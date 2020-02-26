Là người hiếm hoi lên tiếng về chuyện ly hôn của NS Chí Trung, MC Phí Linh nói gì?

MC Phí Linh nói lên suy nghĩ của bản thân khi là người phỏng vấn và trực tiếp nghe nghệ sĩ Chí Trung trút hết nỗi lòng chuyện ly hôn.

Những chia sẻ của nghệ sĩ Chí Trung về chuyện ly hôn với vợ cũ Ngọc Huyền và cuộc sống bên người mới Ý Lan trong một chương trình mới đây gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Là người dẫn dắt chương trình, MC Phí Linh bất ngờ lên tiếng giữa lúc "Táo giao thông" nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Chia sẻ của Phí Linh sau khi chương trình lên sóng và đàn anh nhận về quá nhiều chỉ trích - Ảnh: FB Cô đồng cảm với NSƯT Chí Trung: "Vẫn muôn đời chuyện làm dâu trăm họ, tiếng thơm thì nhiều mà bỉ bai cũng lắm, người nghệ sĩ phải chịu tất cả, cuộc sống riêng của họ cũng theo đó mà vốn dĩ gánh nhiều áp lực. Và lại đành đổ tội cho cá tính mạnh, rung động nhiều, mà đường đời của nghệ sĩ đa phần chông chênh, để rồi hợp tan cũng là lẽ thường.

Khi họ chấp nhận đối diện với sự thật, dù là chủ động hay bị động để chia sẻ cho truyền thông, mình biết chắc chắn họ mất nhiều hơn được". MC Phí Linh khóc khi nghe nghệ sĩ Chí Trung nói về chuyện hôn nhân - Ảnh: FB Từng chứng kiến nhiều bạn bè chia tay, chuyện đàn ông lăng nhăng, gia trưởng cũng không xa lạ với Phí Linh. Tuy nhiên, khi nghe diễn viên hài Chí Trung tâm sự, cô lại không kiềm được nước mắt vì quá xót xa.

Nữ MC bày tỏ: "Thế nhưng khi người đàn ông thừa nhận sự đổ vỡ của chính mình một cách điềm nhiên đến gần như vô cảm thì mình thấy xót xa, thấy có một sự cay đắng đã giấu nhẹm vào trong. Mình không đứng về phía anh Trung, nhưng cũng không 'cố tìm lại chút công bằng' cho phe chị em phụ nữ, vì mình thấy kết thúc đó, đã đủ buồn rồi. Và nước mắt đã rơi trong khoảnh khắc đó". Phí Linh vẫn không ngừng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân từng được xem là kiểu mẫu: "Buồn cho những người nghệ sĩ mình yêu mến, cho cả hai anh chị, và cho chính niềm tin về một “tượng đài hạnh phúc” cuối cùng đã không thể vượt qua được khúc quanh co trên đường đời nghệ sĩ chông chênh muôn thuở". Trước khi ly hôn vào năm 2018, nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền đã ly thân vào năm 2016 - Ảnh: FB Cũng trong cuộc trò chuyện này, nghệ sĩ Chí Trung không ngại khi nhắc về người yêu mới Ý Lan. Anh thẳng thắn phủ nhận tin đồn cho rằng cô là người thứ 3 khiến hôn nhân của mình và vợ cũ Ngọc Huyền đổ vỡ. Nam nghệ sĩ hứa hẹn sẽ kể hết mọi chuyện trong thời gian tới.

NSƯT Chí Trung hé lộ nguyên nhân ly hôn Ngọc Huyền, phủ nhận người mới là ‘kẻ thứ 3’ Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, NSƯT Chí Trung đã có những tiết lộ đầy bất ngờ về chuyện đổ vỡ hôn nhân và mối quan hệ với người mới.

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