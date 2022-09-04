Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn'

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin Hiền Hồ sẽ có đêm nhạc "Chợ Gạo Show" dự kiến vào ngày 11/9. Đây cũng là lần xuất hiện chính thức của cô sau scandal "anh em nương tựa" gặp phải nhiều chỉ trích của khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới tinh của mình sau thời gian dài chuẩn bị.

Rộ tin Hiền Hồ tái xuất trong một đêm nhạc sau ồn ào 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet

Đứng trước thông tin trên, cư dân mạng đều không ngừng bàn tán xôn xao và đưa ra luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả bày tỏ thái độ khá bất ngờ trước việc hiền Hồ quay lại làng giải trí. Một số người sẵn sàng tẩy chay mọi dự án và sân khấu của giọng ca Gặp nhưng không ở lại trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó số ít khán giả không quan tâm đến đời tư mà chỉ tập trung vào khả năng ca hát của cô nàng