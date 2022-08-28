Dân tình tinh mắt 'soi' ra Phương Oanh từng 'đụng hàng' kiểu áo 'tiểu tam huyền thoại' của Hiền Hồ và Hải Tú, cứ ai mặc lên là xác định dính chuyện thị phi?

Hậu trường 28/08/2022 09:36

Giữa ồn ào chuyện tình cảm, nhiều fan tinh ý phát hiện Phương Oanh từng mặc chiếc "áo thị phi" giống Hải Tú, Hiền Hồ.

Những ngày qua, cộng đồng mạng một phen dậy sóng trước ồn ào chuyện tình tay ba khi diễn viên Phương Oanh xen vào hôn nhân của vợ chồng Shark Bình. Giữa ồn ào chuyện tình cảm, nhiều fan tinh ý phát hiện nữ diễn viên từng mặc chiếc "áo thị phi" giống Hải Tú, Hiền Hồ.

Dân tình tinh mắt 'soi' ra Phương Oanh từng 'đụng hàng' kiểu áo 'tiểu tam huyền thoại' của Hiền Hồ và Hải Tú, cứ ai mặc lên là xác định dính chuyện thị phi? - Ảnh 1
Phương Oanh từng mặc chiếc "áo thị phi" giống Hải Tú, Hiền Hồ - Ảnh: Internet

 

Được biết, chiếc áo có đường vặn xoắn độc đáo ở phần cổ kèm hai khoảng hở giúp người mặc khoe khéo bờ vai. Cách đây không lâu, Hiền Hồ từng gây chú ý khi diện thiết kế này và vướng bê bối cặp kè đại gia U60 đã có vợ.

Dân tình tinh mắt 'soi' ra Phương Oanh từng 'đụng hàng' kiểu áo 'tiểu tam huyền thoại' của Hiền Hồ và Hải Tú, cứ ai mặc lên là xác định dính chuyện thị phi? - Ảnh 2
Hiền Hồ từng vướng bê bối cặp kè đại gia U60 đã có vợ - Ảnh: Internet

 

Hải Tú cũng từng diện bộ trang phục này và vướng tin đồn "trà xanh" chen vào mối quan hệ tình cảm của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm. Điểm chung của Hải Tú với Phương Oanh, Hiền Hồ là cô cũng từng diện chiếc áo đen gợi cảm này.

Dân tình tinh mắt 'soi' ra Phương Oanh từng 'đụng hàng' kiểu áo 'tiểu tam huyền thoại' của Hiền Hồ và Hải Tú, cứ ai mặc lên là xác định dính chuyện thị phi? - Ảnh 3
Hải Tú vướng tin đồn "trà xanh" chen vào mối quan hệ tình cảm của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Ảnh: Internet

 

Quỳnh Thư cũng từng diện mẫu áo đặc biệt này chỉ khác tông màu. Trước đó, nữ người mẫu dính lùm xùm nghi vấn phá vỡ cuộc hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Dân tình tinh mắt 'soi' ra Phương Oanh từng 'đụng hàng' kiểu áo 'tiểu tam huyền thoại' của Hiền Hồ và Hải Tú, cứ ai mặc lên là xác định dính chuyện thị phi? - Ảnh 4
Quỳnh Thư vướng nghi vấn phá vỡ cuộc hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

 

Về lùm xùm mối quan hệ được cho là bất chính của Phương Oanh và Shark Bình, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Dân tình tinh mắt 'soi' ra Phương Oanh từng 'đụng hàng' kiểu áo 'tiểu tam huyền thoại' của Hiền Hồ và Hải Tú, cứ ai mặc lên là xác định dính chuyện thị phi? - Ảnh 5
Mối quan hệ ngang trái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, Shark Bình khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Kèm theo đó, Shark Bình cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ Shark Bình cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Hiện tại, mối quan hệ ngang trái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn đang chờ diễn biến tiếp theo.

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Từ khóa:   Phương Oanh Hiền Hồ Hải Tú

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