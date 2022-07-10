Hạnh phúc tuổi 60 của NSƯT Chí Trung: Đắm say trong tình yêu 'mật ngọt' cùng bạn gái kém 18 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn

Hậu trường 10/07/2022 14:05

'Yêu lại từ đầu' ở tuổi 60, Chí Trung thấy mình như trẻ ra. Nam nghệ sĩ rất lãng mạn, hay làm thơ tình tặng bạn gái.

Đầu năm 2020, showbiz Việt chấn động trước thông tin vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

Hiện tại, nam danh hài đang hạnh phúc bên bạn gái mới kém 18 tuổi. Cô tên Ý Lan, từng đoạt danh hiệu Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho giới doanh nhân năm 2017. Chính Ý Lan cũng là người thông báo chuyện ly hôn của nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền. 

Hạnh phúc tuổi 60 của NSƯT Chí Trung: Đắm say trong tình yêu 'mật ngọt' cùng bạn gái kém 18 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn - Ảnh 1
Nghệ sĩ Chí Trung bên bạn gái Ý Lan, kém anh 18 tuổi. Ảnh: FBNV

Cũng kể từ sau khi công khai, "Táo Giao Thông" và bạn gái không ngại thể hiện tình cảm hay thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Hạnh phúc tuổi 60 của NSƯT Chí Trung: Đắm say trong tình yêu 'mật ngọt' cùng bạn gái kém 18 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn - Ảnh 2
Hạnh phúc tuổi 60 của NSƯT Chí Trung: Đắm say trong tình yêu 'mật ngọt' cùng bạn gái kém 18 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn - Ảnh 3
Tình yêu bên bạn gái kém 18 tuổi khiến NSƯT Chí Trung lãng mạn hơn. Anh thường xuyên làm thơ tặng bạn gái. Ảnh: FBNV

"Yêu lại từ đầu" ở tuổi 60, Chí Trung thấy mình như trẻ ra. Anh được nhiều bạn bè, khán giả khen vẫn phong độ như thanh niên. Nghệ sĩ tính lãng mạn, hay làm thơ hoặc sưu tầm những áng văn, bài thơ tình tặng bạn gái.

Sau khi nghệ sĩ Chí Trung nghỉ hưu, thôi giữ giữ vị trí giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, anh tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và bạn gái kém tuổi.

Hạnh phúc tuổi 60 của NSƯT Chí Trung: Đắm say trong tình yêu 'mật ngọt' cùng bạn gái kém 18 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn - Ảnh 4
Được biết, nam nghệ sĩ cùng bạn gái mới đây đã mua đất ở Lâm Đồng để trồng sầu riêng, tận hưởng những ngày thanh thơi bên nhau. Ảnh: FBNV

Mối tình của cặp đôi chịu nhiều sóng gió. Nhiều cư dân mạng đồn đoán Ý Lan là người xen vào cuộc hôn nhân của Chí Trung và NSƯT Ngọc Huyền. Dù cho nam nghệ sĩ nhiều lần giải thích, anh đến với Ý Lan sau khi đã chấm dứt hoàn toàn với vợ cũ nhưng cặp đôi vẫn nhận phải rất nhiều bình luận ác ý.

"Cô ấy chẳng có lỗi gì cả, cô ấy là một người rất đàng hoàng, một doanh nhân xinh đẹp nhưng mọi người cứ xúm lại nói cô ấy là 'người thứ 3'. Tôi và Ý Lan làm việc với nhau từ cuối năm 2018, đến giữa năm 2019 tôi mới nhận thấy mình thích cô ấy và đến cuối năm 2019, mới chính thức nói lời yêu. 

Đúng, Ý Lan kém tôi 18 tuổi, chúng tôi quen nhau 1 năm chứ không phải 2 năm. Có nghĩa là tôi đã ly hôn đàng hoàng rồi mới có người yêu", Chí Trung từng chia sẻ.

Hạnh phúc tuổi 60 của NSƯT Chí Trung: Đắm say trong tình yêu 'mật ngọt' cùng bạn gái kém 18 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn - Ảnh 5
Chí Trung từng nhiều lần đáp trả những bình luận ác ý nhắm về bạn gái. Ảnh: FBNV

Ý Lan cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên cô dễ dàng tìm được sự đồng cảm khi ở bên Chí Trung. Nữ doanh nhân cho biết nghệ sĩ hài luôn trân trọng, chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe mọi vui buồn, khiến cô dần cảm mến rồi yêu anh. Mỗi khi bạn gái gặp chuyện buồn hay rắc rối trong công việc, Chí Trung đều an ủi, động viên, đưa ra hướng giải quyết cho cô.

"Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi chỉ cần vậy là đủ. Từ khi quen anh Chí Trung, tôi thấy cuộc sống của mình chuyển biến theo chiều hướng tích cực", Ý Lan chia sẻ.

"Táo Giao Thông" từng cho biết sẽ không tổ chức đám cưới, sau khi về già sẽ ở trại dưỡng lão. Hiện tại, Chí Trung và Ý Lan vẫn ở nhà riêng, chỉ gặp nhau những lúc cần thiết. Chí Trung cũng không muốn sinh thêm con mà chỉ muốn cuối đời sống an nhiên bên nhau là đủ.

 

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Từ khóa:   Chí Trung bạn gái Chí Trung NSƯT Ngọc Huyền

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