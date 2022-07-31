Rộ tin Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất showbiz bằng một ca khúc ballad 'nặng đô' sau thời gian ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa'?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung Hiền Hồ chuẩn bị tái xuất trở lại showbiz bằng việc ra mắt một ca khúc mới sau khoảng thời gian ở ẩn vì ồn ào tình ái trước đó. Theo như thông tin chia sẻ, có thể lần này Hiền Hồ sẽ tiếp tục cho ra mắt một ca khúc ballad như sở trường của nữ ca sĩ. Trước thông tin này, nhiều netizen hoài nghi rằng liệu lần tái xuất này có gây bão bảng xếp hạng âm nhạc như các ca khúc Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại,... hay không?

Thông tin lan truyền việc Hiền Hồ sắp tái xuất showbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đáng nói, thông tin lan truyền này cũng nhấn mạnh rằng người tiết lộ là một nhân vật nặc danh nên chưa thể xác thực được nguồn tin này là chính xác hay không. Thời gian gần đây, mạng xã hội cũng chia sẻ kha khá hình ảnh được cho là Hiền Hồ được chụp lại qua ống kính của team qua đường.