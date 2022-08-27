Vợ Xuân Bắc nêu quan điểm gây chú ý trước ồn ào tình cảm của Phương Oanh và shark Bình: 'Những cặp đôi dở ẹc'

Đáng chú ý, sau khi bà Lan Hương xác nhận họ vẫn là vợ chồng hợp pháp thì nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra, Shark Bình đã để lại một bình luận dưới bài đăng của bà Đào Lan Hương.

Chiều 26/8, hình ảnh hẹn hò của Shask Bình và diễn viên Phương Oanh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cả hai cũng lên tiếng thông báo rộng rãi việc cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương, vợ shark Bình, cho biết bà và chồng chưa ly hôn, cũng chưa từng ai gọi ra toà.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng: "Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn, nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ hai bên nhé!". Trước bình luận này của ông Bình đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Mới đây, trong khi cư dân mang chưa hết hoang mang với tình tiết của vụ ồn ào này thì vợ Xuân Bắc đã đăng tải 1 dòng trạng thái trên mạng xã hội được nhiều người cho là đang nói đến câu chuyện tình cảm của diễn viên Phương Oanh ồn ào thời gian vừa qua. Cô chia sẻ quan điểm của mình: "Cái dở nhất là vợ đăng chồng comment, chồng đăng vợ comment. Những cặp đôi dở ẹc".

Bài đăng của vợ Xuân Bắc.

Với chia sẻ trên, cư dân mạng cho rằng vợ Xuân Bắc đang nói về ồn ào tình cảm giữa Shark Bình cùng vợ và Phương Oanh. Bởi lẽ từ khi câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cả 3 không hề né tránh hay im lặng mà thẳng thắn lên tiếng. Cư dân mạng cũng vô cùng hoang mang, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì tình tiết thay đổi quá nhanh chóng. Thậm chí mới đây Shark Bình còn công khai đăng ảnh giấy ly hôn của mình và vợ lên trang cá nhân.

Trước quan điểm thẳng thắn của vợ Xuân Bắc khi cho rằng việc tranh luận qua lại giữa cả 3 người trên mạng xã hội là "dở ẹc" đã cho thấy sự không đồng thuận của cô về hành động của những người trong cuộc. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi khán giả vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn.