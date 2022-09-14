Dương Cẩm Lynh 'gạt nước mắt' lần 2 làm mẹ đơn thân: Bạn trai bỏ đi theo nhân tình, giờ livestream bán hàng tích góp từng đồng nuôi con

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Dương Cẩm Lynh lại gặp không ít sóng gió. Nữ diễn viên từng trải qua 2 lần đổ vỡ tình cảm, khiến cô mất mát cả về tinh thần lẫn tài sản.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và sau này thành công với nhiều bộ phim như Ngõ vắng, Quán kem tình nhân, Có lẽ nào ta yêu nhau, Bước chân hoàn vũ, Tiệm ăn dì ghẻ...

Sau cuộc hôn nhân đầu nhiều đau khổ, Dương Cẩm Lynh quyết định mở lòng và đến một người đàn ông. Nữ diễn viên quyết định sinh con và cùng anh xây dựng tổ ấm. Thế nhưng, bao hy vọng và ước mơ về một gia đình hạnh phúc của Dương Cẩm Lynh đã tan biến.

Dương Cẩm Lynh có cuộc hôn nhân đầu với nhà sản xuất phim Anh Khoa. Cô sinh con trai đầu lòng vào tháng 10/2016. Tuy nhiên, họ từng bị đồn rạn nứt tình cảm vì "người thứ 3". Đến năm 2018, Dương Cẩm Lynh thông báo đã "đường ai nấy đi" với chồng cũ vì nhiều lần xảy ra mâu thuẫn do tính cách không hòa hợp. Sau khi ly hôn, Dương Cẩm Lynh lựa chọn rời đi với 2 bàn tay trắng, cô làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai nhỏ. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn được chồng cũ chu cấp đầy đủ để nuôi con.

Nữ diễn viên cho biết, cô đã bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của người thân, bạn bè mà cho bạn trai cơ hội chiếm lòng tin: "Khi tôi mang bầu, những tính cách xấu của người đàn ông này bắt đầu lộ rõ. Anh ta tỏ ra không chung thủy. Lúc tôi phát hiện, anh ta thản nhiên thừa nhận và bỏ đi cùng nhân tình. Từ đó đến nay, anh cũng không quay về nhìn mặt con. Tôi cay đắng khi mất tất cả từ tình cảm, danh dự, bạn bè đến thiệt hại kinh tế".

Dương Cẩm Lynh chia sẻ, dù thời gian mang thai không nhận được sự quan tâm từ người này nhưng cô vẫn nhẫn nhịn vì mong con có bố. Theo nữ diễn viên, cô đã tự đi khám thai một mình, tự chăm sóc bản thân. Lúc đi sinh, chỉ có trợ lý đi cùng cô. Trước những điều này, Dương Cẩm Lynh đã không khỏi tủi thân.

Nữ diễn viên tự đi sinh mà không có bạn trai bên cạnh. Hiện tại, quý tử chính là niềm an ủi lớn nhất của Dương Cẩm Lynh. Ảnh: FBNV

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh cho hay, sau lần đổ với thứ 2, cô đi thuê căn hộ nhỏ ở quận 10, TP. HCM để sống cùng hai con nhỏ, không công việc. Hiện cuộc sống mới đã ổn định hơn.

Cô sắp xếp mọi thứ bắt đầu từ đầu bằng việc thức dậy lúc 6h sáng chuẩn bị đồ ăn cho các con, đưa 2 con đi học. Sau đó Dương Cẩm Lynh sẽ di chuyển bằng xe công nghệ để đi làm việc thay vì có xe đưa rước như trước kia, cô phải tự lập mọi thứ.

Về kinh tế nuôi con, Dương Cẩm Lynh cho hay bố của con trai đầu tiên vẫn có trách nhiệm nên hỗ trợ cô chuyện ăn học cho con. Tuy nhiên cô vẫn làm việc ngày càng nhiều hơn như livestream bán hàng. "Tôi livestream bán hàng, công việc trước đây bản thân chưa bao giờ làm qua. Lúc đầu, tôi còn thấy ngượng nhưng vì con, tôi có thể làm tất cả. Tôi cũng được một người bạn tạo điều kiện làm việc có lương đều đặn hàng tháng, trang trải phí sinh hoạt như điện, nước...

Tôi sống tiết kiệm hơn trước để nuôi con. Trước đây, tôi thích mua sắm, tủ giày hàng trăm đôi, quần áo đóng phim, đi sự kiện rất nhiều. Giờ tôi bán hết để lấy tiền, chỉ giữ lại những thứ cần thiết. Tôi cân đo đong đếm từng chút khi mua đồ. Thay vì đặt mua thức ăn qua ứng dụng giao hàng, tôi đi chợ nấu ăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó" - bà mẹ trải lòng.

Làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, bên cạnh công việc nghệ thuật thì Dương Cẩm Lynh còn livestream bán quần áo kiếm thêm thu nhập. Ảnh: FBNV

Mặc dù vậy, Dương Cẩm Lynh cũng không có nhu cầu nhận chu cấp nuôi con từ bạn trai cũ, vì với cô một người đàn ông không có trách nhiệm và chưa bao giờ nói về điều đó thì làm sao mong cầu điều gì. Ngoài ra cô tự tin bản thân sinh con được thì cũng lo cho con được.

Dương Cẩm Lynh mạnh mẽ để nuôi 2 con khôn lớn. ẢNh: FBNV

Điều may mắn nhất với bà mẹ đơn thân trong suốt thời gian qua đó là việc cô nhận được sự động viên nhiều từ bố mẹ và người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, hai con trai rất ngoan và hiểu chuyện, các nhóc tỳ luôn dành tình yêu cho mẹ, an ủi và động viên mẹ đúng lúc.