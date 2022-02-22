Những ngày vừa qua, khán giả không khỏi lo lắng khi nghệ sĩ Chí Trung liên tục vướng tin đồn liên quan đến sức khỏe, bị đột quỵ.

Thời gian gần đây, nhiều trang thông tin bất ngờ đăng tải tin tức nghệ sĩ Chí Trung bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cùng với đó là những hình ảnh nam nghệ sĩ đang nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu thấy rõ. Thông tin khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung chính thức lên tiếng về vấn đề này. Dù khá bức xúc khi bị tung tin đồn thất thiệt, thế nhưng, nam nghệ sĩ vẫn bày tỏ sự hài hước, châm biếm của mình. Được biết, những tấm hình được lan truyền là hình ảnh Chí Trung chụp từ năm 2015 vì một sự cố sức khoẻ.

"Con lạy bố “Lời hay ý đẹp”, bố lại còn “truy phong” con lên thẳng NSND nữa chứ... hức hức!" - nghệ sĩ Chí Trung viết, vừa để phủ nhận tin đồn, vừa thể hiện sự bực bội khi bị kẻ xấu lợi dụng tên tuổi của anh gây hoang mang dư luận. Đây cũng không phải lần đầu tiên Chí Trung gặp phải tình huống trớ trêu như vậy. Tháng 12/2021, anh cũng bị kẻ xấu tung tin đồn nhảm liên quan đến sức khoẻ.

Hiện tại, nghệ sĩ Chí Trung đang có một chuyến du lịch cùng bạn gái kém gần 20 tuổi. Từ khi ly hôn và công khai bạn gái trẻ tuổi, nam nghệ sĩ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên bạn gái. Qua loạt ảnh, có thể thấy, nghệ sĩ Chí Trung vẫn khoẻ mạnh và tận hưởng cuộc sống của mình.

Việc các nghệ sĩ thường xuyên bị lan truyền những tin tức thất thiệt về việc qua đời đã không còn là điều xa lạ với khán giả nữa. Trước đó, nhiều nghệ sĩ như: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Sơn Tùng, Cẩm Ly... cũng liên tục bị lan truyền tin đồn đã qua đời để câu lượt tương tác khiến nhiều người bức xúc.

Thông tin ca sĩ Cẩm Ly đột ngột qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh quái ác, thực hư ra sao? Là một trong những nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến, nên nhất cử nhất động của Cẩm Ly đều nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-nghe-si-chi-trung-dot-quy-nhap-vien-trong-tinh-trang-nguy-kich-thuc-hu-ra-sao-451400.html