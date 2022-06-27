Minh Hằng gây lo lắng khi gặp vấn đề sức khỏe sau đám cưới

Hậu trường 27/06/2022 11:13

Thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại, Minh Hằng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây, Minh Hằng đăng tải hình ảnh với gương mặt buồn bã kèm dòng chú thích: "Không chịu ăn đúng giờ, đau bao tử rồi". Có vẻ như Minh Hằng đã nhanh chóng bận rộn với guồng quay công việc, đến mức không có thời gian để ăn uống đúng giờ và mắc phải bệnh đau bao tử.

Minh Hằng gây lo lắng khi gặp vấn đề sức khỏe sau đám cưới - Ảnh 1
Minh Hằng cho biết bị đau bao tử do không ăn uống đúng giờ. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, Minh Hằng bận rộn để lo cho ngày cưới cùng ông xã. Vốn là người chỉn chủ, nên nữ ca sĩ tự tay quán xuyến mọi việc dù nhỏ nhất trong ngày trọng đại của mình. Sau hôn lễ diễn ra, vợ chồng Minh Hằng không chọn đi hưởng tuần trăng mật mà tiếp tục lao vào công việc.

Diễn viên Bẫy ngọt ngào đã bắt đầu lại guồng quay công việc, những ngày qua cô đã bấm máy bộ phim tiếp theo trong sự nghiệp. Không chỉ phim ảnh, ca hát mà Minh Hằng còn vô cũng đắt show quảng cáo, đại diện thương hiệu. Một ngày của nữ nghệ sĩ diễn ra vô cùng bận rộn. 

Sau khi biết được tình hình sức khỏe của Minh Hằng, khán giả khuyên cô nên quan tâm bản thân nhiều hơn, tránh làm việc quá sức.

Minh Hằng gây lo lắng khi gặp vấn đề sức khỏe sau đám cưới - Ảnh 2
Minh Hằng vừa trải qua những ngày đáng nhớ trong cuộ đời. Ảnh: Kiếng Cận

 

Có thể nói, tháng 6 là quãng thời gian ngập tràn niềm vui và hạnh phúc với Minh Hằng. Đám cưới lãng mạn trên bãi biển của nữ ca sĩ cùng chồng đại gia nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Bởi vì ông xã Minh Hằng không hoạt động trong ngành giải trí nên cô mong muốn bảo vệ hình ảnh riêng tư của "người ấy". Mặc dù vậy, nhiều hình ảnh tại đám cưới vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. 

Cũng chính từ đây, nhiều bình luận khen chê về ngoại hình chồng Minh Hằng được bàn rôm rả trên mạng xã hội. Nhiều bình luận khá khiếm nhã chê chồng Minh Hằng "xấu", "già"... Song cũng có những ý kiến phản bác, cho rằng tuổi U50 được như vậy đã là phong độ, ưa nhìn, vẻ gọn gàng rất đáng khen ngợi...

Ngay sau đó, giọng ca Một vòng trái đất lên tiếng về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn. Minh Hằng cho rằng những bức ảnh được chụp trong điều kiện không thuận lợi, tuy nhiên cô cũng không mấy bận tâm về những lời tiêu cực.

"Những bức ảnh đó được chụp khi chúng tôi chưa sẵn sàng, chồng tôi đang nhắm mắt. Hơn nữa, ảnh chụp xa như vậy, không ai đẹp được. Tôi không muốn tốn thời gian đọc những bình luận tiêu cực. Người có văn hóa sẽ không nói những lời như thế.

Đó là một trong những lý do khiến chồng tôi không muốn xuất hiện. Nhưng chuyện xảy ra, anh không bận tâm vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi lấy vợ diễn viên. Anh còn nói đùa một tháng qua là thời gian tỏa sáng nhất cuộc đời anh, tên anh vào top tìm kiếm trên Google (cười)", Minh Hằng chia sẻ trên Ngoisao.net.

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