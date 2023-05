Bộ thiệp cưới làm thủ công của hoa hậu Ngọc Hân và chồng. Ảnh: FBNV

Từ nhiều tháng trước, cô đã lên ý tưởng và bắt tay tìm kiếm vật liệu. Ban đầu, nàng hậu định làm bằng vải lụa để khách có thể giữ làm khăn quàng cổ. Tuy nhiên, việc viết tay tên hoặc in tên khách trên lụa khó xử lý nên cô chuyển sang giấy dó, đặt mua ở Bắc Ninh.

Do đặc tính giấy dó xốp nhẹ, cấu trúc dạng sợi, khi in màu khó cho ra tông như ý. Phải qua nhiều lần in thử, cô mới tìm ra thông số chuẩn để in ấn hàng loạt. Trọng lượng giấy nhẹ hơn giấy công nghiệp nên từng tờ đều phải cắt bằng tay rồi cuộn tròn, nhét vào ống tre. Vì được làm toàn bộ bằng thủ công, mỗi bộ thiệp có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Trên thiệp in họa tiết hoa sen - hình ảnh gắn liền thiết kế áo dài của Ngọc Hân.