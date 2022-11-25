Ngọc Hân tự lên ý tưởng thiết kế thiệp cưới đựng trong ống tre, mang đậm văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sáng 25/11, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ bộ thiệp cưới của cô và bạn trai trên trang cá nhân. Không giống những thiệp cưới bình thường, thiệp mời của Ngọc Hân được thực hiện cầu kỳ, đậm bản sắc văn hóa truyền thống với những chất liệu độc đáo. Thiệp cưới của Ngọc Hân và bạn trai không dùng phong bao mà là ống tre, không phải giấy thường mà là giấy dó. Trên ống tre còn tỉ mỉ khắc logo được cách điệu từ dấu triện.

Bộ thiệp cưới làm thủ công của hoa hậu Ngọc Hân và chồng. Ảnh: FBNV Từ nhiều tháng trước, cô đã lên ý tưởng và bắt tay tìm kiếm vật liệu. Ban đầu, nàng hậu định làm bằng vải lụa để khách có thể giữ làm khăn quàng cổ. Tuy nhiên, việc viết tay tên hoặc in tên khách trên lụa khó xử lý nên cô chuyển sang giấy dó, đặt mua ở Bắc Ninh. Do đặc tính giấy dó xốp nhẹ, cấu trúc dạng sợi, khi in màu khó cho ra tông như ý. Phải qua nhiều lần in thử, cô mới tìm ra thông số chuẩn để in ấn hàng loạt. Trọng lượng giấy nhẹ hơn giấy công nghiệp nên từng tờ đều phải cắt bằng tay rồi cuộn tròn, nhét vào ống tre. Vì được làm toàn bộ bằng thủ công, mỗi bộ thiệp có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Trên thiệp in họa tiết hoa sen - hình ảnh gắn liền thiết kế áo dài của Ngọc Hân.

Ống tre khắc tên cô dâu chú rể được cách điệu từ dấu triện. Hoa hậu cho biết cô thích các chất liệu này vì thân thiện với môi trường. "Sau khi nhận thiệp, khách mời có thể tiếp tục dùng ống tre để đựng trà hay làm hộp đựng kẹo cho trẻ nhỏ. Như thế bộ thiệp của chúng tôi được gắn bó với mọi người lâu hơn", cô nói. Vì được làm toàn bộ bằng thủ công nên mỗi bộ thiệp mời lại có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Cô hy vọng các vị khách mời cảm nhận được tình cảm và sự trân quý của vợ chồng mình. Trước đó, Ngọc Hân cũng đưa ra quy định về trang phục cho những khách mời tham dự đám cưới của cô. Hoa hậu mong muốn khách mời nữ mặc áo dài còn khách mời nam mặc vest. "Ngày vui của chúng tôi thêm phần trọn vẹn nếu quý vị tham dự tiệc với trang phục được đề xuất", Ngọc Hân và bạn trai viết lời nhắn trên thiệp cưới. Tiệc cưới của Ngọc Hân diễn ra vào ngày 10/12 ở Hà Nội. Dàn khách mời nổi tiếng dự kiến có nhiều hoa hậu, á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Tú Anh, Mai Phương Thúy, Phương Nga... Năm 2019, Ngọc Hân được bạn trai cầu hôn. Họ dự định tổ chức đám cưới hồi năm 2020 song phải hoãn lại mấy lần vì dịch bệnh. Nói về bạn đời, Hoa hậu Việt Nam 2010 nhận xét anh hóm hỉnh, hiểu biết. Ngọc Hân từng tâm sự, điều cô kỳ vọng nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là cả hai cũng chia sẻ những khó khăn.

Hoa hậu Ngọc Hân ấn định ngày lên xe hoa với bạn trai lâu năm, viết nên cái kết đẹp sau một thập kỷ yêu đương Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai tổ chức lễ cưới sau nhiều lần hoãn vì dịch bệnh, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

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