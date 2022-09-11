Minh Hằng thoải mái để lộ hình ảnh ông xã, ngoại hình thế nào trong ảnh em vợ đăng?

Sau đám cưới thế kỷ, Minh Hằng tận hưởng hạnh phúc hôn nhân ngọt ngào. Khi đăng ảnh chồng, cô cũng dùng icon để che mặt. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân của em trai Minh Hằng là Minh Hải đã chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật gây chú ý. Sự xuất hiện của doanh nhân Quốc Bảo bên gia đình vợ khiến dân tình thích thú. Không còn dùng các icon che mặt hay chụp những góc giấu giếm, dung mạo của chồng Minh Hằng hiện rõ nét gây sốt.

Từ lúc yêu cho đến cưới, Minh Hằng hoàn toàn giữ kín hình ảnh chồng. Ngay cả trong ngày trọng đại, nữ ca sĩ cũng dặn khách mời không đăng ảnh chú rể lên mạng xã hội. Theo Minh Hằng cho biết, chồng cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nên việc giữ gìn hình ảnh riêng tư là để anh không bị soi mói. Tuy nhiên, một vài hình ảnh trong tiệc cưới hồi tháng 6 đã bị rò rỉ ra bên ngoài, nhan sắc ông xã đại gia của Minh Hằng bị đem ra bình luận.

Anh diện áo phông trẻ trung, để tóc ngôi 3/7 sành điệu. Dù lớn hơn Minh Hằng 10 tuổi nhưng trông ông xã đại gia trông vẫn cực kì phong độ. Hai vợ chồng nữ ca sĩ vui vẻ cụng ly cùng bạn bè và gia đình một cách thoải mái.

Giọng ca "Một vòng trái đất" đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã đại gia. Ảnh; FBNV

Minh Hằng kết hôn vào tháng 6/2022, ông xã của cô là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Nữ diễn viên cho biết, cả hai đã có thời gian sống thử trước khi chính thức tiến đến hôn nhân.

Sau đám cưới ở Vũng Tàu, Minh Hằng nhanh chóng quay trở lại với công việc thay vì đi hưởng tuần trăng mật. Nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc, là vì sao Minh Hằng cưới chồng giàu có nhưng cô vẫn "cực khổ" chạy show liên tục, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Về điều này, Minh Hằng bộc bạch, cô và ông xã luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống. Vì vậy sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc nghệ thuật để thỏa đam mê và cống hiến hết mình cho khán giả.

Từ khi về chung nhà với chồng doanh nhân, Minh Hằng ngoài bận rộn với công việc thì cô còn phải chăm sóc gia đình. Cô tiết lộ dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để còn nấu cơm cho chồng. Có thể thấy, Minh Hằng đang muốn trở thành người vợ đảm đang để giữ lửa hôn nhân bên chồng doanh nhân hơn cô 10 tuổi.

Nữ nghệ sĩ cho biết, chồng luôn yêu thương và ủng hộ hoạt động nghệ thuật của cô. Ảnh: FBNV

Về việc giấu chồng mà mọi người vẫn hay bàn luận, Minh Hằng từng thổ lộ: "Tôi rất tự hào về người ấy của mình. Tôi yêu anh không cần che giấu, chỉ là tôi không muốn công khai với công chúng hay phơi bày trên mạng xã hội. Trước giờ, tôi yêu ai cũng như vậy. Thói quen này chưa từng thay đổi.

Làm nghệ sĩ, có lúc tôi phải chia sẻ đời tư của mình với khán giả. Nhưng chồng tôi là dân kinh doanh, không phải nghệ sĩ. Anh không có nghĩa vụ làm việc đó. Tôi lấy chồng không có nghĩa tôi phải bắt anh giống như mình. Tôi phải tôn trọng cuộc sống của anh.

Mọi người có bao giờ khoe mình sở hữu bao nhiêu tài sản đâu. Anh là 'tài sản' của tôi, tôi cũng muốn giấu như vậy. Nhưng nếu hình ảnh vô tình lộ ra cũng không sao, tôi không cần đính chính".