Hiền Hồ tái xuất sau quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng' vì lùm xùm 'anh em nương tựa'

Hậu trường 04/09/2022 09:37

Nữ ca sĩ Hiền Hồ chuẩn bị công bố nhiều sản phẩm âm nhạc và đêm nhạc sau loạt lùm xùm tình ái.

Mới đây, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ca sĩ Hiền Hồ thông báo cô sẽ có đêm nhạc "Chợ Gạo Show" dự kiến vào ngày 11/9 tới. Đây cũng là lần xuất hiện chính thức của cô sau ồn ào tình ái "anh em nương tựa" gặp phải nhiều chỉ trích của khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới tinh của mình sau thời gian dài chuẩn bị. 

Hiền Hồ tái xuất sau quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng' vì lùm xùm 'anh em nương tựa' - Ảnh 1
Hiền Hồ trở lại sau ồn ào tình ái "anh em nương tựa" gặp phải nhiều chỉ trích của khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó, vào đầu tháng 8, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau scandal, khi đăng tải đoạn clip trình diễn "Yêu lại từ đầu", "Người yêu cũ" và "Chiếc lá mùa đông" lên kênh YouTube cá nhân. Cô cũng đồng thời mở khóa phần bình luận dù nhận về nhiều chỉ trích. Những động thái của Hiền Hồ thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng, Hiền Hồ đang chuẩn bị những bước đầu tiên cho hành trình tái xuất của mình ở thị trường nhạc Việt.

Ngoài ra, một số nguồn tin trong giới còn tiết lộ Hiền Hồ đang chuẩn bị trở lại bằng một bản ballad sở trường và kèm theo đó là một MV kịch tính hấp dẫn người xem.

Hiền Hồ tái xuất sau quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng' vì lùm xùm 'anh em nương tựa' - Ảnh 2
Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau scandal, khi đăng tải loạt đoạn clip trình diễn lên kênh YouTube cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Kể từ khi dính đến lùm xùm "anh em nương tựa", Hiền Hồ gần như mất tích khỏi làng giải trí Việt. Chọn cách im lặng để mọi thứ trôi qua như cách mà nhiều người nổi tiếng thường làm khi dính loạt ồn ào, Hiền Hồ vẫn mong ngày được trở lại và được khán giả đón nhận. 

Sự trở lại của Hiền Hồ ở thị trường nhạc Việt cũng trở thành đề tài bàn tán với nhiều luồng dư luận trái chiều. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng có những ý kiến cho rằng, khán giả nên tẩy chay những nghệ sĩ vướng scandal vì đó là cách làm cho Vbiz trở nên trong sáng và sạch sẽ hơn.

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