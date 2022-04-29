Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ trên xế hộp tiền tỷ vi vu ngoài phố hậu ồn ào 'anh em họ nương tựa', khoảnh khắc cận mặt khiến dân tình bàn tán xôn xao?

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Hiền Hồ lái G63 ra phố sau loạt ồn ào "anh em nương tựa".

Chiều ngày 29/4, mạng xã hội được dịp xôn xao trước hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Hiền Hồ lái xe Mercedes-AMG G63 ra phố sau loạt ồn ào "anh em nương tựa". Theo đó, cư dân mạng đã bắt gặp khoảnh khắc chiếc xe G63 có biển kiểm soát được cho là trùng với xế hộp đắt đỏ của Hiền Hồ đang vi vu trên đường. Bài viết của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Chiếc xe có biển kiểm soát tương đồng với xe của Hiền Hồ - Ảnh: Internet Thậm chí, số khác còn "bắt trọn" được cô gái trẻ có gương mặt bầu bĩnh, nhiều đường nét tương đồng với Hiền Hồ bên trong chiếc xe. Thậm chí, netizen còn nhận định nữ ca sĩ đang trên đường đi đánh golf qua trang phục cô đang diện.

Hình ảnh được cho là Hiền Hồ - Ảnh: Internet Chưa rõ có phải giọng ca 9X xuống phố sau nhiều ngày ở ẩn vì ồn ào hay không, song những bức ảnh này đang gây rất nhiều sự chú ý, khiến dân mạng bàn tán rôm rả. Được biết, trước đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bức ảnh thân mật của ca sĩ Hiền Hồ và một vị đại gia U60 khiến dân tình dậy sóng. Đáng chú ý, trong Hiền Hồ chọn cách im lặng và khóa toàn bộ các trang mạng xã hội thì vị đại gia kia lại lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chỉ là "anh em họ nương tựa" làm sự việc càng nhận được sự chú ý, bàn tán của dư luận.

Hiền Hồ và đại gia - Ảnh: Internet Đến ngày 19/4, Hiền Hồ chính thức mở lại Facebook cá nhân, lên tiếng về lùm xùm chấn động. Cô gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, người hâm mộ, những người liên quan trong vụ ồn ào, đồng thời nhận hết những lời chỉ trích. Giọng ca trẻ mong nhận được sự cảm thông, bao dung từ mọi người.

Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ đi dâng lễ tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhằm chuẩn bị trở lại showbiz hậu bê bối tình ái, thực hư thế nào? Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ tay xách lễ vật xuất hiện tại nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy nhiên, thực hư sự việc khiến ai cũng bất ngờ.

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