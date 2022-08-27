Một Hoa hậu bất chấp dư luận, công khai bảo vệ Phương Oanh không sai khi quen shark Bình: "Hãy dẹp bỏ suy nghĩ là vợ thì đáng thương"

Phía Shark Bình còn cho biết đã ly hôn vợ được 2 năm, vì vậy Phương Oanh không phải "người thứ 3" như netizen đang đồn đoán. Tuy nhiên, vợ của CEO này sau đó đăng dòng trạng thái khẳng định mình và chồng chưa ly hôn và rất hoang mang về câu chuyện này.

Chiều 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh là hai cái tên được netizen quan tâm nhất bởi những hình ảnh tình cảm được rò rỉ trên mạng xã hội. Bởi lẽ trước nay cả hai không hề có động thái đang qua lại nên tin tức này khiến cho không ít người bất ngờ. Sau khi những hình ảnh thân mật của cả hai được lan truyền, cả Phương Oanh và Shark Bình đều lên tiếng khẳng định đang trong mối quan hệ tình cảm.

Từng ly hôn chồng doanh nhân cách đây không lâu, Phương Lê đã đưa ra góc nhìn chủ quan của mình. Cụ thể, nàng hậu chia sẻ:

Một làn sóng dữ dội đã ập tới nữ diễn viên và cư dân mạng cho rằng cô chính là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Trước sự việc này, hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng bảo vệ Phương Oanh và mạnh mẽ khẳng định, nữ diễn viên không hề có lỗi trong mối quan hệ này.

"Phương Oanh không sai trong mối quan hệ này, mọi người hãy dẹp bỏ suy nghĩ là vợ thì đáng thương, cứ vợ là đúng rồi bóp méo suy nghĩ sự thật.

Thật ra ly hôn là chuyện bình thường, nhà nhà người người ly hôn ngoài kia. Còn rất nhiều phụ nữ ly hôn bị bất công nhưng do họ là người bình thường, không giàu nên không ai quan tâm thôi! Vì đây là chân dài với đại gia mới um lên vô chửi ké, khóc miễn phí, ganh ghen ghét phụ.

Tôi chia sẻ nhẹ, những gia đình có kinh tế ly hôn sẽ khác gia đình bình thường. Sẽ lâu hơn vì chia tài sản, tài sản không phải muốn chia là chia, còn vướng bận pháp lý nên chưa ra toà là chuyện bình thường. Nhưng hai người đã ký rồi thì chỉ chờ xong thôi chứ vợ chồng ký xong chia tài sản rồi quay xe lại làm gì có thể, với đàn ông một khi họ đã ký rồi thì họ không muốn quay lại đâu, lý do thì là quá trình sống bao nhiêu năm mâu thuẫn.

Cũng có thể vì chị vợ cay cú hoặc chị đang muốn nổi tiếng để giúp cho sự nghiệp công ty được biết đến vì rõ ràng là dư luận chưa biết chị, nhờ việc này ai cũng biết công ty chị vậy thì lợi cho chị rồi.

Nếu thật sự chị không biết gì đến việc anh cá mập ngoại tình thật thì hơi sai sai vì họ đưa nhau đi khắp nơi tình tứ, đâu có thấy dấu hiệu né tránh sao chị lại không biết? Một người thông minh giàu như vậy khi chồng ngoại tình không lẽ cam chịu, chỉ cần một cú điện thoại một status ẩn ẩn của chị thôi Phương Oanh liệu có gan đi khắp nơi?

Một người phụ nữ ly hôn lúc nào cũng được dư luận ưu ái nhưng là dư luận thì ưu ái một người dìm một người thì có đáng không? Yêu đại gia có gì sai? Không lẽ đẹp thành công nổi tiếng yêu người thấp hơn mới được ủng hộ!

Chắc hôm nay lại xây biệt thự nữa rồi!".

Đơn thỏa thuận ly hôn của vợ chồng Shark Bình.

Theo người đẹp cho rằng, gia đình giàu có ly hôn sẽ lâu hơn người thường vì còn liên quan đến việc phân chia tài sản. Trong bài viết của mình, Phương Lê cũng hoài nghi về mục đích của vợ shark Bình khi làm mọi chuyện thêm rối ren.

Phía dưới phần bình luận, một số người cho rằng, đây chỉ mới là thỏa thuận, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp nên Phương Oanh hoàn toàn sai trong chuyện này. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại bày tỏ sự đồng tình với hoa hậu Phương Lê và cho rằng nữ diễn viên không đáng phải nhận sự chỉ trích.

Hiện tại câu chuyện của Shark Bình, bà xã Đào Lan Hương và diễn viên Phương Oanh vẫn đang khiến cư dân mạng hoang mang vì tình tiết thay đổi quá nhanh chóng.

Hoa hậu Phương Lê từng đạt các danh hiệu Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Cô là một người mẫu kiêm doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới đầu tư và bất động sản. Cho đến nay người đẹp doanh nhân này vẫn thường chiếm sóng các báo mạng về độ nhan sắc và các drama thời sự.