Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ trên xế hộp tiền tỷ vi vu ngoài phố hậu ồn ào 'anh em họ nương tựa', khoảnh khắc cận mặt khiến dân tình bàn tán xôn xao?

Hậu trường 29/04/2022 17:09

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Hiền Hồ lái G63 ra phố sau loạt  ồn ào "anh em nương tựa".

Chiều ngày 29/4, mạng xã hội được dịp xôn xao trước hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Hiền Hồ lái xe Mercedes-AMG G63 ra phố sau loạt  ồn ào "anh em nương tựa". Theo đó, cư dân mạng đã bắt gặp khoảnh khắc chiếc xe G63 có biển kiểm soát được cho là trùng với xế hộp đắt đỏ của Hiền Hồ đang vi vu trên đường.

hien ho 1
Bài viết của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
hien ho 2
Chiếc xe có biển kiểm soát tương đồng với xe của Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Thậm chí, số khác còn "bắt trọn" được cô gái trẻ có gương mặt bầu bĩnh, nhiều đường nét tương đồng với Hiền Hồ bên trong chiếc xe. Thậm chí, netizen còn nhận định nữ ca sĩ đang trên đường đi đánh golf qua trang phục cô đang diện.

hien ho 13
Hình ảnh được cho là Hiền Hồ  - Ảnh: Internet

Chưa rõ có phải giọng ca 9X xuống phố sau nhiều ngày ở ẩn vì ồn ào hay không, song những bức ảnh này đang gây rất nhiều sự chú ý, khiến dân mạng bàn tán rôm rả.

Được biết, trước đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bức ảnh thân mật của ca sĩ Hiền Hồ và một vị đại gia U60 khiến dân tình dậy sóng. Đáng chú ý, trong Hiền Hồ chọn cách im lặng và khóa toàn bộ các trang mạng xã hội thì vị đại gia kia lại lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chỉ là  "anh em họ nương tựa" làm sự việc càng nhận được sự chú ý, bàn tán của dư luận. 

hien ho 14
Hiền Hồ và đại gia - Ảnh: Internet

Đến ngày 19/4, Hiền Hồ chính thức mở lại Facebook cá nhân, lên tiếng về lùm xùm chấn động. Cô gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, người hâm mộ, những người liên quan trong vụ ồn ào, đồng thời nhận hết những lời chỉ trích. Giọng ca trẻ mong nhận được sự cảm thông, bao dung từ mọi người.

Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ đi dâng lễ tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhằm chuẩn bị trở lại showbiz hậu bê bối tình ái, thực hư thế nào?

Xôn xao hình ảnh Hiền Hồ đi dâng lễ tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhằm chuẩn bị trở lại showbiz hậu bê bối tình ái, thực hư thế nào?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ tay xách lễ vật xuất hiện tại nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy nhiên, thực hư sự việc khiến ai cũng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hiền Hồ xe G63 anh em họ nương tựa

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 50 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 50 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?