Minh Hằng vẫn nhất quyết giấu mặt chồng dù đã 'rõ mồn một', dân mạng: 'Biết hết rồi còn che'

Khi về chung một nhà, khối tài sản của diễn viên "Bẫy ngọt ngào" và chồng đại gia khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: KiengCan team

Trong khi Minh Hằng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, sở hữu khối tài sản đồ sộ thì ông xã của cô cũng là doanh nhân thành đạt. Anh là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Minh Hằng cũng cho biết thêm, trước khi đám cưới, cô và doanh nhân Quốc Bảo có khoảng thời gian “sống thử”, để đảm bảo cả hai phù hợp gắn bó với nhau cả đời. Vì vậy, cuộc sống hôn nhân với giọng ca sinh năm 1987 không có quá nhiều bỡ ngỡ.

Ngay sau đám cưới cổ tích, không giống như các cặp đôi khác, Minh Hằng ngay lập tức quay trở lại công việc với dự án phim đóng chung với Ngọc Trinh. Ông xã đại gia là người rất hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của vợ. Anh ủng hộ vợ, thường xuyên dặn dò Minh Hằng ăn uống cẩn thận.