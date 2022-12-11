Khách mời tặng phích nước, gạo cho vợ chồng Hoa hậu Ngọc Hân tại lễ cưới

Lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc gắn liền với làng quê Việt Nam. Không gian tiệc cưới trang trí theo phong cách truyền thống, khách mời được khuyến khích mặc áo dài. Đặc biệt những vật liệu như lúa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức bàn, tò he... đã được Hoa hậu Ngọc Hân lựa chọn để trang trí trong ngày đặc biệt nhất cuộc đời mình.

Tối ngày 10/12, hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội với khoảng 800 khách mời.

Một trong những hình ảnh khiến khách mời thích thú là màn tặng quà của bạn thân cô dâu, chú rể. Khi vợ chồng đang đến từng bàn chúc rượu, một đoàn tiến vào khán phòng, trong đó hai người bạn đạp xe chở hũ rượu, gạo, muối, hoa quả trong tiếng reo hò.

Điểm đặc biệt nhất tại lễ cưới là việc Hoa hậu Ngọc Hân không mặc váy cưới như nhiều hoa hậu, người đẹp khác mà mặc áo dài tự thiết kế.

Cả đoàn kéo đôi uyên ương lên sân khấu trao quà. Trước đó, nhóm bàn với nhau mỗi người chuẩn bị một vật phẩm như mâm đồng, phích nước, lồng bàn... theo phong cách đám cưới thời xưa. Một vài người mang thanh long, bánh chưng, muối, mong muốn tổ ấm của hoa hậu luôn đủ đầy, mặn mà và nhiều may mắn.

Nhà thiết kế Hà Duy tặng Ngọc Hân chiếc ấm nhôm đun nước kiểu dáng thời bao cấp với ý nghĩa chúc tình cảm vợ chồng luôn được hâm nóng, giữ mãi nhiệt huyết yêu thương.

Trong tiệc cưới, mẹ ruột của Ngọc Hân cũng đọc lá thư dặn dò con gái trước khi về nhà chồng. Trong đó có đoạn: "Giờ con có gia đình rồi, cái gì cần thay đổi thì thay đổi. Cuộc sống sẽ có lúc bất đồng, khó khăn là điều không tránh khỏi. Những lúc như vậy, con chỉ cần đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét, từ đó giải quyết cho có tình có lý... Mẹ hay càm ràm lắm lời, nhưng tình yêu thương mẹ dành cho con, tình yêu gia đình là vô bờ bến. Mẹ mong con hạnh phúc". Trước lời tâm sự yêu thương của mẹ, Ngọc Hân xúc động rơi nước mắt.

Theo Ngọc Hân chia sẻ, chồng kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Cặp đôi quen nhau cách đây 11 năm trong một chuyến công tác tại Ai Cập. Hoa hậu ấn tượng về Phú Đạt vì anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. Tình yêu của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau. Phú Đạt là chàng trai sống tình cảm, chu đáo và hết mực yêu thương cô.

"Ngày ấy, trong chuyến giao lưu văn hóa ở Ai Cập, khi gặp anh, tôi đã rung động mạnh mẽ, thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không cần biết anh là ai, đến từ đâu, là người thế nào. Tình cảm đó trong trẻo, tinh khôi như một bông sen trắng giữa ánh bình minh. Khi anh ngỏ ý quay lại vào năm 2017, đứng trước anh, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên và thuần khiết như ngày đầu", cô nói.