Những ngày qua, cộng đồng mạng một phen dậy sóng trước ồn ào chuyện tình tay ba khi diễn viên Phương Oanh xen vào hôn nhân của vợ chồng Shark Bình. Giữa ồn ào chuyện tình cảm, nhiều fan tinh ý phát hiện nữ diễn viên từng mặc chiếc "áo thị phi" giống Hải Tú , Hiền Hồ .

Được biết, chiếc áo có đường vặn xoắn độc đáo ở phần cổ kèm hai khoảng hở giúp người mặc khoe khéo bờ vai. Cách đây không lâu, Hiền Hồ từng gây chú ý khi diện thiết kế này và vướng bê bối cặp kè đại gia U60 đã có vợ.

Hải Tú cũng từng diện bộ trang phục này và vướng tin đồn "trà xanh" chen vào mối quan hệ tình cảm của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm. Điểm chung của Hải Tú với Phương Oanh, Hiền Hồ là cô cũng từng diện chiếc áo đen gợi cảm này.

Hải Tú vướng tin đồn "trà xanh" chen vào mối quan hệ tình cảm của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Ảnh: Internet

Quỳnh Thư cũng từng diện mẫu áo đặc biệt này chỉ khác tông màu. Trước đó, nữ người mẫu dính lùm xùm nghi vấn phá vỡ cuộc hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Quỳnh Thư vướng nghi vấn phá vỡ cuộc hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Về lùm xùm mối quan hệ được cho là bất chính của Phương Oanh và Shark Bình, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Mối quan hệ ngang trái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Shark Bình khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Kèm theo đó, Shark Bình cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ Shark Bình cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Hiện tại, mối quan hệ ngang trái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn đang chờ diễn biến tiếp theo.