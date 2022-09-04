Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn'

Hậu trường 04/09/2022 11:19

Đứng trước thông tin Hiền Hồ tái xuất, cư dân mạng đều không ngừng bàn tán xôn xao và đưa ra luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả bày tỏ thái độ khá bất ngờ trước việc hiền Hồ quay lại làng giải trí.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin Hiền Hồ sẽ có đêm nhạc "Chợ Gạo Show" dự kiến vào ngày 11/9. Đây cũng là lần xuất hiện chính thức của cô sau scandal "anh em nương tựa" gặp phải nhiều chỉ trích của khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới tinh của mình sau thời gian dài chuẩn bị.

Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn' - Ảnh 1
Rộ tin Hiền Hồ tái xuất trong một đêm nhạc sau ồn ào 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet

Đứng trước thông tin trên, cư dân mạng đều không ngừng bàn tán xôn xao và đưa ra luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả bày tỏ thái độ khá bất ngờ trước việc hiền Hồ quay lại làng giải trí. Một số người sẵn sàng tẩy chay mọi dự án và sân khấu của giọng ca Gặp nhưng không ở lại trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó số ít khán giả không quan tâm đến đời tư mà chỉ tập trung vào khả năng ca hát của cô nàng

Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn' - Ảnh 2
Cư dân mạng đều không ngừng bàn tán xôn xao và đưa ra luồng ý kiến trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, từ khi dính đến scandal "anh em nương tựa" với đại gia U60 Hồ Nhân, Hiền Hồ gần như mất tích khỏi showbiz Việt. Chọn cách im lặng để mọi thứ trôi qua như cách mà nhiều người nổi tiếng thường làm khi dính scandal, Hiền Hồ vẫn mong ngày được trở lại và được khán giả đón nhận.

Vừa có thông tin Hiền Hồ tái xuất sau ồn ào 'anh em nương tựa', netizen đồng loạt phản ứng gay gắt 'Trở lại sân golf có lẽ sẽ sáng suốt hơn' - Ảnh 3
Từ khi dính đến scandal "anh em nương tựa" với đại gia U60 Hồ Nhân, Hiền Hồ gần như mất tích khỏi showbiz Việt - Ảnh: Internet

Trước khi chính thức trở lại, Hiền Hồ cũng đã để lộ những dấu vết tái xuất của mình. Cô xuất hiện trở lại mạng xã hội, tung sản phẩm cover và thậm chí là khoảnh khắc đang đi tập thanh nhạc. Những hình ảnh, clip đó phần nào khẳng định quyết tâm trở lại của Hiền Hồ. Việc khán giả có "bỏ qua" cho cô hay không còn phải đợi thời gian trả lời nhưng chắc chắn, hành trình mới của cô sẽ không dễ dàng như trước.

 

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