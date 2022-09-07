Nói lời tạm biệt với 'anh trai nương tựa', Hiền Hồ sẵn sàng quay lại Vbiz nhưng liệu cơ hội làm lại sự nghiệp có còn?

Hậu trường 07/09/2022 14:30

Hậu drama ''anh em nương tựa'', Hiền Hồ có động thái rục rịch sắp sửa quay lại Vbiz nhưng sự nghiệp có còn như xưa?.

Ngược dòng thời gian quay trở lại thời điểm cách đây khoảng vài tháng, drama ''anh em nương tựa'' khi đó của nữ ca sĩ Hiền Hồ thực sự khiến nhiều người cảm thấy bị bất ngờ và không khỏi phần thất vọng.

Bởi lẽ trước thời điểm xảy ra ồn ào, Hiền Hồ là nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu quý không chỉ riêng về nhan sắc mà còn là vì tài năng của cô nàng trong lĩnh vực ca hát. Bằng chứng là hầu hết những ca khúc được giọng ca sinh năm 1997 phát hành đều đạt được lượng view khủng. 

Nói lời tạm biệt với 'anh trai nương tựa', Hiền Hồ sẵn sàng quay lại Vbiz nhưng liệu cơ hội làm lại sự nghiệp có còn? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet 

Danh tiếng lẫn sự nghiệp đang bay cao tưởng chừng như Hiền Hồ rồi sẽ trở thành một ngôi sao được yêu mến bậc nhất tại Việt Nam khi nói không với drama thì bất ngờ lại xảy ra vụ việc vừa nêu ở trên. Sức mạnh của anti-fan cùng với loạt chiến dịch tẩy chay diễn ra trên mọi phương diện khiến một số bộ phận netizen cho rằng sự nghiệp của cô nàng có thể đã nói lời tạm biệt từ bây giờ. 

Nói lời tạm biệt với 'anh trai nương tựa', Hiền Hồ sẵn sàng quay lại Vbiz nhưng liệu cơ hội làm lại sự nghiệp có còn? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ Đông Nhi - Ảnh: Internet 

Nhìn lại lịch sử ồn ào của showbiz Việt, Hiền Hồ không phải là case duy nhất được xếp vào mức độ nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến sự nghiệp.

 

Tiêu biểu gần đây nhất chính là trường hợp của nữ ca sĩ Đông Nhi, mặc dù tính chất ồn ào khác với Hiền Hồ, tuy nhiên mức độ nghiêm trọng cũng không kém.

Nhưng Đông Nhi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau ồn ào chấn động đó. Mặc dù cách xử lý của Đông Nhi không được đánh giá cao vì vẫn gây ra quá nhiều mâu thuẫn, tranh luận, tuy nhiên đánh đổi lại là sự cống hiến của cô trong âm nhạc là điều chinh phục khán giả.

Nói lời tạm biệt với 'anh trai nương tựa', Hiền Hồ sẵn sàng quay lại Vbiz nhưng liệu cơ hội làm lại sự nghiệp có còn? - Ảnh 3
Giọng ca sinh năm 1997 vẫn còn cơ hội để vực dậy sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet 

Nhìn vào vụ việc của bà xã Ông Cao Thắng có thể thấy vẫn còn một cơ hội nhỏ để cho giọng ca ''Có Như Không Có'' có thể làm lại sự nghiệp của mình. Tuy nhiên nếu điều này trở thành sự thật hẳn netizen sẽ chia ra làm nhiều luồng ý kiến khác nhau như nếu không mạnh tay với những nghệ sĩ có drama như trên mà vẫn cho họ cơ hội làm lại từ đầu thì liệu trong tương lai câu chuyện tương tự của một ngôi sao khác có xảy ra tương tự hay không? hay ít nhất cũng có một biện pháp răn đe nào đó để trường hợp này không còn được tái diễn. 

Tựu chung lại có thể trong thời gian tới, người ta vẫn sẽ thấy Hiền Hồ chạy show, ra mắt sản phẩm mới,... đó là điều hoàn toàn chấp nhận được vì vẫn chưa có những quy tắc nào cấm cản việc đó cả. Tuy nhiên, quyết định có ủng hộ hay không vẫn nằm ở khán giả vì suy cho cùng đây vẫn là bộ phận chính nắm rõ câu trả lời sự nghiệp của nữ ca sĩ có còn cơ hội hay không.

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Thời gian gần đây, giọng ca ‘Gặp nhưng không ở lại’ được cho là có nhiều động thái chuẩn bị cho việc trở lại showbiz.

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