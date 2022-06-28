Gần 3 tháng 'mất hút' sau ồn ào 'cặp kè' đại gia U60, Hiền Hồ bị netizen 'bắt gặp' xuất hiện lẳng lặng tại một show ca nhạc?

Gần 3 tháng kể từ sau khi scandal "cặp kè" đại gia U60 nổ ra, Hiền Hồ gần như mất hút trên mọi mặt trận mạng xã hội hay sân khấu biểu diễn,...
- Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu
- 'Lão phật gia' Sơn Kim tung loạt ảnh hiếm, để lộ tình trạng của vợ chồng nam doanh nhân sau ồn ào 'anh em họ nương tựa' với Hiền Hồ
Cách đây gần 3 tháng, dân tình được phen xôn xao trước tin đồn ca sĩ Hiền Hồ "cặp kè" đại gia U60. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi vị đại gia này đã có gia đình và có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ngay sau đó, nữ ca sĩ bị cho là "tiểu tam", phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mặc dù sau đó, vị đại gia U60 đã lên tiếng khẳng định cả 2 không có quan hệ ngoài luồng mà chỉ là "anh em nương tựa", hỗ trợ lúc khó khăn. Lời giải thích này hoàn toàn không được cư dân mạng chấp nhận và đồng loạt ném đá không ngừng.
Sau ồn ào "tiểu tam" nổ ra, Hiền Hồ có đăng tải tâm thư gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, khán giả và nhận hết lỗi về mình. Đồng thời, nữ ca sĩ thừa nhận còn trẻ nên không chín chắn dẫn đến nhiều hệ lụy không lường được và mong nhận được sự thông cảm, bao dung từ phía khán giả. Từ sau bức tâm thư "trút hết nỗi lòng", Hiền Hồ gần như mất hút trên mọi mặt trận như mạng xã hội, sân khấu biểu diễn,...
Tuy nhiên, mới đây, một đoạn clip trên mạng xã hội lan truyền ghi lại khoảnh khắc được cho là Hiền Hồ bất ngờ xuất hiện tại một show diễn của của Đông Nhi được diễn ra tại TP.HCM vào tối qua.
Theo như đoạn clip được chia sẻ, cô gái được cho là Hiền Hồ xuất hiện với trang phục đơn giản là chân váy trắng cùng len đen. Đặc biệt, chi tiết mà dân mạng nghĩ đây chính là Hiền Hồ bởi cô gái trong đoạn clip có mái tóc bob ngắn ngang vai giống hệt Hiền Hồ.
Tuy nhiên, đây chỉ dự đoán từ dân mạng bởi đoạn clip chỉ nhìn được từ phía sau. Nhiều người cho rằng rất có thể người giống người là chuyện thường tình. Hiện, những động thái liên quan đến Hiền Hồ đều khiến dân mạng tò mò và bàn tán xôn xao.