NSƯT Chí Trung hé lộ nguyên nhân ly hôn Ngọc Huyền, phủ nhận người mới là ‘kẻ thứ 3’

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, nghệ sĩ Chí Trung đã có những trải lòng về chuyện đời tư với công chúng. Chí Trung cho biết anh và bà xã bắt đầu ly thân từ năm 2016 và chính thức ly hôn cuối năm 2018.

Đầu năm 2020, thông tin NSƯT Chí Trung ly hôn bà xã Ngọc Huyền sau 30 năm chung sống khiến không ít người ngỡ ngàng. Hậu đường ai nấy đi, nghệ sĩ Chí Trung đã tìm được hạnh phúc mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ nhận về không ít chỉ trích từ người hâm mộ khi để tình mới công khai chuyện yêu đương.

Chia sẻ về quyết định này, nam nghệ sĩ tiết lộ Ngọc Huyền là người chủ động đề nghị ly hôn: “Thực ra, việc bỏ nhau không phải lựa chọn của tôi, có thể rất nhiều người không tin, nhưng trong rất nhiều những cuộc chia ly, bao giờ người ta cũng nói là người chồng có lỗi. Đúng, trong cuộc sống lứa đôi, người chồng có lỗi, nhưng không phải lúc nào người chồng cũng chọn sự chia ly”.

Khoảng thời gian ly thân, nam nghệ sĩ từng rơi vào trầm cảm nhưng không thể chia sẻ cùng ai: “Tôi không thể kể lể với mọi người là vợ tôi bỏ tôi, tôi khổ quá, hãy thương lấy tôi!”.

Khi được hỏi về nguyên nhân của sự đổ vỡ này, NSƯT Chí Trung bỗng trở nên trầm ngâm hơn: “Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già”.

Nam nghệ sĩ cho biết anh cảm thấy có lỗi với Ngọc Huyền vì không thể đem lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn.

Nam nghệ sĩ cảm thấy có lỗi với vợ cũ - Ảnh: Internet

Chia sẻ về người mới, nam nghệ sĩ cho biết Ý Lan là một người rất đàng hoàng và không phải là “kẻ thứ 3” như lời đồn. Trong quá trình gặp gỡ cũng như làm việc cùng nhau, Chí Trung và Ý Lan đã nảy sinh tình cảm. Đến cuối năm 2019, họ mới chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương và thời điểm này, Chí Trung đã ly hôn vợ.

Nam nghệ sĩ khẳng định Ý Lan không phải là 'kẻ thứ 3' - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cho biết bản thân cũng là người may mắn khi cuộc đời luôn mang đến cho anh những điều tốt đẹp: “Tôi vẫn thấy rằng cuộc đời dành cho tôi rất nhiều sự may mắn. Như trước đây, Ngọc Huyền vô cùng tốt và yêu tôi, bây giờ tôi lại có Ý Lan”.