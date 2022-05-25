Qua bao sóng gió, trầy trật ít nhiều, Hiền Hồ vẫn giữa nguyên thái độ này với 'bạn thân' của tình cũ, phải chăng là 'hết tình, còn nghĩa'?

Hậu trường 25/05/2022 14:27

Nhiều netizen phát hiện, dù từng bị nhân vật này cạch mặt, nhưng Hiền Hồ vẫn cư xử đúng mực và giữ nguyên vẹn 1 điều với bạn thân của tình cũ Soobin Hoàng Sơn.

Suốt gần 2 tháng nay, Hiền Hồ là một trong những cái tên gây sóng gió ít nhiều trong showbiz Việt. Nhắc tới giọng ca sinh năm 1997, không netizen nào không biết đến cụm từ "anh em nương tựa" và mối tình sân golf giữa cô và đại gia Hồ Nhân.

Qua bao sóng gió, trầy trật ít nhiều, Hiền Hồ vẫn giữa nguyên thái độ này với 'bạn thân' của tình cũ, phải chăng là 'hết tình, còn nghĩa'? - Ảnh 1
Loạt ảnh khiến sự nghiệp của Hiền Hồ khó lòng vực dậy - Ảnh: Internet

Đến nay, mặc dù đã xin lỗi khán giả bằng bức tâm thư dài hơn 2 trang, song có vẻ như con đường trở lại hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ gốc Đắk Lắk vẫn còn rất mịt mờ.

Trước khi vướng phải ồn ào khiến sự nghiệp lao đao như hiện tại, Hiền Hồ cũng từng trở thành tâm điểm chỉ trích của netizen khi từng có mối quan hệ yêu đương với Soobin Hoàng Sơn.

Qua bao sóng gió, trầy trật ít nhiều, Hiền Hồ vẫn giữa nguyên thái độ này với 'bạn thân' của tình cũ, phải chăng là 'hết tình, còn nghĩa'? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ sinh năm 1997 bị nghi chiêu trò, hám fame - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ bị cho là sử dụng chiêu trò, thuê người chụp ảnh để dựa hơi bạn trai nhằm tiến thân trên con đường âm nhạc. Fram nổ ra lớn đến độ người thầy năm đó của Hiền Hồ - Tóc Tiên, đồng thời cũng bạn thân của Soobin Hoàng Sơn đã tuyên bố cạch mặt học trò.

Qua bao sóng gió, trầy trật ít nhiều, Hiền Hồ vẫn giữa nguyên thái độ này với 'bạn thân' của tình cũ, phải chăng là 'hết tình, còn nghĩa'? - Ảnh 3
Soobin Hoàng Sơn từng là khách mời hỗ trợ Hiền hồ trong tập 12 của The Voice - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, sau nhiều năm lùm xùm qua đi, CĐM không còn được thấy cặp thầy trò nổi đình nổi đám của showbiz Việt đứng chung bất kỳ một sân khấu nào nữa. Tuy nhiên, dù khoongb được sự hậu thuẫn từ Tóc Tiên, cũng không được bà xã Hoàng Touliver ủng hộ, thậm chí đã "nghỉ chơi" tư lâu nhưng netizen phát hiện giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại vẫn theo dõi Tóc Tiên trên MXH Instagram.

Qua bao sóng gió, trầy trật ít nhiều, Hiền Hồ vẫn giữa nguyên thái độ này với 'bạn thân' của tình cũ, phải chăng là 'hết tình, còn nghĩa'? - Ảnh 4
Hiền Hồ vẫn follow Tóc Tiên - Ảnh chụp màn hình
Qua bao sóng gió, trầy trật ít nhiều, Hiền Hồ vẫn giữa nguyên thái độ này với 'bạn thân' của tình cũ, phải chăng là 'hết tình, còn nghĩa'? - Ảnh 5
Mối quan hệ thầy - trò đã tan vỡ từ lâu - Ảnh: Internet

Về phía Tóc Tiên, cô không theo dõi học trò cũ, đồng thời kể từ sau khi "dứt tình thầy trò", giọng ca Vũ Điệu Cồng Chiêng cũng chưa một lần đề cập hay đá động đến những ồn ào liên quan đến Hiền Hồ. 

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Sau khi lên tiếng xin lỗi CĐM vì ồn ào tình ái rùm beng với đại gia U60, Hiền Hồ càng khiến netizen 'không vừa lòng' vì cho rằng nữ ca sĩ đang bất chấp để trở lại showbiz với 'công thức' đạp trên dư luận.

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Từ khóa:   Hiền Hồ Soo Bin Hoàng Sơn Tóc Tiên sao Việt Vpop

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