Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế

Hậu trường 27/12/2022 13:53

Vinh Nguyễn - chồng sắp cưới của nữ diễn viên Diễm My 9x từng tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng. Gia đình anh có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Thông tin Diễm My đã nhận lời cầu hôn của bạn trai trong dịp cả hai du lịch tại Australia khiến khán giả và các sao Việt vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ cặp đôi đã cùng trải qua nhiều thử thách trong 6 năm từ yêu đương kín tiếng đến công khai với người hâm mộ.

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế - Ảnh 1

Diễm My và bạn trai quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Vị hôn phu của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Trước đó, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế - Ảnh 2

Thời gian đầu yêu nhau, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay bất ngờ đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ.

Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hòa giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, Diễm My dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của Diễm My. Thỉnh thoảng, anh và bạn gái sẽ xuất hiện tình tứ trong các sự kiện của làng giải trí.

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế - Ảnh 3

Không chỉ vậy, khi Diễm My từng lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực, Vinh Nguyễn đã góp ý, đưa ra nhiều ý kiến để công việc của bạn gái trở nên tốt và thành công hơn. Hiện Vinh Nguyễn đã chuyển hẳn về Việt Nam làm việc và làm chủ một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và mở nhà hàng.

Cô từng chia sẻ về bạn trai với Trí thức trẻ: "Đối với người làm kinh doanh, họ thường nhìn và tính mọi thứ trên con số. Đôi khi anh ấy thấy tôi làm việc 24/24, đầu tắt mặt tối trên phim trường, không có ở nhà. Ngày ở nhà cũng không thực sự nghỉ ngơi mà phải đọc kịch bản. Dù vậy, thu nhập lại khá khiêm tốn. Anh ấy không hiểu và thắc mắc. Nhưng với tôi, đóng phim hơn cả là niềm đam mê. Đôi khi được đến phim trường, đọc kịch bản tôi đã cảm thấy vui rồi.

Bạn trai hướng tôi làm kinh doanh, có công việc để mình có thể linh hoạt về thời gian và đỡ áp lực về tinh thần. Trong tương lai, có thể tôi sẽ làm nhưng bây giờ tôi muốn tập trung cho nghề diễn."

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế - Ảnh 4

Cuối tháng 4/2019, Diễm My đối mặt với biến cố lớn là mẹ ruột qua đời. Trong giai đoạn này, nam doanh nhân luôn bên cạnh để động viên. Đồng thời, Vinh Nguyễn và Diễm My còn cùng nhau đi làm từ thiện sau đó. Chính sự quan tâm, yêu thương của người yêu đã khiến Diễm My sớm vực dậy tinh thần để trở lại với công việc.

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế - Ảnh 5
Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế - Ảnh 6
Diễm My 9X đã dọn đến sống ở nhà bạn trai.

 

Hai năm qua, Diễm My 9X dọn sang nhà bạn trai sống. Nữ diễn viên cho biết: "Ba mẹ anh ấy yêu thương tôi. Mẹ anh còn nấu nhiều món ngon cho tôi. Bây giờ, thời gian tôi ở nhà bạn trai nhiều hơn ở nhà mình. Trước giờ, cuộc sống của tôi luôn đơn chiếc vì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Sống bên gia đình bạn trai, có sự đủ đầy, tôi cảm thấy ấm áp".

Tiết lộ giá cát-xê gây choáng của Trấn Thành khi làm MC đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển

Tiết lộ giá cát-xê gây choáng của Trấn Thành khi làm MC đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển

Trấn Thành khiến khán giả "ú òa" khi tiết lộ giá cát-xê cho vai trò MC tại đám cưới của Khánh Thi và Phan Hiển.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễm My 9X Diễm My 9X cầu hôn bạn trai Diễm My 9X

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 34 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang