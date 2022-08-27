Vợ Xuân Bắc nêu quan điểm gây chú ý trước ồn ào tình cảm của Phương Oanh và shark Bình: 'Những cặp đôi dở ẹc'

Hậu trường 27/08/2022 18:31

Bài đăng mới nhất của vợ Xuân Bắc được cho đang nhắc đến câu chuyện tình cảm của diễn viên Phương Oanh mới đây.

Chiều 26/8, hình ảnh hẹn hò của Shask Bình và diễn viên Phương Oanh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cả hai cũng lên tiếng thông báo rộng rãi việc cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương, vợ shark Bình, cho biết bà và chồng chưa ly hôn, cũng chưa từng ai gọi ra toà.

Đáng chú ý, sau khi bà Lan Hương xác nhận họ vẫn là vợ chồng hợp pháp thì nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra, Shark Bình đã để lại một bình luận dưới bài đăng của bà Đào Lan Hương.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng: "Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn, nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ hai bên nhé!". Trước bình luận này của ông Bình đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Vợ Xuân Bắc nêu quan điểm gây chú ý trước ồn ào tình cảm của Phương Oanh và shark Bình: 'Những cặp đôi dở ẹc' - Ảnh 1

Mới đây, trong khi cư dân mang chưa hết hoang mang với tình tiết của vụ ồn ào này thì vợ Xuân Bắc đã đăng tải 1 dòng trạng thái trên mạng xã hội được nhiều người cho là đang nói đến câu chuyện tình cảm của diễn viên Phương Oanh ồn ào thời gian vừa qua. Cô chia sẻ quan điểm của mình: "Cái dở nhất là vợ đăng chồng comment, chồng đăng vợ comment. Những cặp đôi dở ẹc". 

Vợ Xuân Bắc nêu quan điểm gây chú ý trước ồn ào tình cảm của Phương Oanh và shark Bình: 'Những cặp đôi dở ẹc' - Ảnh 2
Bài đăng của vợ Xuân Bắc.

Với chia sẻ trên, cư dân mạng cho rằng vợ Xuân Bắc đang nói về ồn ào tình cảm giữa Shark Bình cùng vợ và Phương Oanh. Bởi lẽ từ khi câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cả 3 không hề né tránh hay im lặng mà thẳng thắn lên tiếng. Cư dân mạng cũng vô cùng hoang mang, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì tình tiết thay đổi quá nhanh chóng. Thậm chí mới đây Shark Bình còn công khai đăng ảnh giấy ly hôn của mình và vợ lên trang cá nhân. 

Trước quan điểm thẳng thắn của vợ Xuân Bắc khi cho rằng việc tranh luận qua lại giữa cả 3 người trên mạng xã hội là "dở ẹc" đã cho thấy sự không đồng thuận của cô về hành động của những người trong cuộc. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi khán giả vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn.

Vợ Xuân Bắc nêu quan điểm gây chú ý trước ồn ào tình cảm của Phương Oanh và shark Bình: 'Những cặp đôi dở ẹc' - Ảnh 3
Vợ chồng Xuân Bắc
Một Hoa hậu bất chấp dư luận, công khai bảo vệ Phương Oanh không sai khi quen shark Bình: "Hãy dẹp bỏ suy nghĩ là vợ thì đáng thương"

Một Hoa hậu bất chấp dư luận, công khai bảo vệ Phương Oanh không sai khi quen shark Bình: "Hãy dẹp bỏ suy nghĩ là vợ thì đáng thương"

Những chia sẻ của người đẹp khi lên tiếng bảo vệ Phương Oanh đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Phương Oanh hẹn hò Shark Bình vợ Xuân Bắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh