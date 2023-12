Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế

Diễm My và bạn trai quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Vị hôn phu của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Thông tin Diễm My đã nhận lời cầu hôn của bạn trai trong dịp cả hai du lịch tại Australia khiến khán giả và các sao Việt vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ cặp đôi đã cùng trải qua nhiều thử thách trong 6 năm từ yêu đương kín tiếng đến công khai với người hâm mộ.

Thời gian đầu yêu nhau, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay bất ngờ đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ.

Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hòa giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, Diễm My dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của Diễm My. Thỉnh thoảng, anh và bạn gái sẽ xuất hiện tình tứ trong các sự kiện của làng giải trí.

Không chỉ vậy, khi Diễm My từng lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực, Vinh Nguyễn đã góp ý, đưa ra nhiều ý kiến để công việc của bạn gái trở nên tốt và thành công hơn. Hiện Vinh Nguyễn đã chuyển hẳn về Việt Nam làm việc và làm chủ một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và mở nhà hàng.

Cô từng chia sẻ về bạn trai với Trí thức trẻ: "Đối với người làm kinh doanh, họ thường nhìn và tính mọi thứ trên con số. Đôi khi anh ấy thấy tôi làm việc 24/24, đầu tắt mặt tối trên phim trường, không có ở nhà. Ngày ở nhà cũng không thực sự nghỉ ngơi mà phải đọc kịch bản. Dù vậy, thu nhập lại khá khiêm tốn. Anh ấy không hiểu và thắc mắc. Nhưng với tôi, đóng phim hơn cả là niềm đam mê. Đôi khi được đến phim trường, đọc kịch bản tôi đã cảm thấy vui rồi.

Bạn trai hướng tôi làm kinh doanh, có công việc để mình có thể linh hoạt về thời gian và đỡ áp lực về tinh thần. Trong tương lai, có thể tôi sẽ làm nhưng bây giờ tôi muốn tập trung cho nghề diễn."

Cuối tháng 4/2019, Diễm My đối mặt với biến cố lớn là mẹ ruột qua đời. Trong giai đoạn này, nam doanh nhân luôn bên cạnh để động viên. Đồng thời, Vinh Nguyễn và Diễm My còn cùng nhau đi làm từ thiện sau đó. Chính sự quan tâm, yêu thương của người yêu đã khiến Diễm My sớm vực dậy tinh thần để trở lại với công việc.

Diễm My 9X đã dọn đến sống ở nhà bạn trai.

Hai năm qua, Diễm My 9X dọn sang nhà bạn trai sống. Nữ diễn viên cho biết: "Ba mẹ anh ấy yêu thương tôi. Mẹ anh còn nấu nhiều món ngon cho tôi. Bây giờ, thời gian tôi ở nhà bạn trai nhiều hơn ở nhà mình. Trước giờ, cuộc sống của tôi luôn đơn chiếc vì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Sống bên gia đình bạn trai, có sự đủ đầy, tôi cảm thấy ấm áp".