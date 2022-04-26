Nữ hoàng 'có như không có' gọi tên Hiền Hồ: tuyên bố 'chấp nhận' chỉ trích nhưng vẫn cố tình 'né tránh' ?

Hậu trường 26/04/2022 08:36

Sau drama nổ ra, Hiền Hồ đã lên tiếng xin lỗi và chấp nhận chỉ trích nhưng liệu cô có thực hiện lời hứa của mình?

Drama Hiền Hồ nổ ra từ hồi cuối tháng 3, lan truyền trên mạng xã hội loạt Hiền Hồ thoải mái ôm ấp, thể hiện hành động thân mật với đại gia U60 được cho là ‘anh em nương tựa’ của nữ ca sĩ.

Nữ hoàng 'có như không có' gọi tên Hiền Hồ: tuyên bố 'chấp nhận' chỉ trích nhưng vẫn cố tình 'né tránh' ? - Ảnh 1
Drama Hiền Hồ và 'anh em nương tựa' chưa hạ nhiệt - Ảnh: Internet

 

Mặc dù đã hơn 1 tháng trôi qua, cái tên Hiền Hồ và những ồn ào liên quan đến cô vẫn được nhiều người bàn tán. Cách đó ít ngày, nữ ca sĩ ‘Có cũng như không’ đã đăng tải tâm thư xin lỗi, đồng thời tuyên bố chấp nhận mọi lời chỉ trích của khán giả và thừa nhận bản thân đã sai trong câu chuyện của mình.

Dù tuyên bố rất hùng hồn là chấp nhận mọi lời chỉ trích, tuy nhiên tài khoản Instagram của Hiền Hồ vẫn giới hạn bình luận. Điều đó có nghĩa chỉ những người mà cô theo mới có thể bình luận, còn khán giả muốn chỉ trích hay chỉ ra những lỗi sai của nữ ca sĩ là không thể.

Nữ hoàng 'có như không có' gọi tên Hiền Hồ: tuyên bố 'chấp nhận' chỉ trích nhưng vẫn cố tình 'né tránh' ? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ đã giới hạn bình luận trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

 

Trước đó, nhiều cư dân mạng cũng phát hiện rất nhiều những bình luận nhắm vào Hiền Hồ đều bị xóa bỏ ở bài đăng xin lỗi của cô nàng trên Facebook.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng có thể việc những bình luận trách móc Hiền Hồ là do phía Facebook xóa bỏ nhằm bảo vệ người dùng trước sự tấn công của người khác.

Nữ hoàng 'có như không có' gọi tên Hiền Hồ: tuyên bố 'chấp nhận' chỉ trích nhưng vẫn cố tình 'né tránh' ? - Ảnh 3
CĐM dành nhiều lời chỉ trích cho Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của Hiền Hồ sau ồn ào "anh họ nương tựa" vẫn là chủ đề hot được nhiều người quan tâm.

 

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