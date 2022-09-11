NSƯT Chí Trung đưa bạn gái kém 18 tuổi vi vu Bali, 3 năm yêu 'cùng nhau đi khắp thế gian'

Nghệ sĩ Chí Trung đang tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại "hòn đảo các vị thần" cùng bạn gái doanh nhân Ý Lan - kém anh 18 tuổi.

Đầu tháng 9 vừa qua, NSƯT Chí Trung cùng bạn gái đưa nhau đi du lịch tại đảo Bali, Indonesia. Tại đây, nam nghệ sĩ hài cùng người yêu ghé thăm một số ngôi đền thờ thần của đạo Hindu - tôn giáo phổ biến ở Bali. Chí Trung và bạn gái Ý Lan thăm quan nhiều địa điểm nổi tiếng tại Bali. Ảnh: FBNV "Táo Giao thông" ăn mặc trang phục đồng điệu với bạn gái khi đi tham quan. Đến mỗi điểm, cặp uyên ương đều tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm với cảnh đẹp và những công trình kiến trúc cổ.

Cặp đôi quấn quýt không rời. Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Chí Trung tìm đến hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp kém 18 tuổi, sau đổ vỡ hôn nhân với NSƯT Ngọc Huyền. Kể từ khi công khai, cặp đôi nhận về không ít lời rèm pha của cư dân mạng. Tuy nhiên, bỏ qua mọi ồn ào không đáng có, cặp đôi vẫn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Sau hơn 3 năm hẹn hò, nghệ sĩ Chí Trung đưa bạn gái đi du lịch nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài. Trong các chuyến đi, nghệ sĩ hài thường mang theo máy ảnh, tình nguyện làm "phó nháy" ghi lại những khoảnh khắc duyên dáng, xinh đẹp của bạn gái. "Yêu lại từ đầu" ở tuổi 60, Chí Trung thấy mình như trẻ ra. Nam nghệ sĩ rất lãng mạn, hay làm thơ tình tặng bạn gái.

Bạn gái của nghệ sĩ Chí Trung từng đạt giải Á hậu Doanh nhân 2017, hiện đang là chủ Spa lớn tại Hà Nội. Ảnh: FBNV Sau khi nghệ sĩ Chí Trung nghỉ hưu, thôi giữ giữ vị trí giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, anh tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và bạn gái kém tuổi. Nghệ sĩ Chí Trung dành nhiều thời gian bên bạn gái Ý Lan. Cả hai thường đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Ảnh: FBNV Ý Lan cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên cô dễ dàng tìm được sự đồng cảm khi ở bên Chí Trung. Nữ doanh nhân cho biết nghệ sĩ hài luôn trân trọng, chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe mọi vui buồn, khiến cô dần cảm mến rồi yêu anh. Mỗi khi bạn gái gặp chuyện buồn hay rắc rối trong công việc, Chí Trung đều an ủi, động viên, đưa ra hướng giải quyết cho cô. "Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi chỉ cần vậy là đủ. Từ khi quen anh Chí Trung, tôi thấy cuộc sống của mình chuyển biến theo chiều hướng tích cực", Ý Lan từng chia sẻ. "Táo Giao thông" từng cho biết sẽ không tổ chức đám cưới, sau khi về già sẽ ở trại dưỡng lão. Hiện tại, Chí Trung và Ý Lan vẫn ở nhà riêng, chỉ gặp nhau những lúc cần thiết. Chí Trung cũng không muốn sinh thêm con mà chỉ muốn cuối đời sống an nhiên bên nhau là đủ.

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