Minh Hằng vẫn nhất quyết giấu mặt chồng dù đã 'rõ mồn một', dân mạng: 'Biết hết rồi còn che'

Dù "cả thế giới đã biết" người ấy của Minh Hằng, song nữ ca sĩ vẫn che mặt chồng mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Minh Hằng đang tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào bên chồng doanh nhân. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng ông xã lên mạng xã hội, song tuyệt đối không lộ diện dung mạo "người ấy". Mỗi khi đăng ảnh có sự xuất hiện của ông xã, giọng ca Sắc môi em hồng đều khéo léo dùng "icon" che lại. Mỗi khi đăng ảnh chồng, Minh Hằng đều cẩn thận che chắn. Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, hành động giữ kín gương mặt ông xã dù "cả thế giới đã biết" của Minh Hằng khiến dân mạng có phần khó chịu.

Trước đó, trong lễ cưới diễn ra vào ngày 18/6, hình ảnh chồng Minh Hằng bị rò rỉ trên mạng xã hội. Trước đó, cô đã căn dặn khách mời không đăng ảnh chú rể. Tại lễ cưới, hình ảnh ông xã Minh Hằng được truyền tay rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Internet Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo hẹn hò 6 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Trong suốt thời gian yêu đương, nữ ca sĩ hầu như giữ kín và chỉ chia sẻ rất ít về chuyện tình cảm. Cả hai yêu nhau 6 năm, đủ để hiểu và thông cảm cho nhau. Chính vì vậy, ngày 18/6 vừa qua, Minh Hằng và ông xã đại gia đã tổ chức đám cưới và nhận nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, người hâm mộ.

Khi về chung một nhà, khối tài sản của diễn viên "Bẫy ngọt ngào" và chồng đại gia khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: KiengCan team Trong khi Minh Hằng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, sở hữu khối tài sản đồ sộ thì ông xã của cô cũng là doanh nhân thành đạt. Anh là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Minh Hằng cũng cho biết thêm, trước khi đám cưới, cô và doanh nhân Quốc Bảo có khoảng thời gian “sống thử”, để đảm bảo cả hai phù hợp gắn bó với nhau cả đời. Vì vậy, cuộc sống hôn nhân với giọng ca sinh năm 1987 không có quá nhiều bỡ ngỡ. Ngay sau đám cưới cổ tích, không giống như các cặp đôi khác, Minh Hằng ngay lập tức quay trở lại công việc với dự án phim đóng chung với Ngọc Trinh. Ông xã đại gia là người rất hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của vợ. Anh ủng hộ vợ, thường xuyên dặn dò Minh Hằng ăn uống cẩn thận.

Minh Hằng gây lo lắng khi gặp vấn đề sức khỏe sau đám cưới Thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại, Minh Hằng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

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