Hồ? Lý Bình 'bật mí' chủ nhân thật sự của chiếc siêu xe - Ảnh 3
Lý Bình lái siêu xe G63 đến rước dâu - Ảnh: Internet

 

Theo đó, Lý Bình cho biết chiếc xe này không phải xe của mình mà là của em trai, anh nói: "Nhà mình chỉ có 1 chỗ đậu chiếc GT53 thôi. Chiếc G63 là của em mình đưa cho anh chị chạy thử xem cảm thấy có phù hợp với mình hay để trong năm nay lựa chọn có nên mua thêm chiếc G63 hay không". Có thể thấy hiện tại nam diễn viên đã sở hữu 1 siêu xe và đang có ý định "tậu" thêm xế hộp sau khi về chung nhà với người đẹp.

Netizen đặt 'nghi vấn' siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có 'liên quan' đến Hiền Hồ? Lý Bình 'bật mí' chủ nhân thật sự của chiếc siêu xe - Ảnh 4
Thực chất, siêu xe là của em trai Lý Bình - Ảnh: Internet

 

Trước đó, ca sĩ Hiền Hồ cũng sở hữu một chiếc siêu xe G63 tương tự. Chính vì thế khi Lý Bình lái chiếc G63 đón dâu, không ít người đã bày tỏ sự trầm trồ, đồng thời đoán già đoán non về sự hiện diện của Hiền Hồ trong đám cưới Lý Bình - Phương Trinh Jolie. Thậm chí, còn khán giả còn nghi vấn, phải chăng Lý Bình mượn xe Hiền Hồ đi đón dâu?

Netizen đặt 'nghi vấn' siêu xe G63 rước dâu của Lý Bình có 'liên quan' đến Hiền Hồ? Lý Bình 'bật mí' chủ nhân thật sự của chiếc siêu xe - Ảnh 5
Dàn bưng mâm hội tụ trai xinh gái đẹp - Ảnh : Internet

Tuy nhiên, câu trả lời từ ông xã Phương Trinh Jolie đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ.

 

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước?

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước?

Ngay khi đám cưới Phương Trinh Jolie và Lý Bình sắp diễn ra, CĐM đã soi ra được một sản phẩm âm nhạc được cho là lời tiên tri cho chuyện tình yêu của cặp đôi.

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Từ khóa:   Phương Trinh - Lý Bình Hiền Hồ vbiz

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