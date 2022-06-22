Hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi sau hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Chí Trung tuyên bố: Yêu thôi chứ không cưới, đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão

Mới đây, tham gia chương trình "Du hành ký ức" cùng MC Quyền Linh, NSƯT Chí Trung đã có dịp trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và chuyện tình cảm trong suốt thời gian qua.

Vừa qua, tham gia chương trình "Du hành ký ức" cùng MC Quyền Linh, NSƯT Chí Trung đã có dịp trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Chí Trung chia sẻ về những thăng trầm trong tình cảm của mình trong suốt thời gian qua. Chí Trung tham gia chương trình 'Du hành ký ức' cùng MC Quyền Linh - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, Chí Trung tiết lộ ban đầu, anh không có ý định làm nghệ thuật, một phần bởi thấy bố mẹ mình ly hôn vì nó. Tốt nghiệp lớp 10 với học lực bình thường, nghệ sĩ Chí Trung được bố là NSND Quý Dương dẫn đến gửi gắm NSND Doãn Hoàng Giang để vào Nhà hát Tuổi Trẻ. Từ đây, sự nghiệp nghệ thuật của "Táo Giao thông" thăng hoa. Nam nghệ sĩ gạo cội vẫn luôn tự hào là lứa diễn viên "thế hệ vàng" của Nhà hát Tuổi Trẻ lúc bấy giờ.

NSƯT Chí Trung - Ảnh: Chụp màn hình Tâm sự về chuyện tình cảm, nam nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng khi nhắc về vợ cũ . "Ngày mới yêu Ngọc Huyền, tôi cũng đã nói bố mẹ bỏ nhau anh đã thiệt thòi lắm rồi, anh nghĩ chúng mình sẽ không bao giờ bỏ nhau." - Chí Trung tâm sự. Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền sinh con nhưng không có sữa, Chí Trung sáng ra đi buôn kiếm sống, tối về lại lên sân khấu diễn. Gần 40 năm bên nhau, trải qua không ít thăng trầm mới có được gia đình viên mãn nhưng có lẽ vì duyên chưa trọn nên vợ chồng nam nghệ sĩ quyết định chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. Bản thân Chí Trung cũng phải mất vài năm mới vượt khỏi cú sốc và đối diện với hiện tại.

Chí Trung và vợ cũ - Ảnh: Internet "Chuyện cũng đã 4-5 năm rồi, Ngọc Huyền và tôi đều đã có cuộc sống ổn định. Tôi không bào chữa gì cho mình. Tôi gia trưởng. Đó là bệnh và Ngọc Huyền bỏ tôi một phần vì điều này. Gia trưởng, lăng nhăng... tôi nhận hết, nhưng lúc nào cũng yêu vợ thương con thật sự. Những năm 2017 - 2018 ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, tự nấu cơm, tự là quần áo, nuôi thêm con chó cho đỡ buồn. Tôi có biết nấu cơm đâu, mỗi lần nấu rồi ăn xong là nước mắt chảy ra" - Chí Trung chia sẻ. Nói về chuyện tình cảm vớ bạn gái hiện tại với nữ doanh nhân Ý Lan, Chí Trung cho biết cả hai rất yêu nhau nhưng ông không có ý định kết hôn. Chí Trung và bạn gái hiện tại - Ảnh: Internet "Với Ngọc Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng. Tính tôi tự kỷ từ bé mà, tự quyết định chứ chẳng bao giờ xin ý kiến ai. Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình. Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi hơn bạn gái những 18 tuổi. 10 năm nữa tôi 71 là thằng già khó tính thì sao phải làm phiền bạn ấy" - Chí Trung chia sẻ. Nghe giãi bày của đàn anh, Quyền Linh không kìm được mà thốt lên: “Sao anh lại bi quan như vậy?”. Thế nhưng, Chí Trung cho biết đến cuối ông vẫn sẽ giữ vững lập trường trong chuyện này.

Được khuyên có con chung với bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung khẳng định một câu 'chắc nịch' Phát ngôn trên trang cá nhân của NSƯT Chí Trung về chuyện có con chung với bạn gái kém tuổi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-phuc-ben-ban-gai-kem-18-tuoi-sau-hon-nhan-do-vo-nsut-chi-trung-tuyen-bo-yeu-thoi-chu-khong-cuoi-da-dat-cho-trong-vien-duong-lao-478177.html