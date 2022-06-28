Gần 3 tháng 'mất hút' sau ồn ào 'cặp kè' đại gia U60, Hiền Hồ bị netizen 'bắt gặp' xuất hiện lẳng lặng tại một show ca nhạc?

Cách đây gần 3 tháng, dân tình được phen xôn xao trước tin đồn ca sĩ Hiền Hồ "cặp kè" đại gia U60. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi vị đại gia này đã có gia đình và có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ngay sau đó, nữ ca sĩ bị cho là "tiểu tam", phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mặc dù sau đó, vị đại gia U60 đã lên tiếng khẳng định cả 2 không có quan hệ ngoài luồng mà chỉ là "anh em nương tựa", hỗ trợ lúc khó khăn. Lời giải thích này hoàn toàn không được cư dân mạng chấp nhận và đồng loạt ném đá không ngừng.

Sau ồn ào "tiểu tam" nổ ra, Hiền Hồ có đăng tải tâm thư gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, khán giả và nhận hết lỗi về mình. Đồng thời, nữ ca sĩ thừa nhận còn trẻ nên không chín chắn dẫn đến nhiều hệ lụy không lường được và mong nhận được sự thông cảm, bao dung từ phía khán giả. Từ sau bức tâm thư "trút hết nỗi lòng", Hiền Hồ gần như mất hút trên mọi mặt trận như mạng xã hội, sân khấu biểu diễn,...