Rộ tin Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất showbiz bằng một ca khúc ballad 'nặng đô' sau thời gian ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa'?

Hậu trường 31/07/2022 10:55

Nhiều netizen hoài nghi rằng liệu lần tái xuất này có gây bão bảng xếp hạng âm nhạc như các ca khúc Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại,... hay không?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất trở lại showbiz bằng việc ra mắt một ca khúc mới sau khoảng thời gian ở ẩn vì ồn ào tình ái trước đó. Theo như thông tin chia sẻ, có thể lần này Hiền Hồ sẽ tiếp tục cho ra mắt một ca khúc ballad như sở trường của nữ ca sĩ. Trước thông tin này, nhiều netizen hoài nghi rằng liệu lần tái xuất này có gây bão bảng xếp hạng âm nhạc như các ca khúc Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại,... hay không?

Rộ tin Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất showbiz bằng một ca khúc ballad 'nặng đô' sau thời gian ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa'? - Ảnh 1
Thông tin lan truyền việc Hiền Hồ sắp tái xuất showbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đáng nói, thông tin lan truyền này cũng nhấn mạnh rằng người tiết lộ là một nhân vật nặc danh nên chưa thể xác thực được nguồn tin này là chính xác hay không. Thời gian gần đây, mạng xã hội cũng chia sẻ kha khá hình ảnh được cho là Hiền Hồ được chụp lại qua ống kính của team qua đường.

Rộ tin Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất showbiz bằng một ca khúc ballad 'nặng đô' sau thời gian ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa'? - Ảnh 2
Dân mạng bàn tán sôi nổi về tin đồn Hiền Hồ sắp comeback - Ảnh: Chụp màn hình

Kể từ sau khi công khai xin lỗi về lùm xùm tình ái, mới đây, Hiền Hồ đã chính thức mở lại các tài khoản mạng xã hội tuy nhiên vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái mới nào. Gần nhất nhất, mạng xã hội cũng truyền tay loạt ảnh được cho là Hiền Hồ đi mua sắm ngay tại trung tâm TP.HCM.

Rộ tin Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất showbiz bằng một ca khúc ballad 'nặng đô' sau thời gian ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa'? - Ảnh 3
Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa', Hiền Hồ mở lại các tài khoản cá nhân - Ảnh: Internet

Theo đó, một cư dân mạng cho biết bắt gặp nữ ca sĩ đến mua sắm tại một thương hiệu thời trang đình đám và đã nhanh tay chụp được một số hình ảnh liên quan. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hình ảnh được cư dân mạng chuyền tay nhau và cũng chưa rõ thực hư thông tin thế nào.

Lộ hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ đi mua sắm túi hiệu bằng xế hộp hạng sang sau 'bão scandal'?

Lộ hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ đi mua sắm túi hiệu bằng xế hộp hạng sang sau 'bão scandal'?

Mới đây, trên mạng xã hội, lan truyền một số hình ảnh được cho là của nữ ca sĩ Hiền Hồ lần đầu lộ diện sau 'bão scandal', gây xôn xao trong dư luận xã hội.

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