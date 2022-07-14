Lộ hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ đi mua sắm túi hiệu bằng xế hộp hạng sang sau 'bão scandal'?

Hậu trường 14/07/2022 10:08

Mới đây, trên mạng xã hội, lan truyền một số hình ảnh được cho là của nữ ca sĩ Hiền Hồ lần đầu lộ diện sau 'bão scandal', gây xôn xao trong dư luận xã hội.

Cụ thể, một cư dân mạng cho rằng đã bắt gặp nữ ca sĩ đến mua sắm tại một thương hiệu thời trang đình đám ngay tại trung tâm TP HCM và đã nhanh tay chụp được một số hình ảnh liên quan.

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Trong loạt ảnh được chia sẻ trên các trang mạng, chiếc xe hạng sang G63 sang chảnh mà chủ nhân được cho là Hiền Hồ được đỗ ở trước cửa hàng đồ hiệu. Chủ nhân của những tấm hình này cho biết, đã bắt gặp giọng ca “Có như không có” khi kết thúc buổi mua sắm bằng chiếc túi xách đắt đỏ mới toanh nằm trên tay và chuẩn bị ra về. Tuy nhiên sau khi thấy phía camera đang hướng về phía mình thì cô quay người sang hướng khác và đưa chiếc túi xách mới mua cho trợ lý cầm về bằng xe máy.

Hiền Hồ
Chiếc xế hộp được cho là của Hiền Hồ đậu trước cửa một trung tâm thương mại - Ảnh internet

Được biết, tuy không chụp được hình ảnh của Hiền Hồ nhưng team qua đường đã nhanh chóng "bắt trọn" hình ảnh một người phụ nữ được cho là trợ lí của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên những hình ảnh này chỉ được cư dân mạng chuyền tay nhau và chưa biết thực hư thế nào.

Hiền Hồ
Người cho là trợ lý của nữa ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh Internet

Vào cuối tháng 3 vừa qua Hiền Hồ là cái tên gây bão mạng xã hội với ồn ào "anh em nương tựa" với vị đại gia U60. Sau đó, nữ ca sĩ đã viết tâm thư xin lỗi và không xuất hiện trước truyền thông.

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