'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái

Hậu trường 28/12/2022 14:53

Đối diện với chỉ trích, Phùng Ngọc Huy chọn cách im lặng và cũng không xóa bình luận tiêu cực.

Năm 2020, thông tin diễn viên Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư thu hút sự quan tâm từ khán giả. Cô ra đi để lại con gái nhỏ Lavie. Bé chính là con của Mai Phương và bạn trai cũ Phùng Ngọc Huy.

Hiện tại, ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn đang ở Mỹ và chưa thể đón con gái Lavie sang đoàn tụ. Thông tin về cuộc sống hiện tại của ca sĩ Phùng Ngọc Huy cũng thu hút sự chú ý từ khán giả. 

'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy và con gái Lavie - trái ngọt tình yêu của anh với cố diễn viên Mai Phương trong quá khứ. Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, vào đúng ngày sinh nhật của mình, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy - nữ ca sĩ hải ngoại Đan Kim đăng lên mạng xã hội hình ảnh ngồi trên xe ô tô, đan chặt tay với một người đàn ông giấu mặt. Người đẹp viết những lời vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện: "Mừng sinh nhật tôi. Có người thách em không dám... Tại sao không? Em say nhưng em vẫn yêu một người. Người đó là anh".

'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 2
'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 3
Đan Kim hạnh phúc khoe nửa kia ngày sinh nhật.

Trong ảnh, ca sĩ hải ngoại không để lộ gương mặt, mà chỉ khéo khoe nửa kia bằng khoảnh khắc 2 bàn tay đan chặt nhau, cho thấy đang vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc.

Khi Đan Kim khoe bạn trai bí ẩn, dân mạng liền réo tên Phùng Ngọc Huy. Nguyên nhân xuất phát từ việc người tình giấu mặt của Đan Kim có chi tiết trùng hợp với giọng ca họ Phùng.

Cụ thể, người đàn ông trong ảnh đeo chuỗi hạt ở tay. Trùng hợp thay, Phùng Ngọc Huy sở hữu món đồ y chang, thường xuyên sử dụng.

'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 4
'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 5
Dân mạng phát hiện Phùng Ngọc Huy và người bí ẩn của Đan Kim có chung món đồ.

Nhiều ý kiến cho rằng, Đan Kim đang khéo xác nhận tin đồn hẹn hò Phùng Ngọc Huy. Song cũng có ý kiến cho rằng, hình ảnh trên chưa nói lên điều gì, bởi chiếc vòng chuỗi hạt khá phổ biến. Bản thân Đan Kim và Phùng Ngọc Huy cũng chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận điều này.

Vừa qua, trong một bữa tiệc, Phùng Ngọc Huy cũng đăng ảnh khoác vai "bạn gái tin đồn". Anh còn nhắc thẳng tên nữ ca sĩ và gọi cô bằng những từ ngữ ngọt ngào: "Thỉnh thoảng lại đi party, say quá trời luôn ta ơi. Hôm nay say cùng với người đẹp Đan Kim".

'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 6

Phía dưới bài đăng, bên cạnh những lời khen ngợi đẹp đôi, cũng có không ít ý kiến nhắc nhở Phùng Ngọc Huy nên làm tròn trách nhiệm của một người cha. 2 năm sau khi Mai Phương qua đời vì ung thư phổi, bé Lavie vẫn ở Việt Nam với 2 bảo mẫu. Lời hứa bảo lãnh con gái qua Mỹ đoàn tụ với bố của nam diễn viên họ Phùng đến nay vẫn chưa thực hiện được, và cũng không thấy anh đả động gì tới con, kể cả vào ngày sinh nhật của bé.

"Say vừa thôi, thương Mai Phương cùng Lavie với", "Hết dịch lâu rồi mà sao không lo bảo lãnh con qua đoàn tụ? Có lẽ là sợ qua sẽ vướng bận chứ gì? Chứ ai đời khi còn dịch thì đổ thừa tại dịch kéo dài nên không đem con qua được. Giờ thì dịch hết lâu rồi mà sao vậy anh Huy?", "Tội Mai Phương mất chưa được bao lâu"..., dân mạng bình luận xót xa.

'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 7
Những bình luận bức xúc, xót xa khi Phùng Ngọc Huy chưa đón con gái sang Mỹ như đã hứa. Ảnh: Chụp màn hình

Đối mặt với chỉ trích, nam ca sĩ chọn cách im lặng và cũng không xóa bình luận tiêu cực. Thực tế, vì trục trặc giấy tờ nên Phùng Ngọc Huy chưa thể về thăm con.

'Tình tin đồn' bị thách liền đăng ảnh hẹn hò, Phùng Ngọc Huy bị trách cứ vì chưa về nước thăm con gái - Ảnh 8
Sau khi mẹ mất, bố ở Mỹ, bé Lavie ở cùng 2 bảo mẫu. Ảnh: FBNV

Mỗi ngày Phùng Ngọc Huy đều gọi facetime để trò chuyện cùng con gái. Nam ca sĩ cũng rất nỗ lực kiếm tiền để gửi về Việt Nam, tạo cuộc sống đầy đủ cho Lavie. Những cố gắng của anh trong suốt thời gian qua lại bị một số người phủ nhận và chà đạp chỉ vì góc nhìn phiến diện của mình.

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Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy Đan Kim Mai Phương bé Lavie

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